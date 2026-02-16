¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ø¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¡£¸ÜµÒ¤ÈAX¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥Ñー¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¿·Àß
¡ÖLIFE WITH ENABLEMENT ¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬½ä¤ëÆü¡¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ËãÌî¹Ì»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤ËËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º51³¬¤ØËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼¹Ì³¸þ¤±¤Î¡Ö¥ïー¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤È´ë¶È¤ÎAX¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ëÍèµÒ¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¥Ñー¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¿·Àß¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
◼️¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¤Ï¡¢¡ÖLIFE WITH ENABLEMENT ¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬½ä¤ëÆü¡¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥»ー¥ë¥¹AI¥×¥í¥À¥¯¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¡×¤È¡¢¥»ー¥ë¥¹AX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥êー¥º¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯X¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥»ー¥ë¥¹AX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÈAX¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¶õ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢¸ÜµÒ¤È´ë¶È¤ÎAX¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¡¦ÂÎ´¶¡¦µÄÏÀ¡¦È¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÍèµÒ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö¥Ñー¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñー¥¯¥¨¥ê¥¢¡×¤ÏWAY¡Ê¥¦¥§¥¤¡Ë¡¦ATRIUM¡Ê¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¡¦DINING¡Ê¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¡¦STUDIO¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Î4¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÈAX¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖAI¤ò»È¤¦¡×¤«¤é¡ÖAI¤ÇÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯°ì¿Í°ì¿Í¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️WAY - AX¤òÍý²ò¤¹¤ë -
Ï«Æ¯¤Èµ»½Ñ¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¤Ê¤¬¤é¡¢AX¤ÎÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
◼️ATRIUM - AX¤òÂÎ´¶¤¹¤ë -
¸ÜµÒ¤¬AX¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥Ñー¥¯¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥»ー¥ë¥¹AX¥»¥ß¥Êー
AX¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤ä»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢AX¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ°Íý¤·¡¢¸¡Æ¤¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë¥¹AX¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¼ÂÁ©¤äÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AX¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥ë¥¹AX¥²ー¥à
AX¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶ÈÊÑ³×¤ò¡¢¥²ー¥à·Á¼°¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£AX¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤äÊÑ²½¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎAX¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
◼️DINING - AX¤òµÄÏÀ¤¹¤ë -
¹ñÆâ¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤¬½¸¤¤¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐÏÃ¤äµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
◼️STUDIO - AX¤òÈ¯¿®¤¹¤ë -
±Ä¶ÈÆÃ²½·¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNEW SALES ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢AX¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¡¦È¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
◼️¥ª¥Õ¥£¥¹³«Àß½Ë²Ö¼õÉÕ
ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤â´Õ¤ß¡¢³Æ´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¸ÄÊÌ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤ª½Ë¤¤²Ö¤Ï¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
½Ë²Ö¼õÉÕÁë¸ý¥µー¥Ó¥¹¡Ömatomeru¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼õÉÕÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
◼️³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯ ³µÍ×
¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¤Ï¡ÖLIFE WITH ENABLEMENT ¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬½ä¤ëÆü¡¹¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Î¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¡ÊÀ®²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤äÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬À®Ä¹¤·¡¢À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±Ä¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¤ËÂç¼ê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥»ー¥ë¥¹AX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÍ¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÍÍ¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊÍÍ¤Ê¤É¡¢Âç¼ê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿ôÀéÌ¾µ¬ÌÏ¤Ç¥»ー¥ë¥¹AI¥×¥í¥À¥¯¥È¥·¥êー¥º¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»ー¥ë¥¹AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»ー¥ë¥¹AX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥êー¥º¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥¯X¡×¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÉôÌç¤Î¸½¾ìÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥»ー¥ë¥¹AX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1ÃúÌÜ3-1 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¿¹JP¥¿¥ïー 51³¬
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯3·î18Æü
ÁÏ¶ÈÆü¡§2020Ç¯4·î1Æü
CEO¡§ËãÌî ¹Ì»Ê
