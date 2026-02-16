ÉÊÀî¥ê¥Õ¥é¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¤Ë¿·¹©¾ì½×¹©
ÉÊÀî¥ê¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£¸¶ ¹°Ç·¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¸»ºÁý¶¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·µòÅÀ¡¢À¥¸ÍÆâ¹©¾ì¡Ê²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¡Ë¤Î½×¹©¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤è¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ»º¶È¤ä¹Ò¶õ»º¶È¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¹âÀºÅÙ²Ã¹©ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
½×¹©¼°¤Ë¤Ï¹õÀÐ ·òÂÀÏºÀ¥¸ÍÆâ»ÔÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó140Ì¾¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¿À»ö¤ÎÂ¾¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ê¥Õ¥é¤¯¤ó(R)¤âÅÐ¾ì¡£½×¹©¼°½ªÎ»¸å¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¹©¾ì¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸ÍÆâ¹©¾ìÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹»ö¶È¤ò´Þ¤àÀèÃ¼µ¡ºà¥»¥¯¥¿ー¤ÎÇä¾å¤ÏÅö¼Ò¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÌó3%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢AIµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸Åù¤òÇØ·Ê¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ìÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹»ö¶È¤òº£¸åÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬»³Âè°ì¹©¾ì¡Ê²¬»³¸©È÷Á°»Ô¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ìó30²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¤¿À¥¸ÍÆâ¹©¾ì¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸ÍÆâ¹©¾ì¤Ç¤Ï¼«Æ°²½ÀßÈ÷¤ä¡¢¥ß¥¯¥í¥ó¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÌ©²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¤ÊGC¡Ê¥°¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤ÉÀºÌ©²Ã¹©µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¹âÀºÅÙ²Ã¹©ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ª¤è¤ÓÇä¾å¹â¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÌó2.5ÇÜ°Ê¾å¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¹©¾ì³µÍ×
½êºßÃÏ¡§À¥¸ÍÆâ»ÔÍ¸µ×Ä®»³ÅÄ¾±402-1
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀºÌ©²Ã¹©¡¢¸¡ºº¤Ê¤É
Åê»ñ³Û¡§Ìó30²¯±ß
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§16,870Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ÀßÈ÷¡§¥°¥é¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¢5¼´²Ã¹©¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¢¥íー¥¿¥êーÊ¿ÌÌ¸¦ºïµ¡¡¢ÀºÌ©Ê¿ÌÌ¸¦ºïµ¡¡¢»°¼¡¸µÂ¬Äêµ¡¡¢¼«Æ°»ÀÀö¾ôÁõÃÖ¡¢¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥¸¥§¥Ã¥ÈÀÚÃÇµ¡¡¢¥¹¥×¥ìー¥É¥é¥¤¥ä―¤Ê¤É
À¥¸ÍÆâ¹©¾ìÁ´·Ê
²¬»³Âè°ì¹©¾ì¤ÈÀ¥¸ÍÆâ¹©¾ì¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸
ÉÊÀî¥ê¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
