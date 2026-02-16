¡Ú½é¸ø³«¡ÛTGS¤ÇÏÃÂê¤Î¡È¥«¥ª¥¹¡É¤ÊRPG¡Ø¥á¥¿Å¾À¸¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°¡ª¡ÖÅÔ¤³¤ó¤Ö¡×¡Ö¥Þ¥Á¥³ÀèÀ¸¡×¤¬°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¡ª¡©
¡Ø¥á¥¿Å¾À¸¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥éÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒVARIQUEST¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢³«È¯Ãæ¤Î¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥á¥¿Å¾À¸¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥éÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥¿Å¾À¸¡Ë¡Ù¤Î¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢ËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤ê¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥Úー¥¸URL ¡Ê´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü ～ 3·î31Æü¡Ë
https://camp-fire.jp/projects/911403/view
¢£¡Ø¥á¥¿Å¾À¸¡Ù¤È¤Ï¡©TGS¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤òºî¤Ã¤¿ÏÃÂêºî
¡Ø¥á¥¿Å¾À¸¡Ù¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥àóÕÌÀ´ü¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬¡¢¡Ö´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢ÇúÂ®¤Ç²ÐÎÏ¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¹¤ë²÷´¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢´°Á´¿·ºî¤Î¡ÖÇúÂ®¥¤¥ó¥Õ¥ìRPG¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¥¸¥å¥¢¥ëRPG¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Ç¤Ï¡¢³«È¯½é´üÃÊ³¬¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½ÐÅ¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖPV¾å±Ç¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î¹ßÎ×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ÇÏ¢ÆüÄÌÏ©¤òºÉ¤°¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃ´Åö
¥×¥ì¥¤¥äー¤òÆ³¤¯¥Ê¥Ó¥²ー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ó¥«¡×Ìò¤Ë¤Ï¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£ ¥á¥¿È¯¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¼ÏÂ¥ì¥¸¥§¥ó¥É & ¹ñÌ±Åªº«ÉÛ²Û»Ò¤¬´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
¤¨¤Ó¤Ï¤éÉð»ÊÀèÀ¸¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¤Þ¤¤¤Ã¤Á¤ó¤°¥Þ¥Á¥³ÀèÀ¸¡Ù¤è¤ê¡¢Ëã°á¥Þ¥Á¥³ÀèÀ¸¤¬¥×¥ì¥¤¥¢¥Ö¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÃæÌîÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡ØÃæÌî¤ÎÅÔ¤³¤ó¤Ö¡Ù¤¬¡¢¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿Íµ¤TikToker¤äVTuber¡¢¥³¥ó¥«¥Õ¥§¾î¤Þ¤Ç¡ª¡©³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á
¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡ÖÌ¾Á°¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¡Ö¥Á¥í¥ë¡×¡¢VTuber¡ÖÅ·±©¤·¤í¤Ã¤×¡×¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¡Ö¤®¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤ä¡Ö¥Ë¥åー¥²ー¥Þー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¡¢SD¥¥ã¥é¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ÇúÂ®¥¬¥Á¥ã¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Ð¥È¥ë¡§ 1²ó0.5ÉÃ¤ÎÇúÂ®¥¬¥Á¥ã¤Ç¡¢ËèÆü1000²ó°Ê¾å¤Î¾¤´¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¥Ð¥È¥ë¤Ï1ÀïÌó30ÉÃ¤Ç·èÃå¤·¡¢·å³°¤ì¤Î¥À¥áー¥¸¤òÃ¡¤½Ð¤¹ÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥¿»ëÅÀËþºÜ¤Î¥¹¥Èー¥êー¡§ ¿ÀÏÃ¤ÎÀ¤³¦¡Ö¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥Ð¥°¤ä¥á¥¿È¯¸À¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤«¤Ä¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
- ¿ä¤·³èÆÃ²½¥·¥¹¥Æ¥à¡§ Á´¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¡ÖÀ®Ä¹ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¼ÂÁõ¡£¶¥¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜºî¤Ï¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÄ´À°ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥«¥ª¥¹¤Ê¤ªº×¤ê¡×¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×µ»ö¡¢Web¹¹ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤Ê¤É¤ËÁ´³Û½¼Åö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡ä
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/175863/table/2_1_56807e74e636e54fb325dbd9c43f9cf2.jpg?v=202602161251 ]
¡ã¼ç¤Ê¥ê¥¿ー¥óÉÊ¡ä
¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¥³ー¥¹¡§¥²ー¥à½øÈ×¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë»ñ¸»¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³ー¥¹¡£
¡ÚCF¸ÂÄê¡ÛÄ¶¤ªÆÀ¥ô¥¡¥ë¶Ì(²Ý¶âÄÌ²ß)¥³ー¥¹¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î²Ý¶âÄÌ²ß¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥³ー¥¹¡£
MAPÆâ¤ËÆ¼ÁüÀßÎ©¥³ー¥¹¡§¥²ー¥àÆâMAP¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÆ¼Áü¤òÀßÎ©¡£¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Ù±ç¼ÔÌ¾¤¬É½¼¨¤µ¤ìr¡¢¹¹ðÅã¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥²ー¥à³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/175863/table/2_2_b07a3cf1ed050d921d79ad936508d14f.jpg?v=202602161251 ]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡§³ô¼°²ñ¼ÒVARIQUEST
¡ÖÆüËÜ¤Î¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥àóÕÌÀ´ü¤è¤êÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¡Ö¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/175863/table/2_3_6f629d6cd1742234286af2087c2bf1b9.jpg?v=202602161251 ]
【報道関係各位のお問合せ先】
¹ÊóÁë¸ý¡§info@variquest.co.jp