¡ØJ.LEAGUE FANTASY CARD¡Ù¤¬¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é¹¥Ä´¤Ê¿ÊÄ½ ～1·îÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï·×²èÈæ+39%Áý¤òÃ£À®¤·¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï7.5Ëü¿Í¤òÆÍÇË～
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä¾ë ÇÀ¡Ë¤¬¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡§Ìî¡¹Â¼ Ë§ÏÂ¡¢°Ê²¼¡Ö£Ê¥êー¥°¡×¡Ë¤È¶¨¶È¤·Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄDX»ö¶È¡ØJ.LEAGUE FANTASY CARD¡Ê°Ê²¼¡¢JFC¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¶Ë¤á¤Æ½çÄ´¤Ê¿ÊÄ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ーÁØ¤Î»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤ª¤¤¤Æ·×²èÈæ139%¡Ê+39%Áý¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤Ê¼ÂÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 2·î8Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï7.5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤·ÑÂ³Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËËÜ»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥¯ÈÎÇä¤È¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¶¯ÎÏ¤Ê²ÔÆ¯¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ ÈÎÇäÍ½þ¥Ñ¥Ã¥¯¿ô¤ÏÎß·×26ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖBASIC PACK Vol.1¡×¤ä¡ÖVol.2¡×¤ò´Þ¤à·×5¤Ä¤Î¥·¥êー¥º¤¬È¯ÇäÄ¾¸å¤ËÂ¨»þ´°Çä¡ÊSOLD OUT¡Ë¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤Î°µÅÝÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°ú·ï¿ô¤Ï6.9Ëü·ï¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ»Ô¾ì¤¬Áá´ü¤ËÀ®½Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«ー¥É¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹ØÇã°ÕÍß¤ò´µ¯¤¹¤ëÀµ¤Î½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JFCÆâ¤Ç¤Ï¡Ö½¸¤á¤Æ¡¢Í·¤Ö¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬¿¼¤¯ÄêÃå¤·¡¢·ÐºÑ½Û´Ä¤¬¶Ë¤á¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ ¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ë¥«ー¥É¤Î¹çÀ®²ó¿ô¤Ï15.3Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ºÇ¹â¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡ú5¥«ー¥É¤¬570Ëç°Ê¾åÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Î³èÈ¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼ý±×²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤Ï¿ôÃÍ¤Ë¤â¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÅµ±þÊç¿ô¤Ï35Ëü·ï¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Êµ¬ÌÏ¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÎÂÎ¸³¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥ê¥¢¥ë¥«ー¥É²½ÂÐ¾ÝËç¿ô¤â3.1ËüËç¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤¬¡¢¹âÌ©ÅÙ¤«¤Ä¼«Î§Åª¤Ê¼ý±×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢¤³¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¡Û https://mynet.co.jp
¡ÖMake COLOR - ËèÆü¤Ë´¶Æ°¤ò -¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥²ー¥à»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡£
¥²ー¥à»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Îß·×80ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¥ë±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿±¿±ÄÎÏ¤ä´ë²è¡¦³«È¯ÎÏ¤ò¼´¤Ë¡¢¿·µ¬³«È¯¤«¤éÉôÊ¬¼õÂ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¼ÂÀ®ÀÓ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¾¡ÇÔ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄDXÎÎ°è¤È¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò°Û¶È¼ï¸þ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëBtoB¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤òÅ¸³«¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È ¹ÊóÃ´Åö
E-mail¡§pr@mynet.co.jp