³ÚÅ·¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ö¥¤¥ó¥Êー¡¦²¼Ãå¡¦¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç¡×¡ö¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥È¥é¥¿¥Ë¤¬Àåº¬ÄÀ²¼¤òËÉ¤®¡¢¸ÆµÛ¤òÂ¥¤¹¿·ÆÃµöËí¹½Â¤¤ò³«È¯¡£―¡Ö¿çÌ²¾ã³²¤Î¹½Â¤Åª¸¶°ø¤ËÄ©¤à¡×

¥¤¥ó¥Êー¤ä²¼Ãå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿²¶ñ¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥é¥¿¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸×Ã«À¸±û¡Ë¤Ï¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ëÀåº¬ÄÀ²¼¡ÊÀå¤¬¹¢¤Î±ü¤ËÍî¤Á¹þ¤à¸½¾Ý¡Ë¤òµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëËí¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿çÌ²»þ¤Î¡ÈÄã¸ÆµÛ¡É¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Û
ÂÎ¤Î¹½Â¤¾å¡¢Ã¯¤â¤¬Äã¸ÆµÛ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê1/21¡¤2/3´ûÊó
¿çÌ²Ãæ¤Ë¡Ö¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¡ÊÄã¸ÆµÛ¡Ë¡×¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢»ÀÁÇÀÝ¼è¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢
Ç¾¡¦¿´Â¡¡¦Âå¼Õ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Â¿¿ô¤Î¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄã¸ÆµÛ¤Ï¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²SAS¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°å³ØÅª¤ÊÃí°Õ´µ¯¤¬¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
Äã¸ÆµÛ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢·ìÎ®¤Î°²½¡¢·ì°µ¤ä¿´Çï¤Î¾å¾º¡¢ÌÈ±Ö¤ä¾Ã²½µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿çÌ²»þÄã¸ÆµÛ¤Ï¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¡¢¥¤¥Ó¥¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄã¸ÆµÛ¡Ê±£¤ìÄã¸ÆµÛ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬½½Ê¬¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢
¿ÍÀ¸¤Î1/3¤Î»þ´Ö¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Äã¸ÆµÛ¤ÎÎßÀÑ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿ÆÃµö¤Ï¡¢Äã¸ÆµÛ¤äÀåº¬ÄÀ²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¬Éô¡¦²¼³Ü¡¦¼ó¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤¬³«¤«¤º¡¢ÀåÀè¤¬¾å¤¢¤´¤Ë¤Ä¤¯¡ÊÀµ¾ï°ÌÃÖ¡Ë¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Àåº¬¤¬µ¤Æ»¤ò¶¹¤á¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Àåº¬ÄÀ²¼¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡È¹½Â¤Åª¤Ê¸½¾Ý¡É
¿çÌ²Ãæ¤Ï¡ÖÀå¤È²¼³Ü¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¡Ê³ÜÆóÊ¢¶Ú¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬¤æ¤ë¤à¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ÇÀåº¬ÄÀ²¼¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¤¢¤´¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¸ý¤¬³«¤¯¢ª£².ÀåÀè¤¬¾å¤¢¤´¤«¤éÎ¥¤ì¤ë ¢ªÀåº¬¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤êµ¤Æ»¤ò¶¹¤á¡¢Â©¤ò¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¢ª£³.µ¤Æ»Æâ°µÄã²¼¤·¡¢Àå¤¬¹¢±ü¤ØÍî¤Á¹þ¤ß¡¢µ¤Æ»¤òºÉ¤°¡ÊÀåº¬ÄÀ²¼¡¢SAS¡Ë¡£
£±.¡¢£².¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤¡¢Äã¸ÆµÛ¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³.¤ÏSAS¡Ê¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡Ö¼«Á³¤Ê¸½¾Ý¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÚÅÙ¤ÎSAS¡Ê¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡Ë¤Ç¤Ï£².¡ä£³.¤Ç¡¢½ÅÅÙ¤ÎSAS¤Ç¤Ï£².¡ã£³.¤Î·¹¸þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²¼³Ü¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÀå¤¬¹¢¤ËÄÀ¤à
µ¤Æ»Æâ°µ¤¬²¼¤¬¤êÀåº¬ÄÀ²¼¤Ø
¢£ Àåº¬ÄÀ²¼¤«¤é¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Ø
¸ý¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÀåÀè¤Ï¾å¤¢¤´¡ÊÁ°»õ¤ÎÉÕ¤±º¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤¬Àµ¾ï¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ì²¤ë¤È¡¢¤¢¤´¤¬´Ë¤ß¡Ê¸ý¤¬³«¤«¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡Ë¢ªÀåÀè¤¬¾å¤¢¤´¤«¤éÎ¥Ã¦¢ªÀå¤¬¹¢¤Ë½Ì¤à¢ªµ¤Æ»¤¬¶¹¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤ÏÀåº¬ÄÀ²¼¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½Û´Ä´ï·Ï¤ÎÉéÃ´¤äÂå¼Õµ¡Ç½¡¦Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï°å³ØÅª¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤ÅªÇØ·Ê¤Ë´ð¤Å¤¯°ìÈÌÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
¢£ Æ¬¤È¼ó¤Ï¸ÆµÛ¤Î¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ó¤ÈÆ¬¤Î¹½Â¤¾å¡¢Àåº¬ÄÀ²¼°Ê³°¤Ë¤â²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÆµÛ¤ò¼å¤á¤ëÍ×°ø¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ¬¤Ë¤Ï¾ï¤ËÁ°·¹¤Î¥âー¥á¥ó¥È¤¬Æ¯¤¤¤Æ¡¢µ¤Æ»¤ò¶¹ºõ¤¹¤ë
¼ó¤Ø¤ÎÂÎ°µ¤¬½À¤é¤«¤¤µ¤Æ»¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¸ÆµÛ¤ò¼å¤á¤ë
4¼ï¸ÆµÛ¶Ú¤Ø¤ÎÂÎ°µ¤¬¸ÆµÛ¤ò¼å¤á¤ë
¼ó¤Î¶ÚÆù°µÇ÷¤È·ìÎ®Äã²¼¤µ¤»¡¢¸ÆµÛ¥Ð¥é¥ó¥¹Äã²¼¤ä¸ª¤³¤ê¤Ø
¿çÌ²¾ã³²¤Î¼«³ÐÇ¡²¿¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äã¸ÆµÛ¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¡ÖÀïÆ®¥âー¥É¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¢ª»ÀÁÇ¡ÊO2¡Ë¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤¬Äã²¼¢ª¼«Î§¿À·Ð¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤ë¢ª·ìÎ®¤¬°²½ ¿´Çï¡¦·ì°µ¤¬¾å¾º¢ª¿´Â¡¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬Áý¤¨¤ë¢ªÌÈ±Ö¡¦¾Ã²½µ¡Ç½¤¬Äã²¼¢ª¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤ë¡£¿çÌ²¤Ï¿ÍÀ¸¤Î1/3¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÊÀ³²¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¿·ÆÃµö¹½Â¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿ÆÃµö¤Ï¡¢Àå¤È²¼³Ü¤Î°ÌÃÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢µ¤Æ»¶¹ºõ¤äÀåº¬ÄÀ²¼¤òËÉ¤°¿²»ÑÀª¤ò¤Ä¤¯¤ë¹½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ñ¥¿ー¥óµ»½Ñ¤È½ÅÎÏ¤ò±þÍÑ¤·¤¿Î©ÂÎ¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
³ÜÆóÊ¢¶Ú¤¬´Ë¤ß¤Ë¤¯¤ÇÀåº¬ÄÀ²¼¤òËÉ¤°
µ»½Ñ¼ýÂ«¤¬Ëí¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë
¡ü £±. ³Ü´ØÀá¤¬´Ë¤ß¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤
²¼³Ü¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤¬²áÅÙ¤Ë¤æ¤ë¤ß¤Ë¤¯¤¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤Î©ÂÎ·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡£
¡ü £². ¸ý¤¬³«¤¤Ë¤¯¤¤Æ¬ðôÉô¤Î°ÂÄê
5·ï¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¡ÊËÜÆÃµö¤È¤ÏÊÌ·ï¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¡¢Æ¬¤È¼ó¤Î»Ù¤¨Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¸ý¤Î³«¤¤òÍÞ¤¨¤ë¹½Â¤¡£
¡ü £³. Àå¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤µ¤Æ»¥é¥¤¥ó
Æ¬¡¦¼ó¡¦²¼³Ü¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬À°¤¤¡¢ÀåÀè¤¬¾å¤¢¤´¤Ë¤Ä¤¯Àµ¾ï¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Àå¤ÎÎ¥Ã¦¤òËÉ¤°¤Î¤Ç¡¢Àåº¬ÄÀ²¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼¤³¤ÎÆÃµö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¶áÇ¯¡¢½÷À¡¦¹âÎð¼Ô¡¦Áé¤»·¿¤Î¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢
¡Ö¤¤¤Ó¤¤âÌµ¸ÆµÛ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¡È±£¤ìÄã¸ÆµÛ¡É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÀÊ¸¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àå¤¬¹¢±ü¤Ë½Ì¤à¤À¤±¤Ç¡¢µ¤Æ»¤¬¶¹¤Þ¤ê¸ÆµÛ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¯¤¤¦¤ëÄã¸ÆµÛ¤Î¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀåº¬¤¬²áÅÙ¤ËÄÀ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÀåº¬ÄÀ²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÆµÛÄä»ß¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆÃµö¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿çÌ²»þ¤Î¸ÆµÛ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¥¤¹´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜÆÃµö¤ò³è¤«¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
¼¡²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹ÆÃµö¼èÆÀ¤È¿çÌ²Ãæ¤ÎÄã¸ÆµÛ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¸¦µæ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
