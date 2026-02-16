¡ÚÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡Û¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¡ÖO-MENZ¡×¤Î½Ð±é·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:µ×ÊÝÅÄ·ò»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)¤ËÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿ SV.LEAGUE MEN Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º ¥Ûー¥à¥²ー¥à Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬Àï GAME1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖO-MENZ¡Ê¥ªー¥á¥ó¥º¡Ë¡×¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º vs Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬ ¼Â»Ü³µÍ×
¡¦ÂÐÀï¥«ー¥É¡§Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º vs Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬
¡¦Æü»þ¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00³«¾ì¡¢13:00¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡¢14:05»î¹ç³«»Ï
¢¨³«¾ì»þ´Ö¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー³«»Ï»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì¡§ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ£²ÃúÌÜ£²－£²£²¡Ë
¡¦¸å±ç¡§ÅìµþÅÔ
¢£O-MENZ ½Ð±é³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡¡¥³ー¥È¾å
¡¦ÆâÍÆ¡§¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡Ê13:00º¢¡Ë¡¢»Ïµå¼°¡Ê14:00º¢¡Ë¡¢¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ê15:00º¢¡Ë
¢¨¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£O-MENZ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
SNSÈ¯¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¤ªÌÌ¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÆæ¤Î¥À¥ó¥¹½¸ÃÄ¡£¥×¥í¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥µー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢TikTok¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿SNS¤ÇÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô160Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥êー¥È¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÀ¤´Ö¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¡£¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇËá¤«¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¡¢ÏÂÉ÷¤Î¤ªÌÌ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ëー¥×¡£
¢£Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º ¡¿ Tokyo GreatBears
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¤¥Á¥ãー¥é¥Ü¤¬FCÅìµþ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ÎµÙÉô¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´ÂÎ¾ùÅÏ¤Ë¤è¤êÈ¯Â¤·¤¿¡¢¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¥Áー¥àÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÀ±ºÂ¤Î¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¤¬¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤ª¤°¤ÞºÂ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëËÌÅÍ¼·À±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢7¤Ä¤ÎÀ±(Áª¼ê¤È¥µ¥Ýー¥¿ー)¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤äÃÏ°è¡¢À¤³¦¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-1-39 ·ÃÈæ¼÷¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥ïー11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µ×ÊÝÅÄ·ò»Ê
ÀßÎ©¡§2022Ç¯5·î
¶È¼ïÌ¾¡§¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¡¢¶½¹Ô¡¢ÉáµÚ³èÆ°
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tokyo-greatbears.com/