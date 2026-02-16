¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¾ÂÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¤òÄó¶¡
¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ëá ÏÂ´²¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¾ÂÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÎëÌÚ¡¡½Ó°ì¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢2026Ç¯2·î2Æü¤Ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¾ÂÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äó·È¤Ë¤è¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡Ëá ÏÂ´²¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢¾ÂÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤µ¤Þ¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÂÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹âÎð¼ÔÁí¹ç¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤é¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î¿®Íê¿¼²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ÂÄÅ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¿®Â÷¤Î¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤ÎÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¤º¤Ã¤È°Â¿´¤ÎÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÅà·ë¤«¤é¿Æ¤ò¼é¤ë¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×
ÆüËÜ¤ÏÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤Ë¤è¤ê¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÅà·ë¡×¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÈÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÎÁý²Ã¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢2020Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó630Ëü¿Í¤ÎÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Ï¡¢2050Ç¯¤Ë¤Ï1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÂÃù¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤ä¼«Âð¤ÎÇäµÑ¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö»ñ»ºÅà·ë¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ñ»ºÅà·ë¤ÏÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤´ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î²È·×¤ò¤â¶¼¤«¤·À¸³è¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÌ±Áí»ñ»º¤ÎÌó10%¡ÊÌó200Ãû±ß¡Ë¤¬Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝÍ¤µ¤ì¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ»º¤ÎÎ®Æ°À¤òÃø¤·¤¯´þÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ñ»ºÅà·ëÌäÂê¤Ïº£¤äÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ëµðÂç¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤è¤ë»ñ»ºÅà·ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤òÀµ¤·¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤È¤³¤Ï¡¢²ÈÂ²¿®Â÷¤ÎÁÈÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀìÌç²È¤¬¹Ô¤¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿®Â÷·ÀÌóÄù·ë¸å¤Ë¿®Â÷¤·¤¿¤ª¶â¤ä»ñ»º¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈSaaS¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡§Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡Ö¤º¤Ã¤È°Â¿´¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-1-1 »³¸ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°1³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2020Ç¯10·î30Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡§Ëá ÏÂ´²
²ñ¼ÒURL¡¡ ¡§https://trinity-tech.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§
¡¦²ÈÂ²¿®Â÷¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈSaaS¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤ä¤È¤³¡×¡Êhttps://trinity-tech.co.jp/oyatoko/¡Ë
¡¦¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë²ÈÂ²¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤ª¤Ò¤µ¤Ý¡×¡Êhttps://trinity-tech.co.jp/ohisapo/¡Ë
¡¦ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Î£Ä£Ø²½¡Ö¥¹¥Þ¥ÛdeÁêÂ³¡×¡Êhttps://trinity-tech.co.jp/souzoku/¡Ë
¡¦½¾¶È°÷¾µ·Ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö½¾¶È°÷¾µ·Ñ¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¡Êhttps://es-partners.co.jp/¡Ë
¡¦²ÈÂ²¿®Â÷¡¦ÁêÂ³¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖTRINITY LABO.¡×¡Êhttps://trinity-labo.com/¡Ë
¢¨µºÜ¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£