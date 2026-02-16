ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤¹È¢Äí¥¢¥×¥ê¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù2·î16Æü¤è¤ê´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÅÏ ¿¿°Ý¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥³¥Í¡×¡Ë¤Ï¥³¥³¥Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Á´À¤³¦¤Ç1400Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥×¥ê¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£1400Ëü¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ã¥È°éÀ®¡¦¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥×¥ê¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù
¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢Ï£¶â½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¥ê¥ô¥êー¡×¤ÈÊë¤é¤»¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¡¢¡ÖGoogle Play ¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö 2021 ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡×¤ÎÂç¾Þ¤ª¤è¤Ó¡Ö¥æー¥¶ーÅêÉ¼ÉôÌç ¥¢¥×¥ê¥«¥Æ¥´¥ê¡×¥È¥Ã¥×5¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡ËÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï±Ñ¸ìÈÇ¤â¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¿·¤¿¤Ë´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ñー¥¯¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö´Ú¹ñ¸ì¥Ñー¥¯¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¸ì·÷¤Î»ô¤¤¼çÍÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¸À¸ì·÷¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë¤â´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ê¥ô¥êー¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÊë¤é¤·¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê¤è¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥ô¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¹¹¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ä
¡ÚApp Store¡Û¡¡https://apps.apple.com/jp/app/id1553045339
¡ÚGoogle Play¡Û¡¡https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.livly
¢£ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤¹È¢Äí¥¢¥×¥ê¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ô¥êー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ£¶â½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤Î°éÀ®¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊ¬¿È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥à¡×¤ÈÄÌ¿´¤·¤Æ¥ê¥ô¥êー¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¥à¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Åç¤ËÀ¸¤¨¤ëÌÚ¤ò°é¤Æ¤ÆÌÚ¤Î¼Â¤ò¼ý³Ï¤·¤ÆÊÌ¤Î¥ê¥ô¥êー¼ï¤Ø¤ÎÊÑ¿ÈÌô¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¾®¤µ¤ÊÅç¤Î¾å¤Ç¤Î¥ê¥ô¥êー¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã´ØÏ¢URL¡ä
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://www.livly.com/
¡ÚX¡Û https://x.com/newlivlyisland
¡ÚInstagram¡Û https://www.instagram.com/livlyisland/
¡ÚYouTube¡Û https://www.youtube.com/channel/UCq693j6lt2pIpG1v7qboa9w
¡ÚTikTok¡Û https://www.tiktok.com/@livlyisland_official
¡ã¥¢¥×¥ê³µÍ×¡ä
¡¦ÂÐ±þOS¡§iOS 15.0°Ê¹ß¡¢ Android OS 7.0°Ê¹ß
¡¡¡¡¢¨°ìÉôÃ¼Ëö¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÂÐ±þ¸À¸ì¡§±Ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì
¡Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¡Ï¡¡(C) cocone
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥Ð¥¿ーÃå¤»¤«¤¨¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥³¥í¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥ê¥ô¥êー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ù¡Ø¥Ô¥å¥¢¥Ë¥¹¥¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥³¥Í¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥³¥³¥Í¥°¥ëー¥×¤¬Á´À¤³¦¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡¢¾þ¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡á¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ï120Ëü¼ï300²¯¸Ä¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥³¥Í¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー³«È¯¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢¸ì³Ø¶µ°é¡¦¶µ°é»ö¶È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¤äµ¡Ç½À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥³¥Í¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡Ö´¶À¡×¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥³¥³¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊURL¡§https://cocone.co.jp ¡Ë¡¡¡¡
ÀßÎ©¡§2008Ç¯9·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓ3-1-18
»ö¶È³µÍ×¡¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä