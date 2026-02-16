¡ÚÆüÎ©¤Ç2Ç¯Ï¢Â³³«ºÅ¡ÛÅìËÌ¡¦Ç½ÅÐ¤Î³¤¤ò±þ±ç¤¹¤ë²´éÚ¥¤¥Ù¥ó¥È～Éü¶½»Ù±ç·¿¥°¥ë¥á¥Õ¥§¥¹¡Ö½ÐÄ¥¥«¥¾®²° ²´éÚÊô¹Ô¡×2·î20Æü¥¹¥¿ー¥È～
ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿³§ÍÍ¤È¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐÃÏÊý¤Îµù»Õ¤äÍÜ¿£¶È¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈïºÒÃÏ°è¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤Éüµì¤ò´ê¤¤¡¢Á´¹ñ¤ÇÉü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö½ÐÄ¥¥«¥¾®²° ²´éÚ¡Ê¤«¤¡ËÊô¹Ô¡×¤¬¡¢µîÇ¯¤ÎÂçÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüÎ©¤ËÅÐ¾ì¡£2·î20Æü¤«¤é3·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î1¥«·î´Ö¡¢ÆüÎ©¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¿·ÅÔ»Ô¹¾ì¡Ê°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¡Ë¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¼çºÅ¤ÏÃÏ°è³èÀ¡¦Éü¶½»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤«¤¾®²°¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤ËµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÍÜ¿£¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ100¥«½ê°Ê¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
²´éÚ¤Ï¥×¥ê¥×¥ê¡ª¾Æ¤Êý¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ Á´¹ñ¤ò½ä¤ë¡È¿©¤Ù¤Æ»Ù±ç¡É¤ÎÉü¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö½ÐÄ¥¥«¥¾®²° ²´éÚÊô¹Ô¡×¤Ï¡¢¡ÈÅìËÌ¤Î²´éÚ¤ò±¿¤Ó¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Çµù¹Á¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿ÌºÒ¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃº²Ð¾Æ¤¤ÎBBQ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥Æ¥ó¥È²°º¬ÉÕ¤¤ÎÆÃÀß²ñ¾ìÆâ¤Ë¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤òÀß¤±¡¢Íè¾ì¼Ô¼«¿È¤¬²´éÚ¤ä³¤Á¯¤ò¾Æ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤é¥°¥ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ÀÐ´¬¡¦Ç½ÅÐ¡¦À¥¸ÍÆâ»º¤Î²´éÚ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢
¡¦ÀÐ´¬»º³ÌÉÕ¤¿¿²´éÚ¡Ê4～6¸Ä¡ËÉü¶½»Ù±ç²Á³Ê 880±ß
¡¦Ç½ÅÐ»º²´éÚ¡¢À¥¸ÍÆâ»º²´éÚ¡Ê3～5¸Ä) 1,280±ß
¤µ¤é¤Ë²´éÚ¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ç¤¤À¹¤ê¥Ð¥±¥Ä¿©¤ÙÈæ¤ÙÀ¹¤ê¡×¡Ê2»ºÃÏ¡¦³ÌÉÕ¤Ìó12～22¸Ä¡Ë ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¢¨»ÅÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆÊÑ¹¹¤¢¤ê¡£
¢£ ³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤¤«¤éBBQ¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç½¼¼Â
²´éÚ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢ÀÖ¥¨¥Ó¡¢¥Û¥ó¥Ó¥Î¥¹¡¢¥Û¥Ã¥³¡¢¥¿¥³¶ú¡¢¥µ¥¶¥¨¡¢¥¤¥«¥²¥½¤Ê¤É¤ÎÉÍ¾Æ¤¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÚ¶ú¡¢µí¶ú¡¢±öÆÚ¥íー¥¹¡¢·Ü¥â¥â¥ì¥â¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¢¥³ー¥ó¥Ð¥¿ー¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¥Ð¥¿ー¡¢»ÞÆ¦¤Ê¤ÉBBQ¥Õー¥É¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤ÊÂçÀ¹¤ê²´éÚ¤´ÈÓ¡¢ÂçÎ³¥«¥¥Õ¥é¥¤¡Ê4¸Ä¡Ë ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤ÎÎ©¤Á´ó¤êµÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
²´éÚ°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡ª¤´²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×ÍÍ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¢£ ²°³°³«ºÅ¤Ç°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò
²°³°²ñ¾ì¤Ç´¹µ¤À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿©¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï 11»þ～21»þ¡Ê²´éÚÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
ÀÊÂå¤Ï1¿Í390±ß¡ÊÌ¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ë¡£¹ÓÅ·»þµÙ¶È¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û½ÐÄ¥¥«¥¾®²°¡Ö²´éÚÊô¹Ô¡×inÆüÎ©¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ー¿·ÅÔ»Ô¹¾ì
¡Ú½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡Û¢©317-0073 °ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¹¬Ä®£±ÃúÌÜ£²£±－£±
¡ÚÏ¢¡¡Íí¡¡Àè¡ÛTEL 080-3341-9412(#)
¡Ú´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡Û2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¹ÓÅ·»þ¤Ï¡¢³«ºÅ¤òÃæ»ß¡¢°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡Û11:00～21:00(l.o 20:30¡¢²´éÚÇäÀÚ»þ½ªÎ»¡Ë
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/kakibugyo/
¡Ú±¿±ÄËÜÉô¡Û¡¡https://kakibugyo.com/
¤´ÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±