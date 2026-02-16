³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ï2026Ç¯3·î11Æü(¿å)¸áÁ°11»þ¡Ö¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó SHINJUKU TOKYO¡×¤òOPEN
Á´¹ñ¤Ç202Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¼òÀìÌç¾®Çä¥Á¥§ー¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó(ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü(¿å)¸áÁ°11»þ¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¡Ö¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó SHINJUKU TOKYO¡×¤òOPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¬¥é¥¬¥éÃêÁª²ñ¢¨¡×¤äDRC¤¬Æþ¤Ã¤¿100Ëü±ß¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤ÉOPEN¥»ー¥ë¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¹â³Û¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¸½Â¸¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ªー¥ë¥É¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ôÉÊÂ·¤¨¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï10ml¤«¤éÎÌ¤êÇä¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¾¯ÎÌÃ±°Ì¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Í·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡¢¥ªー¥×¥óµÇ°¤ÎÆÃÊÌ´ë²è
OPEN½éÆü¤è¤ê¡¢µÇ°´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡¢¹â³Û¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´õ¾¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥«¥×¥»¥ë¡×´ë²è¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤ª¤è¤Ó ³Æ¼ïSNS¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó SHINJUKU TOKYO
¢©160-0021
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1ÃúÌÜ1-17 ¥¨¥¥Ë¥¢¿·½É1³¬
TEL¡§03-3207-0030
ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü AM11:00～AM2:00
¶âÅÚ AM11:00～AM5:00
Æü½Ë AM11:00～PM11:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://likaman.co.jp/special/shinjuku-tokyo/
Facebook¡§https://www.facebook.com/shinjuku.tokyo03/
Instagram¡§https://www.instagram.com/lm_shinjukutokyo/
X¡§https://x.com/SHINJUKUTOKYOlm