¡ÖËÉºÒ¡×¤ò¡¢ÂÎ¤Ë¹ï¤á¡£KIBOTCHA¤¬Â£¤ëµæ¶Ë¤ÎÀ¸Â¸¼Â½¬¡ØREAL SURVIVAL ～¡ÖÁÛÄê³°¡×¤òÀ¸¤È´¤¯3Æü´Ö～¡Ù»ÏÆ°
Åì¾¾Åç»Ô¤ÎËÉºÒÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖKIBOTCHA¡Ê¥¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëµ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎËÉºÒ·±Îý¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹Ë×Æþ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ØKIBOTCHA REAL SURVIVAL¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÃÇÀä¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿KIBOTCHA¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÖÊ¸ÌÀ¤¬Ää»ß¤·¤¿À¤³¦¡×¤Ç¤Î3Æü´Ö¤ÎÀ¸Â¸¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³«Âó¼Ô¡Ê¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿å¡¢²Ð¡¢¿©ÎÁ¡¢¤½¤·¤ÆÇÓÝõ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ë¼Â½¬¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤ÎËÉºÒ¶µ°é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤äÈ÷ÃßÉÊ¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î½¬ÆÀ¡×¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬·Ò¤¬¤é¤º¡¢Æ»¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢½õ¤±¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£ ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é°ÍÂ¸ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ÎÀ¸Â¸Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ²Ê½ñ¾å¤ÎÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·²¼¤Ç¡Ö²¿¤ò»ñ¸»¤È¤·¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤Î·çÇ¡¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¡ÖÊ¸ÌÀºÆ·ú½Ñ¡×¤È¤·¤Æ¤Î²óÅú¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸ÌÀ¾Ã¼º¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»×¹ÍÄä»ß¤ÎÂÇÇË¡§ µìÌîÉÇ±Ø¼þÊÕ¤Î¥Ï¥¶ー¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¸½¼Â¤Îº¯À×¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ·Á¤«¤é°ÂÁ´¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡Ö¥×¥í¤ÎÌÜ¡×¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥¼¥í¤«¤é¤Î¹½ÃÛ¡§ °æ¸Í¿å¤«¤é¤Î¿å³ÎÊÝ¡¢ÃÝÎÓ¤«¤é¤Î¿©´ïÀ¸À®¡¢¥á¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î²Ðµ¯¤³¤·¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â²á¹ó¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌî³°¥È¥¤¥ì¡Ê¥é¥È¥ê¥ó¡Ë¡×¤ÎÀß±Ä¡£¤³¤ì¤é¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÄä»ß»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÎÂÐ½è¤È±ÒÀ¸´ÉÍýÇ½ÎÏ¤òÂÎ´¶¤È¤·¤Æ½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
³¤ÍÎÃ¦½Ð¤È¼«µë¼«Â¤Î¼ÂÁ©¡§ Î¦Ï©¤¬Àä¤¿¤ì¤¿ÁÛÄê¤Ç¤Î¥¤¥«¥Àºî¤ê¤ÈÌµ¿ÍÅç¾åÎ¦ºîÀï¡£¼«¤é³ÎÊÝ¤·¤¿¡ÖÍñ¡¦µû¡¦ÌîºÚ¡×¤òÅç¤ÇÄ´Íý¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¿©¤ÎËÜ¼Á¤ÈÌ¿¤ÎÂº¤µ¤òÂÎ¤Ë¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£ ¡Ö³Ø¤Ö¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸¤»Ä¤ëÂÎ¸³¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤â¼«Ê¬¤Î³¹¤ò¼é¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Ë¾¡¡-ÈïºÒÃÏ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡ÖÀ¸Â¸ÃÎ·Ã¡×¤ÎÈ¯¿®´ðÃÏ-
KIBOTCHA¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØREAL SURVIVAL¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¸¦½¤¤ä¶µ°éµ¡´Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁØ¤Ø¸þ¤±¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥Ä¥¢ー¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¤ÈÅÁÅýÅª¤ÊÀ¸³èÃÎ·Ã¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¨¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤·¡¢ºÒ³²¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
µ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò »°°æµªÂå»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÅì¾¾Åç¤Ï¡¢ÀäË¾¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤¬»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¡ØÄìÎÏ¡Ù¤Ç¤¹¡£ ¿ÌºÒÅö»þ¡¢ÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¿å¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÌÀÆü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¡¢¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æº£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ø·ì¤ÎÄÌ¤Ã¤¿À¸Â¸¤ÎÃÎ·Ã¡Ù¤³¤½¤¬¡¢ÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤òÀ¸¤¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ KIBOTCHA¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ²õ¤ì¤¿Ê¸ÌÀ¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¡ØÊª¸ì¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3Æü´Ö¤Ç¡¢¼Ø¸ý¤«¤é¤ªÅò¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ø²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼é¤êÈ´¤¯¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¾ï¤Ø¤Èµ¢´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
µ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Åì¾¾Åç»ÔÎ©ÌîÉÇ¾®³Ø¹»¤ò¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ËÉºÒÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖKIBOTCHA¡Ê¥¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë½Ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½ÉÇñ¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢ËÉºÒ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¡£ÈïºÒ¤Î¶µ·±¤òÌ¤Íè¤Ø¤Î²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¡Ê¥¨¥³¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ÈËÉºÒ¡¦¸ººÒ°Õ¼±¤ÎÉáµÚ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
µ®ÑÛÄ£³ô¼°²ñ¼Ò / KIBOTCHA¡Ê¥¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡Ë
½»½ê¡§¢©981-0411 µÜ¾ë¸©Åì¾¾Åç»ÔÌîÉÇ»úµµ²¬80ÈÖ
Ã´Åö¡§À¾´ÜÊÝ½¡
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0225-25-7319¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@kibotcha.com