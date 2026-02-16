°ìµé·úÃÛ»Î¡Ê³Ø²ÊÂÐºö¡Ë2/18(¿å)³«ºÅ´Ö¶á¡ªÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ö¹½Â¤¡×±ê¤Î³Ø½¬»ØÆ³¡¡～ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ø¤ÎÆ»～
Êíµ¸¡Äê»î¸³¡¢ÀÇÍý»Î¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëTAC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¿ÅÄ ÉÒÃË¡Ë¤Ï¡¢2·î18Æü(¿å) 19:30¤è¤ê¡¢²¼µ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìµé·úÃÛ»Î(³Ø²ÊÂÐºö)¡Ö¹½Â¤¡×±ê¤Î³Ø½¬»ØÆ³～ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ø¤ÎÆ»～
Âç²°ÀèÀ¸¤Î±ê¥·¥êー¥ºÂè£²ÃÆ¤Ç¤¹¡£
¹½Â¤ÎÏ³Ø¤Ï³Î¼Â¤ÊÆÀÅÀ¸»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢²ò¤Êý¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë²ò¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤¦¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Íý²ò¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¸ø¼°¤ò¤¿¤À°Åµ¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åö¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹½Â¤¤ÎÆÀÅÀ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÊý¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤È¤½¤ÎÊýË¡¡¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤ÇÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Â»Ü³µÍ×
¡üÆü»þ:2/18(¿å)19:30～
¢¨¤ª¤ª¤à¤Í60Ê¬ÄøÅÙ¡Ü¤½¤Î¸å¡¢¼Áµ¿±þÅú¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡ÊÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡ü³«ºÅÊýË¡: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ü»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ (Í×Í½Ìó)
¡üÂÐ¾Ý: °ìµé·úÃÛ»Î³Ø²Ê»î¸³¤ò¤´¼õ¸³¤·¤¿Êý¡¦º£¸å¤µ¤ì¤ëÊý
¡üÍ½ÌóÊýË¡:
TAC¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0218
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹
¡¦¹½Â¤¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤ÄÊý¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¡¦Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÌäÂê¤¬²ò¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ã¤Æ¡©
¡¦¤¿¤¯¤µ¤óÍ¤ë¸ø¼°¡¢Âç²°¼°À°ÍýË¡¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¸ø¼°¤Ï¥³¥ì¤À¡ª¡ª
¡¦ËþÅÀ¡Ê´°àú¡Ë¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¤ÎÊý¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©
¡¦TAC¤Î¹ÖºÂ°ÆÆâ¡¦¼ÁÌä²ñ¡ÊÆ¿Ì¾OK¡Ë
ÅÐÃÅ¹Ö»Õ
TAC °ìµé·úÃÛ»Î¹ÖºÂ ¹Ö»Õ
Âç²°¡¡´î»Ì ¡Ê¤ª¤ª¤ä¡¡¤è¤·¤Ä¤°¡Ë¹Ö»Õ
Ê¸·Ï½Ð¿È¤Î°ìµé·úÃÛ»Î¡£Ê¸·Ï¤ÇÍ¤ë¤¬¸Î¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤ÀâÌÀ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÉý¹¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥Í¥³¥ó¤ÈÀß·×»öÌ³½ê¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Á¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿ÀâÌÀ¤¬¹¥É¾¡£¼ñÌ£¤ÏÄà¤ê¤ÈÎÁÍý¡£µû¤ò¤µ¤Ð¤«¤»¤¿¤é¡¢TAC¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¡£
