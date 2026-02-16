¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥ÚÁª½Ð¡£ÆüËÜ²è²È¡¦»ÍµÜµÁ½Ó ½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¸ø³«µÇ°Å¸¡¢½ÂÃ«PARCO¡Ö¤Û¤ÜÆüÍËÆü¡×¤Ç³«ºÅ¡£
2026Ç¯£³·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë±Ç²è¡¢¡Ø²ÖÎÐÀÄ¡Ê¤Ï¤Ê¤í¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¡£¤³¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò½ÂÃ«PARCO£¸³¬¡Ö¤Û¤ÜÆüÍËÆü¡×¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ²è²È¤Î»ÍµÜµÁ½Ó¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»ÍµÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤¬½é´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î£±·î¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦£³Âç±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¹ñºÝÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢·à¾ì¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£±Ç²è¸ø³«¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ²è²È¤Ç¤¢¤ë»ÍµÜ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊÅ¸¤â¡¢¤ª¤Ê¤¸²ñ¾ìÆâ¤Ç³«ºÅ¡£Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ°¤Î¡¢¡Ö»ÍµÜµÁ½Ó¤ÎºîÉÊ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï https://www.1101.com/hobonichiyobi/exhibition/7396.html ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡ÙÅ¸ ¡ÜÆüËÜ²è²È¡¦»ÍµÜµÁ½Ó¤ÎºîÉÊÅ¸
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë ～£³·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡»þ´Ö ¡§11:00～20:00
¾ì½ê¡§ ¤Û¤ÜÆüÍËÆü¡Ê½ÂÃ«PARCO£¸³¬¡Ë½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¡¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤ÜÆü
ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡ÙÅ¸¤È¡¢ÆüËÜ²è²È¡¦»ÍµÜµÁ½Ó¤ÎºîÉÊÅ¸¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶è²è¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡ÙÅ¸
¡ü¡Ö¾ìÌÌ¼Ì¡×¤È¡ÖÈþ½Ñ¥Üー¥É¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþ½Ñ¥Üー¥É¡×¡§ÂÓÅá²È¡Ê³°´Ñ¡Ë
¡Ö¾ìÌÌ¼Ì¡×¤È¡ÖÈþ½Ñ¥Üー¥É¡×¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä±Ç²è¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ¸ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ìÌÌ¼Ì¡×¤Ï¡¢Æ°²èºîÉÊ¤«¤éÀÅ»ß²è¤òÈ´¤½Ð¤¹¤³¤È¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¡Ö¾ìÌÌ¼Ì¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤óÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈþ½Ñ¥Üー¥É¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾ìÌÌ¤ÎÊý¸þÀ¡¢¿§Ä´¡¢¸÷¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤¿¡¢¼Á´¶¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»Ø¿Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖÇØ·Ê²è¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê²è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÈþ½Ñ¥Üー¥É¡×¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê²è¤¬Êü¤Ä¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü±Ç²è¸ø³«¤Þ¤Ç¡ÖÉõº¿¥¾ー¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüË×¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Å¡Å¡£¡×
±Ç²è¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¡¢¡Ö±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤¬Âç¤¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²Ö²Ð¤Ï¡Å¡Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Å¡Å¡©¡©
±Ç²è¸ø³«Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤¬Å¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¡ÖÉõº¿¥¾ー¥ó¡×¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÉõº¿¥¾ー¥ó¡×¤¬¤¢¤ë´ü´Ö¤Ë¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«¸å¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤«¤é¤¼¤Ò¤â¤¦°ìÅÙ¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éõº¿¤¬¡¢²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü±Ç²èÀ½ºî¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥ìー¥ó¡¦¥«¥á¥é¤Îµ»Ë¡¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÃæ¥·ー¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì
¥Þ¥ë¥Á¥×¥ìー¥ó»£±ÆÂæ
·àÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥ª¥ë¤¬¿åÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥·ー¥ó¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥ìー¥ó»£±ÆÂæ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê»£±ÆÊýË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥×¥ìー¥ó»£±ÆÂæ¤È¤Ï¡¢ËÜÍè£²¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ä±ü¹Ô¤¤ò¤¦¤àµ»Ë¡¤È¤·¤ÆÌó100Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤éÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥»¥ë²è¡Ê¡Ö¥»¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ©ÌÀ¤Ê¥·ー¥È¾õ¤Î²èºà¤Ë¡¢³¨¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë²è¡Ë¤äÇØ·Ê¤òÀÑÁØ¤µ¤»¤¿¥¬¥é¥¹ÈÄ¤ËÃÖ¤¡¢¾å¤«¤é¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ü¹Ô¤¤ò¤À¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¤ËÄ¾ÀÜ½ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´Ê°×ÈÇ¥Þ¥ë¥Á¥×¥ìー¥ó¡¦¥«¥á¥é¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Æ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Î¿Í·Á¤¿¤Á¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¤¢¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¡Ö¥³¥Þ»£¤ê¡×¤Î±ÇÁü¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ë¿Í¤Î¼ê¡Ê¼ÂÊª¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼Â¼Ì¤Î¿Í·Á¤¿¤Á¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤ê¡Å¡Å¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¿Í·Á¤¿¤Á¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÎÆ±»þ³«ºÅ¡ÏÆüËÜ²è²È¡¦»ÍµÜµÁ½Ó¤ÎºîÉÊÅ¸
»ÍµÜµÁ½Ó¤µ¤ó¤ÏÈþ½Ñ²È¡¦ÆüËÜ²è²È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç³¨²è¤ò¼´¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Å¡Å¡£¸ÄÅ¸Åù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡Å¡Å¡£±Ç²è¤ÎÅ¸¼¨¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üËÜ²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¡¢¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¥»¥Ã¥È¢¨²èÁü¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥¹¥È¥Ü¥È¥ë
Ani-Frame£³Ëç¥»¥Ã¥È
±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢²ñ¾ì¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡ÖÈþ½Ñ¥Üー¥É¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ²ñ¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ½Ñ¥Üー¥É¡×¤«¤é£³ÅÀ¤òÁª¤Ó¡¢º£²óÆÃÊÌ¤Ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£åÌÌ©¤ÊÉÁ¤¹þ¤ß¤¬¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Èþ½Ñ¥Üー¥É¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê£³·î£³Æü¤è¤ê¡Ë¤Ê¤É±Ç²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ÍµÜ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥°¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¡¢»ÍµÜ´ÆÆÄ¤¬¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÍµÜ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥°
Æü»þ¡§2026Ç¯£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:00～18:00¡¢£³·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:00～17:00¡Ê²¾¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¤Û¤ÜÆüÍËÆü¤ÎX¡Ê@hobo_nichiyobi¡Ë¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¥ô¥£¥¯¥Èー¥ë¡¦¥¢¥¸¥å¥é¥ó¤µ¤ó¤È»ÍµÜ´ÆÆÄ¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¡¢¡Ø²ÖÎÐÀÄ¤¬ÌÀ¤±¤ëÆü¤Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¥âー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤¿¡¢¥ô¥£¥¯¥Èー¥ë¡¦¥¢¥¸¥å¥é¥ó¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢»ÍµÜ´ÆÆÄ¤È¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯£³·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡18:00～¡Ê²¾¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Î¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¤Û¤ÜÆüÍËÆü¤ÎX¡Ê@hobo_nichiyobi¡Ë¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î»ÍµÜµÁ½Ó¡Ê¤·¤Î¤ß¤ä ¤è¤·¤È¤·¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ²è²È¤È¤·¤Æ³¨²è¤ò¼´¤Ë¡¢Î©ÂÎ¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
¼Â¼Ì±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÈþ½Ñ¤äÆÃ¼ì¥·ー¥ó±é½Ð¤òÃ´Åö¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê¿·³¤À¿´ÆÆÄ¡¦²óÁÛ¥·ー¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¡ÊÊÒÞ¼¿ÜÄ¾´ÆÆÄ¡¦¿åºÌ²è¡ËÅù¤Ë»²²Ã¡£½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î»ÍÌÌÏ¢Æ°¥Ó¥¸¥ç¥óÊü±Ç¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¥¥Î¸òº¹¡×¤ä¡ÖËÁ¸±Ââ～¿¹¤ÎÍ¦¼Ô～¡×¡ÊÈýÂ¼¤Á¤¢¤¡ËMV¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£ËÜ¤ÎÁõÃú¡¢¹¹ð¡¢CM¤Ê¤É³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·È¤ï¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ²è²È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÁÇºà¸¦µæ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë°Û¼Á¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÆ±»Î¤ä¥¸¥ã¥ó¥ëÆ±»Î¤òÇÞ²ð¡¦Í»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)2025 A NEW DAWN Film Partners