ÀÇ¸ú²Ì²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖeTaxEffect¡×¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î£³£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTKC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÄÍ¿¿µ¬¡Ë¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Âç´ë¶È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÀÇ¸ú²Ì²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖeTaxEffect¡×¤¬Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î30%Ä¶¤ò´Þ¤à600´ë¶È¥°¥ëー¥×¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÇ¸ú²Ì²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖeTaxEffect¡×¤È¤Ï
eTaxEffect¤Ï¡¢´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Î·è»»»þ¤ÎÀÇ³Û·×»»¡¦ÀÇ¸ú²Ì·×»»¤ÎÉ¸½à²½¤È¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£2003Ç¯12·î¤ËÀÇ¸ú²Ì²ñ·×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ1,600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëTKCÁ´¹ñ²ñ¡ÖÃæ·ø¡¦Âç´ë¶È»Ù±ç¸¦µæ²ñ¡×¤ÎÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Åù¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¡¢eTaxEffect¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ä²ñ·×´ð½à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀÇ¶â·×»»¡¦ÀÇ¸ú²Ì·×»»¡Ê²ó¼ý²ÄÇ½À¤ÎÈ½ÃÇÅù¡Ë¤«¤é¡¢´ÆººÂÐ±þ»ñÎÁ¡¢»ÅÌõ¡¢ÀÇ¸ú²ÌÃíµ¤Þ¤Ç¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î30%Ä¶¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÇØ·Ê
eTaxEffect¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¿ôÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÀÇÌ³¶ÈÌ³¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î～9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç´ë¶È·ÐÍýÉôÌç¸þ¤±¤Î¡ÖTKCÀÇÀ©²þÀµ¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÇÌ³¶ÈÌ³¤¬Â¿Ë»¤È¤Ê¤ëÍ×°ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í°÷ÉÔÂ¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¤ÎÁý²Ã¡¢Ë¡²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÀÇÌ³¶ÈÌ³¤¬Â¿Ë»¤È¤Ê¤ëÍ×°ø¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë
ËýÀÅª¤Ê¿Í°÷ÉÔÂ¡¦·ç°÷Êä½¼¤ÎÃÙ¤ì¡Ê15.6%¡Ë
Ç¯¡¹¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê14.9%¡Ë
Ë¡²þÀµ¡¦²ñ·×´ð½àÊÑ¹¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡Ê13.7%¡Ë
Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¤¡Ê13.9%¡Ë
¡Ê2025Ç¯6·î～9·î³«ºÅ¡ÖTKCÀÇÀ©²þÀµ¥»¥ß¥Êー¡×¥¢¥ó¥±ー¥È¡¡Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,636¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·è»»»þ¤ÎÀÇ³Û·×»»¡¦ÀÇ¸ú²Ì·×»»¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤Ë¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×ÄÌ»»À©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¤ä³°·ÁÉ¸½à²ÝÀÇ¤Î¸«Ä¾¤·¡¢ËÉ±ÒÆÃÊÌË¡¿ÍÀÇ¤ÎÁÏÀß¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊË¡²þÀµ¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íºà¤ÎÎ®Æ°²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´Ã´Åö¼Ô¤¬ÂØ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËºÇ¿·¤ÎÀÇÀ©²þÀµÅù¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢·è»»³«¼¨¤ÎÃÙ±ä¤ä¶ÈÌ³·ÑÂ³À¤Î²ÝÂêÅù¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¡¢Ê£»¨¤Ê·×»»½èÍý¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÀÇÌ³¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤¹¤ëeTaxEffectÆ³Æþ¤Î¥Ëー¥º¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯2·î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½
ºòÇ¯ºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Î³È½¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢·è»»¶ÈÌ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿½¹ð¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥CSVÆÉ¹þµ¡Ç½µÚ¤Ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥ì¥Ýー¥ÈÀß·×¥Äー¥ë(¢¨)ÂÐ±þÄ¢É¼¤Î³È½¼
¡¡(¢¨) eTaxEffect¤Î¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òExcel¤Ç´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
£²¡¥eTaxEffect¤«¤éASP1000RµÚ¤Ó¥°¥ëー¥×ÄÌ»»¿½¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¡Êe-TAX¥°¥ëー¥×ÄÌ»»¡Ë¤Ë°ì»þº¹°ÛÆÉ¹þµ¡Ç½¤òÅëºÜ
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âeTaxEffect¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Î·è»»¶ÈÌ³¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½²ò¾Ã¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ý»ý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡¡https://www.tkc.jp/consolidate/etaxeffect/
¢¨¥·¥¹¥Æ¥àÂÎ¸³²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡https://go.tkc.jp/l/385522/2024-06-30/cmc443
¢£¡ÖTKCÏ¢·ë¥°¥ëー¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾å¾ì´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂç´ë¶È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTKCÏ¢·ë¥°¥ëー¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Î4³äÄ¶¤ò´Þ¤à6,000¥°¥ëー¥×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³èÍÑ¤òÁ´¹ñ¤ÎÀÇÍý»Î¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î1,600Ì¾Ä¶¡ÊTKCÁ´¹ñ²ñ Ãæ·ø¡¦Âç´ë¶È»Ù±ç¸¦µæ²ñ²ñ°÷¡Ë¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ²ñ·×¡¢Ï¢·ë·è»»¡¢ÅÅ»Ò¿½¹ð¡¢¥°¥ëー¥×ÄÌ»»À©ÅÙ¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¡¢³¤³°»Ò²ñ¼Ò´ÉÍý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÀÇÌ³¡¦²ñ·×¶ÈÌ³¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸þ¾å¤È¹çÍý²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£