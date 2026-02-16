¡ÖMUKU¡×¤¬KAMI CHARISMA 2026¤ò¼õ¾Þ¡¡¥µ¥í¥óÉôÌç¡¦ÈþÍÆ»ÕÉôÌç¤Ç·×4¼õ¾Þ ー
¡ÖMUKU¡×¤¬KAMI CHARISMA 2026¤ò¼õ¾Þ
¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¥°¥ëー¥×¡¢¥µ¥í¥óÉôÌç¡¦ÈþÍÆ»ÕÉôÌç¤Ç·×4¼õ¾Þ¤òÃ£À®
¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤ËÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÈþÍÆ¥¢¥ïー¥É
KAMI CHARISMA 2026 ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥í¥ó MUKU ¤¬¥µ¥í¥óÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÈþÍÆ»ÕÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ3Ì¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
KAMI CHARISMA¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Î¡È¥ß¥·¥å¥é¥ó¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡¢Á´¹ñÌó27Ëü¸®¤Î¥µ¥í¥ó¡¢Ìó58Ëü¿Í¤ÎÈþÍÆ»Õ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢µ»½ÑÎÏ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡¦È¯¿®ÎÏ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¶È³¦Æâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¸¢°Ò¤¢¤ë¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Æüº¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ó¤ËMUKU¤ò¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥°¥ëー¥×°ìÆ±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ»½Ñ¸þ¾å¤È¸ÜµÒËþÂ¤ÎÄÉµá¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¥°¥ëー¥× ¼õ¾ÞÆâÍÆ
¡Ú¥µ¥í¥óÉôÌç¡Û
¡¦MUKU(https://kamisma.com/salon/muku%E8%A1%A8%E5%8F%82%E9%81%93/)
Æó´§¥µ¥í¥ó¡§¥Ñー¥Þ¡¿¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡õ¥¹¥Ñ
¡ÚÈþÍÆ»ÕÉôÌç¡Û
¡¦º´ÏÆ ÀµÆÁ¡ÊMUKU CEO¡Ë(https://kamisma.com/stylist/%E4%BD%90%E8%84%87-%E6%AD%A3%E5%BE%B3/)
Æó¤ÄÀ±¡ú¡ú¡Ã¥«¥ß¥«¥ê¥¹¥Þ5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤È½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶É½¸½¡¢È©¥Èー¥ó¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ë¥«¥éーÄó°Æ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅ¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¡£
¡¦ÀÐ¸¶ Ë¨¡ÊMUKU ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë(https://kamisma.com/stylist/%E7%9F%B3%E5%8E%9F-%E8%90%8C/)
°ì¤ÄÀ±¡ú¡Ã¥«¥ß¥«¥ê¥¹¥Þ4Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ü¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¹ü³Ê¤ä´é¼þ¤ê¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÂª¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£
¡¦yoko¡ÊMUKU ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë(https://kamisma.com/stylist/yoko/)
Greaty¡ç¡Ã¥«¥ß¥«¥ê¥¹¥Þ2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤È½À¤é¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³°¹ñ¿ÍÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Æü¾ï¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Äó°Æ¡£
¢£ KAMI CHARISMA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://kamisma.com/about-kamisma/)
KAMI CHARISMA¡Ê¥«¥ß¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÈþÍÆµ»½Ñ¤ÈÈþÍÆ»Õ¤Î²ÁÃÍ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÈþÍÆ¶È³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈþÍÆ»Õ¡¦¥µ¥í¥ó¤¬¡Ö¡ú¡×¤Î¿ô¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¹¥¿ー¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢No.1¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMACARON¡×¤ä¡¢¥«¥ß¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬Î¨¤¤¤ëµ»½Ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Â·¤¦¡ÖMUKU¡×¡¢ÆüËÜ½é¤Î´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢ÆÃ²½¥µ¥í¥ó¡Öuni¡×¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ6¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Ìó50Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹çÈþÍÆ¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥µ¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥í¥ó¤È¤·¤ÆÀè¶î¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤Ç¤Î¿·Â´½éÇ¤µë25Ëü±ß¤ÎÆ³Æþ¤òÈ¯É½¡£ÄãÄÂ¶â¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È°éÀ®¤ä¶È³¦¿å½à¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ÈÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÈþÍÆ¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤¯Äó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*2020Ç¯ ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥ÁÄ´ºº