¥ô¥¡¥ë¸¦µæ½ê¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¤Î¿®ÍêÀ¤ò37Ç¯»Ù¤¨¤ë ¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦À°È÷¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È±ºÅÄ²íÈþ»á¤¬¸ì¤ë ¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ø³«
º£Ç¯¤ÇÁÏÀß40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Ï800¼Ò°Ê¾å¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¡ÊSAJ¡Ë¤Ï¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥¡¥ë¸¦µæ½ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î·ÐÏ©¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¤ÎÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¡¢Ä¹Ç¯Æ±¼Ò¤Î¥Çー¥¿¹½ÃÛ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿±ºÅÄ²íÈþ»á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1988Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿±ºÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐÏ©¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏÀ®´ü¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊÑÁ«¤òÃÎ¤ëÀ¸¤¾Ú¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¼Ò¤Î´ðÈ×³«È¯Éô¸òÄÌ¥Çー¥¿¾Ä³°¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¤Ï¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌÈñÀº»»¤ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬¤¬´Ø¤ï¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤Î¸òÄÌ¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦À°È÷ÂÎÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀºÅÙ¤òÄÉµá¤·¡¢¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤ÎµÆÃÓÂåÉ½¤ÏSAJ(¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ)Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¤Þ¤¿±ºÅÄ»á¤âÌó15Ç¯Á°¤Ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Ú(¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯)¤Î¼èÆÀ¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤ÆSAJ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ÎÍ½ËÉ¤È²þÁ±¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ºÅÄ»á¤Î37Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¥¿È¤È¥×¥í°Õ¼±¤¬¡¢¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¤Î¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_val)
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖURL¥¹¥Þー¥È¸¡º÷¡×¤Ç·ÐÏ©¸¡º÷¤¬¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë
2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È for web¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»ÜÀß¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Web¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬ÅþÃåÃÏ¤ò¼«Æ°È½Äê¤·¤Æ·ÐÏ©¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¡ÖURL¥¹¥Þー¥È¸¡º÷¡×µ¡Ç½¤Î¦ÂÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Ï¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤òWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¥Úー¥¸¤òÃµ¤¹¡×¢ª¡ÖºÇ´ó¤ê±Ø¤ä½»½ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¢ª¡Ö·ÐÏ©¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄ´¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖURL¥¹¥Þー¥È¸¡º÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢URL¤Î¥³¥Ôー&¥Úー¥¹¥È¤À¤±¤Ç·ÐÏ©¸¡º÷¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬Web¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¾ðÊó¤ò²òÀÏ¤·¡¢½»½ê¤äºÇ´ó¤ê±Ø¤ò¼«Æ°¤ÇÈ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï³«ºÅÆü»þ¤â¸¡º÷¾ò·ï¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î°ÜÆ°¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½
¥ô¥¡¥ë¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò°Â¿´¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢·ÐÏ©¸¡º÷·ë²Ì¤ËÅ´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤Î¼ÂºÝ¤ÎÃÙ±ä¾õ¶·¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢2026Ç¯2·î¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾ðÊó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¡¦¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ï36¼Ô¶É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô»ëÅÀ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¿Í´ÖÅª¤Ê²¹¤«¤µ¤Ç¡¢µ»½Ñ³×¿·¤òÂ³¤±¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë°ÜÆ°¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
±ºÅÄ²íÈþ¡Ê¤¦¤é¤¿¡¦¤Þ¤µ¤ß¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥¡¥ë¸¦µæ½ê¡¡´ðÈ×³«È¯Éô¸òÄÌ¥Çー¥¿¾Ä³°¥Áー¥à½êÂ°¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¢·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£1988Ç¯¤ËÆ±¼ÒÆþ¼Ò°ÊÍè37Ç¯´Ö¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø·ÐÏ©°ÆÆâ¥µー¥Ó¥¹¡Ö±Ø¤¹¤Ñ¤¢¤È¡×¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡£±Ä¶ÈÌó20Ç¯¡¢ÆâÉôÅýÀ©Ìó10Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Î¸òÄÌ¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦À°È÷¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£SAJ¤È¤ÏÌó15Ç¯Á°¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¼èÆÀ¡¦°Ý»ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¡×¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥Çー¥¿ÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò¿®¾ò¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§SAJ¡Ë¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤ò·Ò¤®¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¡¢800¼Ò°Ê¾å¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁÏÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤´ë¶ÈÍÍ¤âÆþ²ñ¸å¡¢ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»öÁ´Ê¸¡§https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_val
ËÜ´ë²è¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö°ìÍ÷¡§ https://www.saj.or.jp/40th_brandin(https://www.saj.or.jp/40th_brandin)
SAJ 40¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§ https://40th.saj.or.jp/ (https://40th.saj.or.jp/)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶¨²ñ(SAJ)¡§https://www.saj.or.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥¡¥ë¸¦µæ½êÍÍ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.val.co.jp/