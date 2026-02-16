¡ÚÌîÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡ÛÂç¹©¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Shohei Hishida ¤¬¸ì¤ë·Ú°æÂôÊÌÁñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2ÅïÌÜ´°À®
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼²°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÂ¼·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÊÌÁñ·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2ÅïÌÜ¤Î´°À®¤òµ¡¤Ë¡¢Âç¹©¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È Shohei Hishida ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ー¸ÅÌ±²È¤Î»×ÁÛ¤òÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ËºÆ²ò¼á¤·¡¢¡Ö»þ¤È¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤ò¿¼¤á¤ë½»¤Þ¤¤¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢2ÅïÌÜ¤ÇÄ©¤ó¤À¿Ê²½¤È¡¢·úÃÛ¤Ë¹þ¤á¤¿»×ÁÛ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Shohei Hishida¤Ï¡¢ÌîÂ¼²°¥°¥ëー¥×¤Î·úÃÛ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÉ©ÅÄ¹©Ì³Å¹¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÂç¹©¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê·úÃÛµ»½Ñ¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´¶À¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¼«Á³ÁÇºà¤È¼ê»Å»ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î·úÃÛ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï26Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥ÑÂÎ¸³¤¬°é¤ó¤À¡Ö»þ¤¬¤Ä¤¯¤ëÈþ¤·¤µ¡×
Shohei Hishida
¡Ö18ºÐ¤ÇÂç¹©¤ÎÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÈÎ©¸å¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î·úÃÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡È»þ¤¬¤Ä¤¯¤ëÈþ¤·¤µ¡É¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Ã¥Ä¥¦¥©¥ë¥º¤ÎÀÐÂ¤·úÃÛ¤ä100Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÌÚºà¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥Õ¥ìー¥à¤Ê¤É¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä·úÃÛ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®ー¸ÅÌ±²È¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼«Á³ÁÇºà¤Ï¡¢»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»×ÁÛ¤ò¡È¸Å¤ë¡¢Èþ¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=c7ZFKo3VCvo ]
2ÅïÌÜ¤ÇÄ©¤ó¤À¿Ê²½ ―¡ÖÄ®²°¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ò¼á
Shohei Hishida
¡Ö1ÅïÌÜ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸ÅÌ±²È¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£2ÅïÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤Î¾ë²¼Ä®¤ËÐÊ¤àÄ®²°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÆüËÜ·úÃÛ¤Î»×ÁÛ¤ò½Å¤Í¤ë¡Ö´Ý¤¤Ãì¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Shohei Hishida
¡Ö¥Ù¥ë¥®ー¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢º£²ó¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡È´Ý¤¤Ãì¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò»û·úÃÛ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¥®ー¤ÎÄ®²°ÍÍ¼°¤ÎÃæ¤ËÆüËÜ¤Î»×ÁÛ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¶õ´ÖÉ½¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÁÇºà¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¹âµé´¶¤ÈÅý°ì´¶
Shohei Hishida
¡ÖÌÚºà¤Ï¡¢¿§¤ÈÇ¯ÎØ¤Î¿¼¤µ¤¬ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥à¤ò·ªºà¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥éºà¤ä¥±¥ä¥¤Ê¤É¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÁÇºà¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¤¤ÁÇºà¤Ï¤¢¤¨¤Æ³°Â¦¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë¸ÂÄê¤·¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¡¢¼¼Æâ¤Ï¿§Ì£¤È¼Á´¶¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Áë¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢·úÃÛ¤È·Ú°æÂô¤Î¼«Á³¡¡
Shohei Hishida
¡ÖÁë¤Ï¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤È¼¼Æâ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú°æÂô¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¸Å¤ë¡¢Èþ¤ë¡£¡×¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¿Ê²½¤ÈËÜÇ½
Shohei Hishida
¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ä¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¸Å¤ë¡¢Èþ¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤È¥â¥À¥ó¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿¤¤Íßµá¤È¡¢¸ÅÂåÅª¤ÊÍßµá¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌÚ¤äÀÐ¡¢¼ê»Å»ö¤Î¼Á´¶¤Ï¡È¸ÅÂå¤ÎÍßµá¡É¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤äÈþ¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤È¿Í¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯¿´ÃÏÎÉ¤¯Êë¤é¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¡È¸Å¤ë¡¢Èþ¤ë¡£¡É¤Î·úÃÛ¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÚÌîÂ¼²°¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÌîÂ¼²°¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯½»¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ë½»¶õ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ¡Ç½À¤È°Õ¾¢À¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å»ë¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢1913Ç¯¡ÊÂçÀµ2Ç¯¡Ë¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´¤¡¦²°º¬»ö¶È¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë·úÃÛ´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ä»Ü¹©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿·úÃÛ¡¦½»´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³ÁÇºà¤Î³èÍÑ¤äÀß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢½»Âð¤äÊÌÁñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê·úÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚShohei Hishida¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Shohei Hishida¤Ï¡¢18ºÐ¤ÇÂç¹©¤ÎÆ»¤ËÆþ¤ê¡¢26ºÐ¤ÇÆÈÎ©¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¢ー¥È¤ä·úÃÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¹©µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î·úÃÛ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³ÁÇºà¤È¼ê»Å»ö¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¤Ï¡ÖÉ©ÅÄ¤Î²È¡×¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¸Ä¿Í¤ÎInstagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï26Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shohei-hishida.jp/
