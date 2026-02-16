¥·¥Ê¥â¥óAI¡¢¶ÈÌ³¤Î¥³¥¢¤òÃ´¤¦AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSuper RAG(TM)¡×¤Ë¥¹¥¿ー¥¿ー¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡¢Á´3¥×¥é¥ó¤Ë³È½¼¤·Äó¶¡³«»Ï
¡¡¹ñÆâ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ØAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥â¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ê¿ÌîÌ¤Íè °Ê²¼¡Ö¥·¥Ê¥â¥óAI¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌ¤ÎÆÈ¼«ÃÎ¼±¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSuper RAG(TM)¡×¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖBasic¡×¡ÖStarter¡×¡ÖPro¡×¤Î3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßÄó¶¡Ãæ¤Î¡ÖSuper RAG¡×¤ò¡ÖSuper RAG Basic¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¾å°Ì¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ëRAG*¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿ AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦¼ÂÁõ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤à¡ÖSuper RAG Pro¡×¤òËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¡ÖSuper RAG Starter¡×¤òËÜÇ¯ 6 ·î¤è¤êÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
*Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÒÆâÊ¸½ñ¤Ê¤É¤Î¸ÇÍ¤Ê¾ðÊó¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¸¡º÷³ÈÄ¥µ»½Ñ¡ÊRetrieval Augmented Generation¡Ë
https://cinnamon.ai/super-rag/
¢£ ¥×¥é¥ó³ÈÄ¥¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢RAG¡Ê¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ï¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ïµ»½Ñ¸¡¾Ú¡ÊPoC¡Ë¤ÎÃÊ³¬¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¼Â¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÄêÃå¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ä³èÍÑÌÜÅª¤ÎÀ°Íý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤ÞÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ÈÐªÎ¥¤·¤¿¡Ö»È¤ï¤ì¤Ê¤¤AI¡×¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³³èÍÑ¤Î¹½ÁÛ¤ò¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖRAG´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ä´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¼«¼Ò¤ÇÀß·×¡¦¼ÂÁõ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³Åª¤«¤Ä¹½Â¤Åª¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖSuper RAG¡×¤ò¡Ö¼ÒÆâ¤ÎÃÎ¼±¤ò¡¢È½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃæ³Ë¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¿·µ¬¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëRAG¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢ ´ûÂ¸¤ÎRAG´Ä¶¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢APIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¸¡º÷ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃ±ÂÎÍøÍÑ¤«¤é¡¢API¤òÄÌ¤¸¤¿´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¡¢ ÍøÍÑÌÜÅª¤ä³«È¯¥Õ¥§ー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖSuper RAG¡× ¡ú3¤Ä¤Î¿·¥×¥é¥ó
¡¡´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°Ê²¼3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬¤ÊÆ³Æþ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÎÃÎ¼±¤ò¼Â¶ÈÌ³¤Î¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¡¢À¸À®AI¤ÎÃå¼Â¤Ê¶ÈÌ³ÄêÃå¤òº£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¡ÖSuper RAG Pro¡×¡ÊËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡Ë
～ ¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Î¥³¥¢¤È¤Ê¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤òÈ¼Áö»Ù±ç ～
¡¡¡ÖSuper RAG Pro¡×¤Ï¡¢RAG´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖSuper RAG Basic¡×¤òÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢APIÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ä´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¿¼¤¯Ï¢Æ°¤¹¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È±þÅú¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¼ÒÆâÃÎ¼±¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤ÊÈ½ÃÇ¡¦À°Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¸ºß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ç¤Ê»Ù±çÆâÍÆ
¡¦´ûÂ¸¥Çー¥¿¡Ê³Æ¼ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢RDBMSÅù¡Ë¤Î¼«Æ°¼è¤ê¹þ¤ß¡¦³èÍÑÀß·×
¡¦¸ÜµÒ¤Î´ûÂ¸¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼ÂÁõ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¿·µ¬UI³«È¯»Ù±ç
¡¦´ûÂ¸RAG´ðÈ×¤È¤âAPIÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê¡ÖSuper RAG¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡º÷¡¦È½ÃÇ¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½
¡¦¶ÈÌ³¥¿¥¹¥¯¡Ê¾È²ñ¡¢¿½ÀÁ¡¢µ¯É¼¡¢¾ðÊóÃê½Ð¡¢FAQ¹¹¿·¡¢È½ÃÇÅù¡Ë¤Î¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½»Ù±ç
¡ü¼ÂÁõ»×ÁÛ
¡¦¹â¤¤¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¡§ ¡ÖSuper RAG¡×ËÜÂÎ¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤»¤ºAPI³èÍÑ¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä°ÂÄê¤·¤¿±¿ÍÑ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À¡§ ÉÔÂ¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÏDify¤ä¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á³«È¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÄÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ¡§ ¶ÈÌ³ÌÜÅª¤ä´üÂÔÃÍ¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢PoC¤«¤éËÜÈÖ´Ä¶¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÂ¦¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¹½ÁÛ¤ä¥Çー¥¿¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤½¤Î¼ÂÁõ²ÄÈÝ¤Î¸¡¾Ú¤ª¤è¤Ó¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³Í×·ïÄêµÁ¤ä¶ÈÌ³¹½ÁÛ¤ÎÀ°Íý¤½¤Î¤â¤Î¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖSuper RAG Pro¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¾ã³²½éÆ°ÂÐ±þAI¤òºî¤ë¾ì¹ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãÎã
£².¡ÖSuper RAG Basic¡×¡Ê¸½ºßÄó¶¡Ãæ¡Ë
～ Á´¼Ò¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¹âÀÇ½RAG¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ～
¡¡¡ÖSuper RAG Basic¡×¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊRAG·¿AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃ±ÂÎÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¤ÎÃæ³Ë¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ ´ë¶È¤ÎÃÎ¼±¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤·¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥³¥¢¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Á´¼ÒÅ¸³«¤äÊ£¿ôÉôÌç¤ÇÂçÎÌ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
£³.¡ÖSuper RAG Starter¡×¡Ê2026Ç¯6·î¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë
～ ¹âÀºÅÙRAG¤ò¶¦Í¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¡È¤Þ¤º»È¤¨¤ë¡É·Á¤Ë ～
¡¡¡ÖSuper RAG Starter¡×¤Ï¡¢Basic¥×¥é¥ó¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¶¦Í¥¯¥é¥¦¥É¹½À®¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¥¨¥ó¥È¥êー¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÉôÌçÃ±°Ì¤Ç»î¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¶ÈÌ³³èÍÑ¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤ë¤¿¤á¤Î½é´ü¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì³ÎÇ§¤Ë´ð¤Å¤¡¢Basic¤äPro¤Ø¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¡£
¡ü¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦¹âÀºÅÙ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ ¡ß ¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¸À®AI²óÅú¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ
¡¦Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶¦Í¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤¬²ÄÇ½
¡¦¾®µ¬ÌÏÉôÌç¤ä¸¡¾ÚÍÑÅÓ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¢£ ÎÁ¶â¥×¥é¥ó ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨²Á³Ê¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï2026Ç¯6·î¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ÜµÒ¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¾ì¹ç¡¢LLMÍøÍÑÎÁ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î³°ÉôAPIÈñÍÑ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Æ¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖSuper RAG¡×¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ê¤·¤Ç90¡óÄ¶¤Î²óÅúÀºÅÙ
¡¡¥·¥Ê¥â¥óAI¤Î¡ÖSuper RAG¡×¤Ï¡¢É½¤ä¿Þ¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò²òÀÏ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëLLM´Ä¶¤ò¥Îー¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¹½ÃÛ²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°ìÉô¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Á°½èÍý¡¦¸¡º÷¡¦À¸À®¤È¤¤¤¦Á´¹©Äø¤òÈÆÍÑÅª¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¡ÖÁ´ÂÎºÇÅ¬¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁ°½èÍý¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»ú¿ô¤Çµ¡³£Åª¤Ë¶èÀÚ¤ë½¾Íè¤ÎRAG¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È²òÀÏµ»½Ñ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¿ÞÉ½¤ò¼«Æ°È½ÊÌ¤·¡¢Ê¸½ñ¤Î°ÕÌ£¤ä¹½Â¤¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞºÇÅ¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò¹âÅÙ¤Ë¹½Â¤²½¤·¡¢RAG¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤ò¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSuper RAG¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¸¡º÷¤È¥°¥é¥Õ¹½Â¤¸¡º÷¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸½ñÆâ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¡¢¸«Íî¤È¤·¤Î¤Ê¤¤Åª³Î¤Ê²óÅú¤òÆ³¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸¡º÷¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»öÁ°¤Î¥Çー¥¿²Ã¹©¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢·è»»½ñ¤äµ»½Ñ»ñÎÁ¡¢¼ÒÆâµ¬Äê¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÃ»5Ê¬¤Î¥Îー¥³ー¥ÉÁàºî¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤ÇÂ¨ºÂ¤ËAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£1¤Ä¤Î´Ä¶¤ÇÊ£¿ô¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ØÅ¸³«¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤Á¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤äÊó¹ð½ñºîÀ®¡¢°ÅÌÛÃÎ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾¯ÎÌÂ¿ÉÊ¼ï¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¡Ö¶ÈÌ³¤Ç»È¤¨¤ëÀºÅÙ¡×¤òÂ¨ºÂ¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢Microsoft SharePoint¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢RAG¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´ûÂ¸¤Î¼ÒÆâ¥¹¥È¥ìー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎAI´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÍÆ°×¤Ë±¿ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏBox¤È¤ÎÏ¢·È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑ¤È¾ðÊó¶¦Í¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£*¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤ê²óÅúÀºÅÙ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖSuper RAG¡×¤Î³èÍÑÎã
¡Ú¿Í»ö¡¦Ë¡Ì³ÉôÌç¡Û ½¢¶Èµ¬Â§²óÅú¡¢·ÀÌó½ñ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ú±Ä¶ÈÉôÌç¡Û ¾¦ÉÊ¾ðÊó³ÎÇ§¡¢FAQ¼«Æ°²½
¡ÚÀ½Â¤¸½¾ì¡Û ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¡¢°ÂÁ´´ÉÍý»Ù±ç
¡Úµ»½Ñ¡¦ITÉôÌç¡Û ³«È¯¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¸¡º÷¡¢¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à»Ù±ç
¡Ú·Ð±Ä¡¦´ë²èÉôÌç¡Û IR¾ðÊó²óÅú¡¢·Ð±Ä¾ðÊó¸¡º÷
¢¨¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÉôÌçÃ´Åö¼Ô¤¬¹½ÃÛ¤·Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖSuper RAG¡× ¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¿Þ¤äÉ½¤ò´Þ¤àÊ£»¨¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£ ¥·¥Ê¥â¥óAIÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEOÊ¿ÌîÌ¤Íè¥³¥á¥ó¥È¡§
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AI¤ò¡Ö¸¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡¢´ë¶È¤¬¡ÖÀµ¤·¤¯¡¢Â®¤¯¡¢ÌÂ¤ï¤ºÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Super RAG¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ËÌ²¤ëÃÎ¼±¤ò¡¢È½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤Ë»È¤¨¤ë·Á¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¶ÈÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤òÆ°¤«¤¹ÎÎ°è¤ØÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤òÄÉ¤¦AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ìÂ³¤±¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×¤È¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤ëAI¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£´ØÏ¢¥Úー¥¸
¥·¥Ê¥â¥óAI ¡ÖSuper RAG¡×¡§ https://cinnamon.ai/super-rag/¡¡
¥·¥Ê¥â¥óAI¡ÖSuper RAG¡×¤Î»ñÎÁ¤Ï ¥³¥Á¥é(https://contents.cinnamon.ai/download/wp_superrag_dl_lp) ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖSuper RAG(TM)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥â¥óAI³µÍ×
¼Ò¡¡ Ì¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥â¥ó
£Õ£Ò£Ì ¡§ http://www.cinnamon.ai
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®3-16 ¶âÅÄ¥Ó¥ë 6F
Àß¡¡ Î©¡§ 2016Ç¯10·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO Ê¿ÌîÌ¤Íè
¡Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÏÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿AI¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡¢AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¥·¥Ê¥â¥óAI¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¨¤ë¡¢ÁÏÂ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢AI¤È¶¦¤Ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÈAI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¹âÀºÅÙ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È²òÀÏµ»½Ñ¤òÂçµ¬ÌÏ¼«Á³¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ö¼«Æ°²½¤Î¼«Æ°²½¡×¤ò¿ä¿Ê¡£À¸À®AI¤òÅý¹ç²ÄÇ½¤Ê³×¿·ÅªAI-OCR¡ÖFlax Scanner¡×¤ä¡¢LLM³èÍÑ¤òÂçÉý¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡ÖSuper RAG¡×¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤«¤éAI»þÂå¤Î¿·¤¿¤Ê»ö¶È¹½Â¤¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊÑ³×¤ÎÀèÆ³Ìò¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î¹ñÆâÂç¼ê´ë¶È¤Ø¤ÎÄó¶¡¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¸¦µæ½ê¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê¥Ï¥Î¥¤¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡Ë¤Ë¹½¤¨¡¢¹âÅÙ¤ÊAI¿Íºà¤ò³ÍÆÀ¡¦°éÀ®¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢AI-OCR¡¢¼«Á³¸À¸ì½èÍý¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡¢²»À¼Ç§¼±¤Ê¤É¡¢Èó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ»ñ»º¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢ÆÈ¼«¤ÎAIÀïÎ¬¡Ö¥Ïー¥Ù¥¹¥È¥ëー¥×¡×¤È¶¦¤Ë¡¢DX¤äAI³èÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
https://contents.cinnamon.ai/contact/inquiry