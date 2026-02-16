¡È²¼¿åÆ»Îô²½ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡É¡¡¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡Ö¥»¥á¥Î¥ó(R)¡×¤ÎÂÑ»ÀÀ»î¸³¡ÊÎ²²½¿åÁÇ¡Ë¤ò´Þ¤à³Æ¼ïÀÇ½É¾²Á»î¸³¤ò¼Â»Ü
Å´·ú·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ ÂÙ»Ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIKK¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¸¶ ¿Ê¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡Ö¥»¥á¥Î¥ó(R)¡×¤ÎÂÑ»ÀÀ»î¸³¡ÊÎ²²½¿åÁÇ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ïÀÇ½É¾²Á»î¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥á¥Î¥ó(R)À½¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÈ¯Ãí¤Î²¼¿åÆ»´ÉµôÀ°È÷¹©»ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÀßÅ¬ÍÑ¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÀÇ½É¾²Á»î¸³¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Î¥»¥á¥ó¥È¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÂÑµ×À¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²¼¿åÆ»¤Î¿¼¹ï¤ÊÎô²½ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸ú¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡Ö¥»¥á¥Î¥ó(R)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤È¤Ï¡¢¥á¥¿¥«¥ª¥ê¥ó¤ä¥Õ¥é¥¤¥¢¥Ã¥·¥åÅù¤Î¥¢¥ë¥«¥ê´Ä¶²¼¤Ç²½³ØÈ¿±þ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÊ´ÂÎ¡Ê³èÀ¥Õ¥£¥éー¡Ë¤È¿å¥¬¥é¥¹Åù¤Î¥¢¥ë¥«¥ê¥·¥ê¥«ÍÏ±Õ¤Î½Ì½Å¹çÈ¿±þ¤Ë¤è¤êÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¸Ç²½ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡Ö¥»¥á¥Î¥ó(R)¡×*1¤Ï¡¢¥¢¥ë¥«¥ê³èÀºàÎÁ¡ÊAAMs¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡ÊCa¡ËÀ®Ê¬¤ò¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー*2¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡ÊCa¡Ë¤¬ÍÏ²ò¤¹¤ë»ÀÎô²½¤Î´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤Äñ¹³À¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂÑ»ÀÀ»î¸³¡ÊÎ²²½¿åÁÇ¡Ë¡§½¾Íè¤Î¥»¥á¥ó¥È¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó17ÇÜ
ËÜ»î¸³¤Ï¡¢¡Ö²¼¿åÆ»¥³¥ó¥¯¥êー¥È¹½Â¤Êª¤ÎÉå¿©ÍÞÀ©µ»½ÑµÚ¤ÓËÉ¿©µ»½Ñ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÀ½Â¤¹©Äø¤ËÂ¨¤·¤¿¦Õ100¡ß200mm¤Î»î¸³ÂÎ¤òÎ²»À¿åÍÏ±Õ¤Ë112Æü´Ö¿»ÄÒ¤·¡¢¼ÁÎÌÊÑ²½Î¨¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾Íè¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¼ÁÎÌÊÑ²½Î¨¤¬-42.2¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥á¥Î¥ó(R)¤Ï-2.4¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó17ÇÜ¤ÎÂÑ»ÀÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿1¡¦¿Þ1¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Ì¿¿1¡¡ÂÑ»ÀÀ»î¸³¡ÊÎ²²½¿åÁÇ¡Ë»î¸³ÂÎ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ1¡¡ÂÑ»ÀÀ»î¸³¡ÊÎ²²½¿åÁÇ¡Ë
¢£ ÂÑËàÌ×À»î¸³¡§½¾Íè¤Î¥»¥á¥ó¥È¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.2ÇÜ
ËÜ»î¸³¤Ï¡¢ASTM C779-05¡ÖStandard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces¡Ê¿åÊ¿¤Ê¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÉ½ÌÌ¤ÎÂÑËàÀÌ×»î¸³¡¢AË¡¡§²óÅ¾±ßÈ×µ¡¡Ë¡×¤Ë½àµò¤·¡¢·Ð²á»þ´Ö60Ê¬¸å¤ÎËàÌ×¿¼¤µ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥»¥á¥Î¥ó(R)¤Ï½¾Íè¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.2ÇÜ¤ÎÂÑËàÌ×À¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ2¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ2¡¡ÂÑËàÌ×À»î¸³
¢£ ¤½¤ÎÂ¾¡Ê¼Â»ÜÃæ¤ÎÀÇ½É¾²Á»î¸³¡Ë
(1)¡¡Îô²½ÎÌÂ¬Äê»î¸³
ËÜ»î¸³¤Ï¡¢¦Õ100¡ß200mm¤Î»î¸³ÂÎ¤ò5¡ó¤ÎÎ²»À¿åÍÏ±Õ¤Ë¿»ÄÒ¤·¡¢°ì¼´Êý¸þ¤ÎÎô²½ÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÂ¥¿Ê»î¸³¤Ç¤¹¡£Îô²½ÎÌ¤Ï¡ÖÉå¿©ÎÌ¡×¤È¡ÖÆâÉôÎô²½¿¼¤µ¡×¤Î¹ç·×ÃÍ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÄ¹´üÎô²½Í½Â¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ËÉ¿©ÁØ¤ÎÀß·×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê¿Þ3¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î²¼¿åÆ»´É»ÜÀßÆâ¤Ç¤ÎË½Ïª»î¸³¤âÊ»¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥á¥Î¥ó(R)¤Î¹â¤¤ÂÑ»ÀÀ¤¬²¼¿åÆ»Îô²½ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Þ3¡¡Îô²½ÎÌÂ¬Äê»î¸³¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
(2)¡¡Ä¹´üÂÑµ×À»î¸³
¾Íè¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¡¢³Æ¼ï¤ÎÄ¹´üÂÑµ×À»î¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î·úÀßµ»½ÑÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢³°·Â¦Õ3,100mm¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼«Á³´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÂÑµ×À¤Ê¤É¡¢¼Â´Ä¶¤Ë¶á¤¤¾ò·ï¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿2¡Ë
¼Ì¿¿2¡¡Å´·ú·úÀß(³ô) ·úÀßµ»½ÑÁí¹ç¥»¥ó¥¿ー¡ÊÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¡Ë
Á°Â¦¡§¥»¥á¥Î¥ó(R)À½¥»¥°¥á¥ó¥È
±üÂ¦¡§½¾Íè¤Î¥»¥á¥ó¥ÈÀ½¥»¥°¥á¥ó¥È
¢£¡¡º£¸å¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥á¥Î¥ó(R)À½¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÈÆ±Åù¤Î¶¯ÅÙ¤ª¤è¤ÓÂÑ²Ù½ÅÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¶¦²¼¿åÆ»»ÜÀß¤Ø¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÀßÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿À¸»º¡¦ÈÎÇäÂÎÀ©¤â³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å´·ú·úÀß¤ÈIKK¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¹â¤¤ÂÑ»ÀÀ¡ÊÎ²²½¿åÁÇ¡Ë¤òÍ¤¹¤ë¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー¥³¥ó¥¯¥êー¥È¡Ö¥»¥á¥Î¥ó(R)¡×¤ò¡¢ÂÑÉå¿©À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²¼¿åÆ»´ÉÏ©¡Ê¥·ー¥ë¥É¹©Ë¡ÍÑ¥»¥°¥á¥ó¥È¡Ë¤Ê¤É¤Î¹½Â¤Êª¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡Ö¥»¥á¥Î¥ó(R)¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒIHI¤È³ô¼°²ñ¼ÒIKK¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¨¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ³«È¯¤·¤¿¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Þー¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ç¤¹¡£
*2ÅÚÌÚ³Ø²ñ¥³¥ó¥¯¥êー¥È°Ñ°÷²ñ¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥«¥ê³èÀºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿ÄãÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¾®°Ñ°÷²ñ¡Ê233°Ñ°÷²ñ¡Ë¡×¤ÎÊ¬Îà¤Ë½àµò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¥»¥á¥Î¥ó(R)¤Á¤ã¤ó
¤½¤ÎÂ¾Åö¼ÒÊÝÍµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å´·ú·úÀß¡¡µ»½Ñ¾Ò²ð(https://www.tekken.co.jp/tech/)