GLC GROUP¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤òºÎÍÑ
GLC GROUP³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÂ¼ È»¿Í¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡§¾Ú·ô¥³ー¥É 2970¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3691¡Ë¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤ò³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤Î¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GLC GROUP³ô¼°²ñ¼ÒÅ¬»þ³«¼¨¡§
https://global-assets.irdirect.jp/pdf/tdnet/batch/140120260213559369.pdf
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¡§https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡§https://digital-wallet.jp/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡§https://digital-gift.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/293_1_442f42ce9df9c987f5a73c5dc0e729ba.jpg?v=202602161251 ]
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/293_2_dfb7f5d6a31d2a57ef17d4a50ce082fe.jpg?v=202602161251 ]
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡¡Ã´Åö ÀÐÅÏ
TEL:03-5465-0695¡¡Email:info@digital-plus.co.jp
¡ÚÅö¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡¡PRÃ´Åö ½ôÀ±
TEL:03-5465-0690¡¡Email:pr@digital-plus.co.jp