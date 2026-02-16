¡Ú3/16¡Ê·î¡Ë³«ºÅ¡ÛÁíÌ³¾Ê¼çºÅ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Ø¤ÎÂÐºöµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú»ö¶È À®²ÌÈ¯¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁíÌ³¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤ÎÎ®ÄÌ¡¦³È»¶¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Ø¤ÎÂÐºöµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»ö¶È¡×¤È¸À¤¦¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÏËÜ»ö¶È¤Î»öÌ³¶É±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿14·ï¤Î³«È¯µ»½Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¶¡¦¸í¾ðÊóÂÐºöµ»½Ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î³«ºÅ³µÍ×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¡³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/176684/table/2_1_1f4731df20883bdde19e0b66b1564e69.jpg?v=202602161251 ]
£²¡¡¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÍè¾ì¼ÔÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ https://entry.smktg.jp/public/seminar/view/5571
£³ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
À®²ÌÈ¯¿®¥¤¥Ù¥ó¥È ±¿±Ä»öÌ³¶É
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§seika2025_visitor_nisegojyoho_@newsbase.co.jp
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÖ¿®¤Ë¤ª»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Ø¤ÎÂÐºöµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Ø¤ÎÂÐºöµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë»öÌ³¶É¡ÊPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë
ÅÅ»Ò¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§jp_cons_kobo_nisegojyoho@pwc.com
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÖ¿®¤Ë¤ª»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4 »²¹Í
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Ø¤ÎÂÐºöµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú»ö¶È¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/taisakugijutsu_fy2025.html)
ÁíÌ³¾Ê ÊóÆ»»ñÎÁ ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Ø¤ÎÂÐºöµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦¼Â¾Ú»ö¶ÈÀ®²ÌÈ¯¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î³«ºÅ(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000469.html)