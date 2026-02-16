1¸Ä50kcal¤Î¤×¤ë¤ó¤È¿©´¶¥Ç¥¶ー¥È¡ª¤È¤í¤±¤ë´Å¤µ¤ÎÇòÅí¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤ÎµíÆý¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¡ÖÇòÅí¥ß¥ë¥¯¤È¤¦¤Õ¡×¤¬¿·È¯Çä
°ìÀµ³÷ËÈ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÌîºêÀµÇî¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇòÅí¥ß¥ë¥¯¤È¤¦¤Õ¡×¤ò2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡É÷Ì£¤È¤¦¤Õ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢½Ü¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤º¤ó¤À¤È¤¦¤Õ¡×¡¢¡ÖËõÃã¤È¤¦¤Õ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÇ¯¤Ï½Õ²Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖÇòÅí¥ß¥ë¥¯¤È¤¦¤Õ¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÇòÅí¥ß¥ë¥¯¤È¤¦¤Õ¡×¤Ï¡¢6·î～9·î¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ëÇòÅí¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤ÎµíÆý¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ç¤¹¡£ÇòÅí¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¸ý¤¢¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÇòÅí¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸åÌ£¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥èー¥°¥ë¥È¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢Îä¤¿¤¤¹ÈÃã¤Ë²Ã¤¨¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤¬¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡1ÂÞ¤Ë2¸ÄÆþ¤ê¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤ê50kcal¡ÊÇòÅí¥½ー¥¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿»þ¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤ä¡¢²Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢À§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ÇòÅí¥ß¥ë¥¯¤È¤¦¤Õ
ÆâÍÆÎÌ ¡§130g¡Ê65g¡ß2¡ËÇòÅí¥½ー¥¹ÉÕ
´õË¾¾®Çä²Á³Ê ¡§198±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë 214±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÃÏ¶è ¡§Á´¹ñ
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://www.ichimasa.co.jp/products/products_item.asp?id=1381
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤º¤ó¤À¤È¤¦¤Õ
ÆâÍÆÎÌ¡§130g¡Ê65g¡ß2¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë 214±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÃÏ¶è¡§Á´¹ñ
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://www.ichimasa.co.jp/products/products_item.asp?id=1074
¾¦ÉÊÌ¾¡§ËõÃã¤È¤¦¤Õ
ÆâÍÆÎÌ¡§130g¡Ê65g¡ß2¡Ë¤¿¤ìÉÕ
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§198±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë 214±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÃÏ¶è¡§Á´¹ñ
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://www.ichimasa.co.jp/products/products_item.asp?id=627