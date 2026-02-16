¡ÖÃ»´ü½¸Ãæ¡×¤«¤é¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¤Î½¬´·¡×¤Ø¡£½÷ÀÀìÍÑ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àUNDEUX SUPERBODY¤¬8Å¹ÊÞ¤ò·î³ÛÀ©¤Ø°Ü¹Ô¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¡È¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤«¤é¡ÈÆü¾ï¡É¤ØÊÑ¤¨¤ëÄ©Àï¡£
ÆüËÜ¤Î½÷À¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö±¿Æ°·ÑÂ³¡×¤ÎÊÉ¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÃ»´ü½¸Ãæ·¿¡×¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¤¢¤¤¡¢±¿Æ°½¬´·¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·¿¡×¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼¡Ö±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶áÇ¯¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®¿Í½÷À¤Î±¿Æ°½¬´·Î¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àÆÃÍ¤Î¡Ö¹â³Û¤Ê°ì³çÊ§¤¤¡×¤ä¡Ö¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ëー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò°ì»þÅª¤Ê¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½¬´·¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î8Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë·î³ÛÀ©¡ÖLIFE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÖLIFE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¤¢¤êÊý
º£²ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¹¤ë8Å¹ÊÞ¡Ê´ØÅì¡§ÂçµÜ¡¦±ºÏÂ¡¦Á¥¶¶¡¢´ØÀ¾¡§¿´ºØ¶¶¡¦Å·²¦»û¡¦ºæ¡¦¹¾ºä¡¦°²²°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ·ÐºÑÅª¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê·î³Û1Ëü±ßÂæ～¡Ë ¹â³Û¤Ê°ì³çÊ§¤¤¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¤ªÇº¤ß¤äÌÜÉ¸¡Ê¸ºÎÌÉý¡Ë¤Ë±þ¤¸¤¿·î³Û¥×¥é¥ó¤òÆ³Æþ¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë²Á³ÊÀßÄê¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯½¬´·¤ÎÄêÃå¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ÎÊ§¿¡¡ÊÁª¤Ù¤ëÌÜÉ¸ÊÌ¥×¥é¥ó¡Ë ¡Ö1～2kg¤À¤±À°¤¨¤¿¤¤¡×¤«¤é¡Ö6～10kg¤ÎËÜ³Ê¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡×¤Þ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îº£¤Î¿´¶¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥é¥óÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ø¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
- ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡ÊÈþÍÆ²ÈÅÅ¤È¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Î½¼¼Â¡Ë UNDEUX SUPERBODY¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÃÃ¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£·î³ÛÀ©¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¿·ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤ä¥³¥¹¥á¤òº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÊÑ¤ï¤é¤º´°È÷¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê½÷À¤¬¼«Ê¬¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢À°¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 3·î1Æü¤è¤ê°Ü¹Ô¤¹¤ëÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¿·¥×¥é¥ó
´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Î¼çÍ×µòÅÀ8Å¹ÊÞ¤¬¡¢°ìÀÆ¤Ë¡ÖLIFE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53452/table/92_1_6933cd4f7af237f60ad2956621c039fe.jpg?v=202602161251 ]
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ëー¤ÎÁÛ¤¤
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ç¼Ò²ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢19,000¿Í¡Ê¢¨1¡Ë¤Î½÷À¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ò¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä·ò¹¯¤Ï¡¢°ì²áÀ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É°Ü¹Ô¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¿´ÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Ë¼«Ê¬¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£ Ãí¼á¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹É½µ
¢¨1 19,000¿Í¤Î¼ÂÀÓ¡§2017Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯11·î30Æü¤ËUNDEUX SUPERBODY¤Î½¸Ãæ¥³ー¥¹¤ò¿½¹þ¤·¤¿¿Í¿ô¤Î¹ç·×¤Ï19,339Ì¾¡£
