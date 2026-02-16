AI±Ä¶È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤Ù¤¤«¡£¿Í¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤«¤éºÆÀß·×¤¹¤ëAI¡ßAR¹½ÁÛ¡ÖOLA¡×¤ÈÊ£¿ô¾ò·ï²ò¾û·¿AR¡ÖW¥È¥ê¥¬ー¡×¸ø³«¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¡Ã³ô¼°²ñ¼ÒHK STYLE
³ô¼°²ñ¼ÒHK STYLE¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼²Ú¡Ë¤Ï¡¢
¿Í¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤«¤éAI¡ßAR¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¡ÖOLA¡×¤È¡ÖW¥È¥ê¥¬ー¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OLA¤Ï¡¢Ì¾»É¤ä´ÇÈÄ¤Ê¤É¤ÎÊªÍýÇÞÂÎ¤ËAI±Ä¶È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
W¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÊªÍýÇÞÂÎ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇARÂÎ¸³¤ò²ò¾û¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
Î¾µ»½Ñ¤Ï¸½ºß¡¢ÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯9·î¡¢AR¤ò³èÍÑ¤·ÊªÍýÇÞÂÎ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤ÎÆþ¸ý¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖONCARD¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³Àß·×¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§
¶áÇ¯¡¢AI¤äAR¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¾ðÊóÄó¼¨¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¾å¤ä¥¢¥×¥êÆâ¡¢¼ÒÆâÍøÍÑ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢
Ì¾»É¸ò´¹¡¢Å¹ÊÞ¡¢´ÇÈÄ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬À¸¤¸¤ë¡Ö¸½¼Â¤ÎÀÜÅÀ¡×¤Ë¼«Á³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
HKSTYLE¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÀÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÜ»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÂÐÏÃ¤¹¤ëAI¤ò¡Ö»È¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¡×¤Ø ¡²¡² OLA
OLA¤Î¥Õ¥íー
OLA¡ÊONCARD Link Agent¡Ë¤Ï¡¢AI¤òÃ±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬µ¯¤¤ë¾ì½ê¤Ë¡ÈÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤ÄÂ¸ºß¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎAI¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¸¡º÷¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
OLA¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Á°Äó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Äó°Æ¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤òÃ´¤¦AI¤ò¡¢¸½¼Â¤ÎÀÜÅÀ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ÎÀÇ½¤äÀ¸À®Ç½ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÀ®½Ï¤·¤¿º£¡¢½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ï¡Ö²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò¡ÈÆâÂ¦¤Î¥Äー¥ë¡É¤«¤é¡È³°¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¡É¤Ø
OLA¤Ï¡¢Ì¾»É¡¦´ÇÈÄ¡¦¹¹ð¡¦»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¡È¤â¤Î¡É¤ÎÃæ¤ËAI¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ü OLA¤ÎÆÃÄ§
- Ì¾»É¡¦´ÇÈÄ¡¦¹¹ð¡¦Å¸¼¨²ñ¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âAI±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¡£
- ¸ÜµÒ¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë²ñÏÃ¡£
- QR/NFC¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½¡£
- ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È¿Í³Ê¡É¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ÍøÍÑ¥·ー¥ó
Ì¾»É ¢ª ¼«¸Ê¾Ò²ð¡Ü¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ
´ÇÈÄ ¢ª ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëAI
¹¹ð ¢ª ¤½¤Î¾ì¤Ç¾¦ÉÊÀâÌÀ
Å¸¼¨²ñ ¢ª 24»þ´ÖÂÐ±þ¤ÎÀâÌÀ°÷
Å¹ÊÞ ¢ª Ìµ¿ÍÀÜµÒ
µá¿Í ¢ª ´ë¶ÈÀâÌÀAI
ÊªÍý¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÆÄêµÁ
»æ¤ÎÌ¾»É¡¦¹¹ð¤òAR¤Ë¤è¤ê»ë³ÐÅª¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤äWeb¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ØÊÑ´¹¡£
¼«Á³¤ÊÂÐÏÃÆ°Àþ¤Î¹½ÃÛ
¡ÖAR¤Ç¸«¤ë¡×¢ª¡ÖAI¤ÈÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÎÍý²ò¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢±Ä¶ÈÂÎ¸³¤¬¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£
AI¤òÀÜÅÀ¤ËËä¤á¹þ¤à
Ì¾»É¡¦´ÇÈÄ¡¦¹¹ð¤Ê¤É³¹Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÇÞÂÎ¤ËAI°ÆÆâµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¥¢¥Ê¥í¥°ÇÞÂÎ¤ò¹âÅÙ¤ÊÀÜµÒ¥Äー¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
±Ä¶È³èÆ°¤Î¾ï»þ²½
AI¤¬¸ÜµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ëー¥º¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¡£´ë¶È¤ÎDX¤ò·àÅª¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
OLA¤Ï¡¢¡ÈAI¤ò³¹Ãæ¤Ë²ò¤Êü¤Ä¡É¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
OLA¤Î¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë :
https://oncard-jp.studio.site/ola
https://prtimes.jp/a/?f=d169977-3-92b0d3ad9788855cf818701c467adeb0.pdf
¢£ Ê£¿ô¤ÎÊªÍýÇÞÂÎ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÂÎ¸³¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÖW¥È¥ê¥¬ー¡×
W¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡¢Ã±°ì¤ÎQR¥³ー¥É¤äNFC¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯Æ°¤¹¤ëAR¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
Ê£¿ô¤ÎÊªÍýÇÞÂÎ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©È½Äê¤ò¹Ô¤¤¡¢
É½¼¨¤µ¤ì¤ëAR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÆÃÅµ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥«ー¥É¤È¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÇÛÉÛÊª¤È²ñ¾ì·Ç¼¨Êª¤ò
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¸³¤ÎÆâÍÆ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö½¸¤á¤ë¡×¡Ö¸ò´¹¤¹¤ë¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Ç´°À®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢
Ã±È¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤¬¤Á¤ÊAR»Üºö¤ò¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ø¤È³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢½ÐÈÇ¡¢¹¹ð¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¿·¤·¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹½Â¤¡¢Â¿ÁØÅª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¹½Â¤
W¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡¢
ÊªÍý£±.¡§NFC¥°¥Ã¥º
ÊªÍý£².¡§AR¥È¥ê¥¬ー¡Ê¥Îー¥È¡¦½ñÀÒ¡¦¥«ー¥É¤Ê¤É¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë£³.¡§¥¯¥é¥¦¥ÉÇ§¾Ú
¤Î3¤Ä¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢
¥Îー¥È¤À¤±Åð¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢NFC¥°¥Ã¥º¤À¤±Åð¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤À¤±ÆÍÇË¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ìµ¸ú²½¤µ¤ì¤ë ¡ÈÂ¿ÁØËÉ¸æ·¿¤Î½êÍ¾ÚÌÀ¡É ¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¤Ä¤ÄÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤Ç§¾Ú¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡ü ¥¢¥Ê¥í¥°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ
W¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡¢»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¿·Ê¹¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤Î¡ÈÀÅÅª¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°ÇÞÂÎ¡É¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
»æÌÌ¤«¤é¸ÂÄêAR¤¬½Ð¸½¤·¡¢ËÜ¤Ë¡ÈÂ³¤¤ÎÊª¸ì¡É¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»¨»ï¤ÎÆÃÅµ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢¿·Ê¹¹¹ð¤¬¡ÈÂÎ¸³·¿¹¹ð¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥í¥°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»½Ñ¤Ï2026Ç¯6·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¿ä¤·³èEXPO¡×½ÐÅ¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·îÃæ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
W¥È¥ê¥¬ー¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://oncard-jp.studio.site/wtrigger
https://prtimes.jp/a/?f=d169977-3-6413348ad9699955f0af3e9a559d5873.pdf
¢£µ»½Ñ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀß·×
W¥È¥ê¥¬ー¤ÈOLA¤Ï¡¢µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤¬¼«Á³¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¾ì½ê¤äÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾ðÊó¤äÂÐÏÃ¤ÎÆþ¸ý¤ò¤½¤Ã¤ÈÃÖ¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê·Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤äAR¤¬°ì²áÀ¤Î»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃµö½Ð´ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHKSTYLE¤Ï¸½ºß¡¢ÆÃµö½Ð´ê¡Ê°ìÉô¿³ººÀÁµáºÑ¤ß¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏAI¡¢AR¡¢Ê£¿ô¤ÎÊªÍýÇÞÂÎ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¼ÂÁõ¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ OLA ¡ß W¥È¥ê¥¬ー¤Î¥·¥Ê¥¸ー¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÊç½¸Ãæ
OLA¤ÈW¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÃ±ÆÈ¤Ç²ÁÃÍ¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥â¥Î¤È¥â¥Î¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëAI¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
OLA¤ª¤è¤ÓW¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡¢º£·î¤è¤êË¡¿Í¸þ¤±Æ³Æþ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢´Ñ¸÷¡¢Å¸¼¨²ñ¡¢¹¹ðÊ¬Ìî¤Ê¤É¡¢¼ÂÁõ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒHKSTYLE¡¡ÌÚÂ¼¡¡²Ú
AI¤äAR¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¤Êµ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹¤¬¤ê¤¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¡×¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
W¥È¥ê¥¬ー¤ÈOLA¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ò¿Í¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OLA¤Ï¡ÈAI±Ä¶È¥Þ¥ó¤ò³¹Ãæ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Éµ»½Ñ¡£
W¥È¥ê¥¬ー¤Ï¡É¥¢¥Ê¥í¥°ÇÞÂÎ¤ËÌµ¸Â¤Î²ÁÃÍ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡Éµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÃ±ÆÈ¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤â¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤â¡¢
¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÀß·×¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ Æ³Æþ¼õÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HK STYLE¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖOLA¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖW¥È¥ê¥¬ー¡×¤ÎÆ³ÆþÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÀß·×¤«¤é¡¢Ê£¿ô¾ò·ï²ò¾û·¿AR¤ÎÆ³Æþ¤Þ¤Ç¡¢
ÌÜÅª¡¦¶È³¦¡¦µ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¹½À®¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¾®µ¬ÌÏÆ³Æþ¤äÃ±È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´ûÂ¸¥°¥Ã¥º¤Ø¤Î³ÈÄ¥¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ÆÃÀß¥Úー¥¸
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OLA¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://oncard-jp.studio.site/ola
W¥È¥ê¥¬ー¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://oncard-jp.studio.site/wtrigger
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Æ³ÆþÁêÃÌ¡¦¼èºà¡¦¥Ñー¥È¥ÊーÏ¢·È¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢
°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://oncard-jp.studio.site/contact
info@hkstyle.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHK STYLE
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À4-7-11-4F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚÂ¼¡¡²Ú
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AIÂÎ¸³Àß·×¡¢ARÌ¾»É/AR¹¹ðÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡¢·úÃÛ3Dµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hkstyle.co.jp/
OLA¡¦W¥È¥ê¥¬ーÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://oncard-jp.studio.site/