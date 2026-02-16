kubell¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉÀÁµá½ñ½èÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Òkubell¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ËÜ Àµ´î¡Ë¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î¼õ¼è¤«¤é¿¶¹þ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¸úÎ¨²½¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉÀÁµá½ñ½èÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¶â»Ò ³Ù¿Í¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÄ® Å¯¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÁÈ¹þ·¿¶âÍ»*1¡ÖBaaS*2 byGMO¤¢¤ª¤¾¤é*3¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê»ÙÊ§¤¤ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥ÉÀÁµá½ñ½èÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤È¤Ï
¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î²ó¼ý¤ä´ÉÍý¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿¶¹þ¤ÎÍ½Ìó¤ä¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¤Î´ÉÍý¡¦¿¶¹þ¡¦ÀÇÍý»Î¤Ø¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÁµá¶ÈÌ³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºî¶È»þ´Ö¤ä¥ß¥¹¡¢¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤ÎÆÃÄ§
´ë¶È¤Î·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ä·Ð±Ä¼Ô¤¬Êú¤¨¤ëÀÁµá½ñÂÐ±þ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»æ¤ÎÀÁµá½ñ¤ÎPDF²½¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥Ð¥éÆÏ¤¯ÀÁµá½ñ¤Î²ó¼ý¤È´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö¼êÆ°¤Ç¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÙÊ§¤¤¥Çー¥¿¤Î¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢³ÎÇ§¹©¿ô¤âÉéÃ´¡×¡Ö¿¶¤ê¹þ¤ßÂÐ±þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤È¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÀÁµá½ñÂÐ±þ¡×¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢ÀÁµá½ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹©¿ô¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È- ÀÁµá½ñ¤ò¼«Æ°¤Ç¡Ö²ó¼ý¡×¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤ÎÀìÍÑ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ËÀÁµá½ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¼«Æ°¤Ç²ó¼ý¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
- ¿¶¹þ¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°¤Ç¡ÖºîÀ®¡×²ó¼ý¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤Î¥Çー¥¿¤òAI¤¬¿¶¹þ¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¥Çー¥¿ºîÀ®¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¡ÊÅÅ»Ò¼è°ú¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »ÙÊ§¤¤Æü¤Ë¼«Æ°¤Ç¡Ö¿¶¹þ¡×»ÙÊ§¤¤»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¶¹þ´üÆü¤Ë¼«Æ°¤Ç¿¶¹þ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¤Í½Ìó¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢»ÙÊ§¤¤¥ß¥¹¤äÏ³¤ì¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°ÙÂØ»ñ¶âÍÂ¤ê¸ýºÂ¤Î³«Àß¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://lp.seikyusho-uketori.com/(https://lp.seikyusho-uketori.com/?adcode=orgic_platf_invoice-receiving_20260216prtimes)
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
³ô¼°²ñ¼Òkubell¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖChatwork¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¿Í¤ÈAI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖBPaaS¡ÊBusiness Process as a Service¡Ë¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡¢BPaaS¤Ç¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤È¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢BPaaS»ö¶ÈÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢·ÐÍý¡¦»öÌ³¡¦ÁíÌ³¡¦ºÎÍÑ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¯¥·¥¿¡ÊChatwork ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡×¤ä¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦µëÍ¿·×»»¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«Ì³¶ÈÌ³¤ò°ì³ç¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖChatwork Ï«Ì³´ÉÍý¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖChatwork ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Fintech¡Ê¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡ËÎÎ°è¤Ø¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ÀÁµá½ñ¤Î¼õ¼è¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤Þ¤Ç¤Î°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤¿·ÐÍý¶ÈÌ³DX»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÍýÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëBPaaS¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è2024-2026¤Ç·Ç¤²¤ë¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈNo.1 BPaaS¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1¡¡ÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¡Ê¥¨¥ó¥Ù¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡Ë¡§Èó¶âÍ»»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤ò´Þ¤à»ö¶È¼Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢·èºÑ¡¦°ÙÂØ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ä¹Ôµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ßÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë¡¢API¤ä¿¶¹þÆþ¶âÀìÍÑ¸ýºÂ¡Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¸ýºÂ¡Ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢»öÌ³ºî¶È»þ´Ö¤Îºï¸º¤ä¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤È¶ä¹Ôµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
*2¡¡BaaS¡ÊBanking as a Service¡Ë¡§¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶ä¹Ôµ¡Ç½¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢APIÅù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´ë¶È¤¬¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹
*3¡¡¶ä¹Ô¤Ç¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·èºÑ¤äÆþ¶âÄÌÃÎ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤Î¥µー¥Ó¥¹¾å¤Ç´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Æ¼ï¶ä¹Ôµ¡Ç½¤ò¥Ñー¥Ä¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëGMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹
GMO¤¢¤ª¤¾¤é¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¡£No.1¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ð¥ó¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ2018Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÆâÀ½²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¶âÍ»¡¦·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¿½¹þ¤ä¡¢¿½¹þ¤«¤éÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¡¢³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤µ¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤»ñ¶âÄ´Ã£¥µー¥Ó¥¹¡¢¶ä¹ÔAPI¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥¹¥âー¥ë¡õ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÄ¹´ü¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤Æ3¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¡Ö1.¥¹¥âー¥ë¡õ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¸þ¤±¶ä¹ÔNo.1¡×¡¢¡Ö2.BaaS¡ÊÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡ËNo.1¡×¡¢¡Ö3.¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ê¶ä¹ÔNo.1¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¡áÅö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¯¡¢Åö¼Ò°ìÆ±¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ä¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1―2―3¡¡½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¶â»Ò ³Ù¿Í¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿åÄ® Å¯
ÅÐÏ¿¶âÍ»µ¡´Ø¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡ÊÅÐ¶â¡ËÂè665¹æ¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ²ÃÆþ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://gmo-aozora.com/
³ô¼°²ñ¼Òkubell¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆ¯¤¯¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ë¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Òkubell¡ÊµìChatwork³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¼Ò³°¤Î¥æー¥¶ー¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖChatwork¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç²ñ·×¡¢Ï«Ì³¡¢ÁíÌ³¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¥¯¥·¥¿¡×¤Ê¤É¤ÎBPaaS¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Å¸³«¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡¢BPaaS¤Ç¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡£2024Ç¯7·î1Æü¤è¤ê¼ÒÌ¾¤ò³ô¼°²ñ¼Òkubell¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥Ù¥ë¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³ËÜ Àµ´î¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤Þ¤µ¤¡Ë
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2004Ç¯11·î11Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È»ö¶È¡¢¼þÊÕ¥µー¥Ó¥¹¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯±¿±Ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.kubell.com/