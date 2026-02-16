IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥¹¥«¥¦¥ÈÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ØDirect type¡Ù¤¬¡ÖDev x PM Day¡Ê¥Ç¥Ö¥Ôー¥¨¥à¥Ç¥¤¡Ë¡×¤Ë¶¨»¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ê°Ê²¼ CDC¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó²ñÄ¹¡§Â¿ÅÄ¹°Õé¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥¹¥«¥¦¥ÈÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡ØDirect type¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ù¡Êhttps://directtype.jp¡Ë¤Ï¡¢³«È¯¡ÊDev¡Ë¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊPM¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬½¸¤¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖDev x PM Day¡Ê¥Ç¥Ö¥Ôー¥¨¥à¥Ç¥¤¡Ë¡×¤Ë¥Öー¥¹¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖDev x PM Day¡×¶¨»¿¤ÎÇØ·Ê
¡ÖDev x PM Day¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Îº×Åµ¡ÖDevelopers Summit¡×¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖProductZine¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢³«È¯¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÎ¾ÎØ¤ò²ó¤»¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI¤¬Á°Äó¤òÊ¤¤¹¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÉ¤¤µ»½Ñ¡×¤ò¡Ö¾¡¤Æ¤ë»ö¶È¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤ÎCTO¤äCPO¤ÎÃÎ¸«¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤È¸þ¤¹ç¤¤»ö¶È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÃÎ¸«¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØDirect type¡Ù¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¹âÅÙ¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢µ»½Ñ¤È»ö¶È¤ò·Ò¤°¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚDev x PM Day¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë12:30～18:20
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÍÌÀ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー¥Ûー¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒæÆ±Ë¼Ò CodeZineÊÔ½¸Éô¡¿ProductZineÊÔ½¸Éô
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218/devxpmday
¢£Direct type¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Direct type¤ÏIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¡¢´õË¾¿¦¼ï¤Ê¤É¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç´ë¶È¤«¤éÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐÏ¿¸å¤ÏÂÔ¤Ä¤À¤±¤ÇÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Direct type¤Îµ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Ê¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¦¼ï¤«¤é¸À¸ì¡¢»ÈÍÑµ»½Ñ¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¸¡º÷¹àÌÜ¡¦ÅÐÏ¿¹àÌÜ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤ä´õË¾¾ò·ï¤ò¾ÜºÙ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¡ß´ë¶È¤Î¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿iOS¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¹àÌÜ¤òÁª¤ó¤Ç¥¿¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤ë´ÊÃ±ºîÀ®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£×eb¥µ¥¤¥È¡§https://directtype.jp/
iOS¥¢¥×¥ê¡§https://apps.apple.com/us/app/id1525688066
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CDC¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Øtype¡Ù¡Êhttps://type.jp/¡Ë¤ä¡¢1997Ç¯¤Î»¨»ïÁÏ´©°ÊÍè¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥Æ¥Ã¥¯¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢type¡Ù¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÆÃ²½·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øtype¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·Ð¸³¼Ô¤ÎºÎÍÑÆñ°×ÅÙ¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Îºß¤êÊý¤âÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢µá¿¦¼Ô¤Èµá¿Í´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹ºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¢£¢©107-0052 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3-21-20 ÀÖºä¥í¥ó¥°¥Óー¥Á¥Ó¥ë
»ñËÜ¶â¢£5²¯5,866Ëü±ß
Àß Î©¢£1993Ç¯7·î8Æü
½¾¶È°÷¿ô¢£835Ì¾¡Ê2024Ç¯9·î30Æü¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó²ñÄ¹ Â¿ÅÄ ¹°Õé
»ö¶ÈÆâÍÆ¢£
1.¥¥ã¥ê¥¢Å¾¿¦¤ÎÀìÌç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Øtype¡Ù¡Ø½÷¤ÎÅ¾¿¦type¡ÙÅù¤Î±¿±Ä
2.Å¾¿¦¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ
3.¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²Ä 13-¥æ-040429¡Ë
4.¼Á¤Î¹â¤¤½¢¿¦³èÆ°¤ò¾ðÊó»ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¢¿Íºà¾Ò²ð¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡Øtype½¢³è¡Ù¥µー¥Ó¥¹
5.IT¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²Ä¡¡ÇÉ13-315344¡Ë
6.Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢type¡Ù¡ØWoman type¡Ù¡Ø20¡Çs type¡Ù¤Î´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡¦±¿±Ä
¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£