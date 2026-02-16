¡ØÊÝÎä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡ÊRFM-003/RFO-007¡Ë¡Ù2·î21Æü¿·È¯Çä
¡¡ËâË¡¤Ó¤ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë²÷Å¬¤Ç´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥µー¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬ ÍÆó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡ØÊÝÎä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡ÊRFM-003/RFO-007¡Ë¡Ù¤ò¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÊÝÎäÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥µー¥â¥¹ÆÈ¼«¤ÎÊ£¹çÃÇÇ®ÁÇºà¡Ö¥¢¥¤¥½¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î4ÁØÃÇÇ®¹½Â¤¤Ë¤è¤ê³°Éô¤ÎÇ®¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼×ÃÇ¤·¡¢¹â¤¤ÊÝÎäÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Çã¤¤ÊªÍÑ¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë2way»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ïー¥Õ¥àー¥ó·¿¡ÒRFM-003¡Ó¤È¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¡ÒRFO-007¡Ó¤Î2¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ïー¥Õ¥àー¥ó·¿¤Ï500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë3ËÜ¤ò²£¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¤ÊÌó3.5L¤ÎÍÆÎÌ¤Ç¡¢¥¹ー¥Ñー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤Êª¤ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ê¾®Êª¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Ï500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë6ËÜ¤ò½Ä¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¤ÊÌó7L¤ÎÍÆÎÌ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä±¿Æ°²ñ¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥·ー¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝÎä¤·¤¿¤¤¤ªÊÛÅö¤ä¥Í¥Ã¥¯¥¯ー¥éー¤Ê¤É¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¥·ー¥ó¤äÍÑÅÓ¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ùー¥¸¥å¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¢¡³«È¯ÇØ·Ê
¡¡1990Ç¯º¢¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ïー¥É¥¯ー¥éー¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µー¥â¥¹¤ÏÆ±Åù¤ÎÊÝÎäÎÏ¤ò»ý¤Ä¥½¥Õ¥È¥¯ー¥éー¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥µー¥â¥¹ÆÈ¼«¤ÎÊ£¹çÃÇÇ®ÁÇºà¡Ö¥¢¥¤¥½¥Æ¥Ã¥¯¡×¤òÆüËÜ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢·Ú¤µ¤È¹â¤¤ÊÝÎäÎÏ¤òÎ¾Î©¡£Æ³Æþ¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±¹½Â¤¤ÏÅö¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯ー¥éー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Ç¡ÖÊÝÎä¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡È¥·ー¥ó¥ì¥¹¡É¤ÇÁªÂò»è¤ò³È½¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¤¿ÊÝÎä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦Æü¾ïÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡ãÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ä¡¡
¡ØÊÝÎä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡ÊRFM-003/RFO-007¡Ë¡Ù
Ìó3.5L
RFM-003
º¸¤«¤é¡¡BK¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢BE¡§¥Ùー¥¸¥å
Ìó7L
RFO-007
º¸¤«¤é¡¡BK¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢BE¡§¥Ùー¥¸¥å
¡ØÊÝÎä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡ÊRFM-003/RFO-007¡Ë¡Ù¡¡»ÅÍÍ°ìÍ÷
¡öÀ£Ë¡¤Ï¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥µー¥â¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Û
1904Ç¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÇÃÂÀ¸¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¬¥é¥¹À½ËâË¡¤Ó¤ó¤òÀ½ÉÊ²½¤·¡¢1978Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¡Ö¹â¿¿¶õ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ËâË¡¤Ó¤ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎËâË¡¤Ó¤ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ËâË¡¤Ó¤ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀ¤³¦120¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
https://www.thermos.jp/company/history/
¡Ú¥µー¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¥µー¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËâË¡¤Ó¤ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ËâË¡¤Ó¤ó¹½Â¤¤Î¥±ー¥¿¥¤¥Þ¥°¤ä¥¿¥ó¥Ö¥éー¡¢¥¹ー¥×¥¸¥ãー¤ÎÂ¾¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£ÃÇÇ®µ»½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤Ç¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Ë²÷Å¬¤Ç´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.thermos.jp/
¢¨¥µー¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ»ÀÁÇ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£