¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë2¡¦3·î¤Ï¿·ºî¥¯¥ë¥ÞÈÖÁÈÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª²þÂ¤Ãæ¸Å¼Ö¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¥ìー¥¹ÂÐ·è¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö²þÂ¤¼Ö¤ÇÄ©¤á¡ª¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è¡×¿·¥·ー¥º¥ó¡¢ÏÃÂê¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¡¦Ì¾¼ÖÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤È¥¯¥ë¥Þ¹¥¤É¬¸«
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¾ðÇ®¤ä¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¾å¼Á¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥êー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2¡¦3·î¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼Ö¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î3Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥µー¤Ç¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±ー¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ë¥ÞÈÖÁÈ¤Î¥Û¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥£¥Í¥¬¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÂÐÀïÁê¼ê¤È¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡Ö²þÂ¤¼Ö¤ÇÄ©¤á¡ª¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è ¥·ー¥º¥ó2¡×¤¬¡¢3·î16Æü(·î)20»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¾¼Ö¤Î½¤Íý¡¦²þÁ±¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤Îµ»¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥Ï¥¦¥Äー¥·¥êー¥º¤ÎÂè11ÃÆ¡ÖCAR FIX ¥·ー¥º¥ó11¡×¤â¡¢2·î23Æü(·î)23»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Ì¾¼Ö¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥«ー¤ÎÈëÌ© Âç²òË¶¡×¤ò¡¢3·î7Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(ÅÚ)¤Ë°ìµó¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë2·î3·î¤Î¤ª¤¹¤¹¤á£³Áª¡Û
¡Ö²þÂ¤¼Ö¤ÇÄ©¤á¡ª¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è ¥·ー¥º¥ó2¡× (¿·¥·¥êー¥º)
Ãæ¸Å¼Ö¤ò²þÂ¤¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÂÐÀïÁê¼ê¤È¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¡ª
¥ìー¥µー¤Ç¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±ー¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ë¥ÞÈÖÁÈ¤Î¥Û¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥£¥Í¥¬¥ó¤Ë¤è¤ëÄ©Àï¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
°Â¤¤Ãæ¸Å¤Î°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤òÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤È´ü´Ö¤Ç²þÂ¤¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ä¥Ñ¥ïー¤¬¼«Ëý¤Î¼Ö¤È¥ìー¥¹ÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤À¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¼ÖÎ¾¡¢¤É¤ó¤Ê¥ìー¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥ìー¥¹¤Ï¥ªー¥Ð¥ë¥³ー¥¹¤äµÞ¼ÐÌÌ¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡¢¥ª¥Õ¥íー¥ÉÂÑµ×¥ìー¥¹¡¢¥¼¥í¥è¥ó¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥ìー¥¹¡Ë¡¢¥µー¥¥Ã¥È¥ìー¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¥×¥í¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤É¥Ä¥ï¥â¥Î¤Ð¤«¤ê¡£
¥Þ¥¤¥¯¤Î¥Áー¥à¤Ï¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥ïー¶¯²½¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÄ´À°¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¡¢¥Ö¥ìー¥¶¯²½¤Ê¤É¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
²õ¤ì¤¿¥Õ¥©ー¥É¡¦¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥É¤«¤é¥¹ー¥Ñー¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¥Õ¥©ー¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¤Ï¥ªー¥Ð¥ë¥³ー¥¹¤ÇNASCAR¥¹¥È¥Ã¥¯¥«ー¤È¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è¡£
µæ¶Ë¤Î¥Ë¥È¥íÅëºÜ¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥Þ¥Ä¥À¡¦MX-5¥ß¥¢ー¥¿¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎÂ¿ÍÑÅÓ»ÍÎØ¥ª¥Õ¥íー¥É¥Ð¥®ー¡Ö¥¿¥í¥ó¡×¤È¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥àÂÐ·è¡£
¥Ë¥È¥í¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¥¿¥¤¥ä¤È¥®¥¢¤â¥É¥é¥Ã¥°»ÅÍÍ¤Ë²þÂ¤¤·¤¿¥Õ¥©ー¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥ìー¥¹¤Ç1979Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥Þ¥ê¥Ö¤ËÄ©¤à¡£
Á°²ó¥·¥§¥ë¥ÓーGT350¤È¤ÎÂÐ·è¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿GMC¡¦S15¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏLS¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Ë¥È¥í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¥íー¥É¥³ー¥¹¥·¥§¥ë¥ÓーGT350¤ËºÆÄ©Àï¡£
¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤«¤±¤ëÃË¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ËÌ©Ãå¡ª
¡ã¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ä
78Ç¯¼° ¥Õ¥©ー¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î6Æü(·î)¡¡20¡§00
¼Ö¤¬²õ¤ì¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î²þÂ¤¤Ë»È¤¨¤ë¥Ñー¥Ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£²ó¤ÏNASCAR¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«ー¤òÀ½ºî¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥³¥êー¡¦¥é¥¸¥ç¥¤¤¬¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥âー¥¿ー¡¦¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤òÁö¤é¤»¤ë¡£²õ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥É¤Î¥¹ー¥Ñー¥Á¥ãー¥¸¥ãー¤ò¡¢78Ç¯¼°¤Î¥Õ¥©ー¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥È¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¥Þ¥Ä¥À ¥ß¥¢ー¥¿
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î23Æü(·î)¡¡20¡§00
¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¡¢¥ªー¥È¥¯¥í¥¹¤Ç¤â¥íー¥É¥ìー¥¹¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥ß¥¢ー¥¿¤À¤¬¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¸À¤¦¤È¡Ä¡£¤À¤¬¤â¤·UTV¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£²þÂ¤¤·¤¿¥ß¥¢ー¥¿¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥¿¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¥á¥¬¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î30Æü(·î)¡¡20¡§00
¥Ë¥åー¥Ðー¥ó¤¬¥³¥Ã¥È¥ó¤È¥Õ¥£¥Í¥¬¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ç¥£¥¬ー¥º¡¦¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡£3¿Í¤Ï¤³¤³¤Ç¥á¥¬¥È¥é¥Ã¥¯¤òºî¤ë¡£¥Õ¥£¥Í¥¬¥ó¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤íÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥¹¤È¥ìー¥¹¤¹¤ë¡£
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä
¢£ÊüÁ÷¶É¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§²þÂ¤¼Ö¤ÇÄ©¤á¡ª¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è ¥·ー¥º¥ó2
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î16Æü(·î)20:00¥¹¥¿ー¥È
¥ì¥®¥å¥éー¡§Ëè½µ·îÍË20:00
ºÆÊüÁ÷¡§ÆüÍË12:00¤Û¤«
¡Ê60Ê¬¡¦Á´6ÏÃ¡¦¿·¥·ー¥º¥ó¡Ë
¡ÖCAR FIX ¥·ー¥º¥ó11 ¡×(¿·¥·¥êー¥º)
Ì¾¼Ö¤ò½¤Íý¡¦²þÂ¤¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ï¥¦¥Äー¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢Âè11ÃÆ¡ª
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥éー¤È¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÍÇ½¤¬¸÷¤ëµæ¶Ë¤Î¡È¥Ï¥¦¥Äー¡É¥·¥êー¥º¡£¤³¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢²þÂ¤¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¦À°È÷¤Ê¤É¤Î¼ÂÁ©Åª¤Êºî¶È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼Ö¹¥¤¤¬»×¤ï¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÀÇ½¥Ñー¥Ä¤ä¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Ä¤ò¶î»È¤·¤Æºî¶È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ã¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ä
¿··¿¥Õ¥©ー¥É¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î23Æü(·î) 23:00
¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤¿¤Á¤Ï¿··¿¥Õ¥©ー¥É¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥¸¥§¥ì¥ßー¤¬²û¤«¤·¤¤ÅÉÁõ¤ò»Ü¤¹¡£¤µ¤é¤Ë£²¿Í¤Ïµæ¶Ë¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¶¥ÍÑ¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤³¤Î¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¤òÀÎ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥º¥ó¥º¥ó²»¤¬¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
1953Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥Ù¥ë¥¨¥¢
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î23Æü(·î) 23:30
¤Ê¤¼¥Ö¥ìー¥¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥¤¥É¥í¥Öー¥¹¥È¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡©º£²ó£²¿Í¤Ï¥·¥Ü¥ìー¡¦¥Ù¥ë¥¨¥¢¤Î¥Ö¥ìー¥¤ò¾²²¼ÇÛÃÖ¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥Öー¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£»Å¾å¤²¤ËÄ¾·Â£³¥¤¥ó¥Á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¨¥¥¾ー¥¹¥È¤òºî¤ë¡£
1967Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥«¥Þ¥í
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î2Æü(·î)¡¡23¡§00
¥Õ¥éー¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥µー¥¥Ã¥ÈÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Þ¥í¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¸øÆ»ÍÑ¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÍÏÀÜ¤¹¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
1989Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥·¥ë¥Ð¥éー¥É
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î2Æü(·î)¡¡23¡§30
¥Ó¥ó¥Æー¥¸¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¥·¥ë¥Ð¥éー¥É¤ò¸½Âå¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©Åú¤¨¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥Ö¥ìー¥¤ò´Þ¤à¿··¿¤Î¥·¥ã¥·ー¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¥Õ¥éー¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤½¤Î¼ê½ç¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤ËLSX¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÜ¤»¤ë¡£
2000Ç¯¼°¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¶¥à WS6
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î9Æü(·î)¡¡23¡§00
¥Õ¥éー¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥µー¥¥Ã¥ÈÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥Þ¥í¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¸øÆ»ÍÑ¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÍÏÀÜ¤¹¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î9Æü(·î)¡¡23¡§30
¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤È¥Õ¥éー¤Ï¡¢¥íー¥À¥¦¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤ò²þÂ¤¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥«¥¹¥¿¥à4¥ê¥ó¥¯¡¦¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¼´¤Î¼è¤êÉÕ¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼Â±é¤¹¤ë¡£
¥·¥Ü¥ìー¡¦¥·¥§¥Ù¥ëºÆÀ¸·×²è
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î16Æü(·î)¡¡23¡§00
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òºÆ¤Ó¸øÆ»¤ÇÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©º£²ó¤Ï¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤È¥Õ¥éー¤¬¡¢Ç³ÎÁ·ÏÅý¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½¤Íý¤Î¼ê½ç¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡£Ä¹Ç¯¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥Ù¥ë¤òºÆ¤ÓÆ°¤«¤¹ÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£
1953Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î16Æü(·î)¡¡23¡§30
¼Ö¹â¤¬Äã¤¯¤Æ¥¹¥Ôー¥É¤Î½Ð¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥éー¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£1953Ç¯¼°¤Î¥·¥Ü¥ìー3600¤ËLS¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÜ¤»¤¿¼Ö¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈà¤é¹¥¤ß¤Î¼Ö¤À¡£Èà¤é¤Ïµì¼°¤Î¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢Áë¤âºÆ¤ÓÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë½¤Íý¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤¬¡¢¤¢¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¼Ö¤Ë¸ÄÀ¤òÍ¿¤¨¡¢ºÆ¤Ó¥É¥ê¥Õ¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Ö¤Ë¤¹¤ë¡£
1970Ç¯¼°¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¡¦¥Õ¥©ー¥É ¥ß¥éー¥¸¥å M5
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î23Æü(·î)¡¡23¡§00
¥Õ¥éー¤Ï»Å¾å¤²ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©ー¥ß¥å¥é¡¦¥Õ¥©ー¥É¤Î¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¥µ»¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥é¥É¥Õ¥©ー¥É¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤Ø¸þ¤«¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
1968Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦C10
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î23Æü(·î)¡¡23¡§30
¥Õ¥éー¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢1968Ç¯¼°C10¤ò¥ì¥¹¥È¥¢¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤ò¥¥ã¥Ó¥óÆâ¤«¤é²ÙÂæ¤Î²¼¤Ø°ÜÀß¤¹¤ëºî¶È¤ò¤¹¤ë¡£¥Õ¥éー¤¬¸µ¤ÎµëÌý¸ý¤òÍÏÀÜ¤Ç¤Õ¤µ¤®¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾²¤Ë¿·¤·¤¤µëÌýÍÑ¤Î·ê¤ò³«¤±¡¢¥¬¥¹¥¿¥ó¥¯¤òËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤°ÌÃÖ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£
1964Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥Þ¥ê¥Ö
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î30Æü(·î)¡¡23¡§00
¼Ö¤òÁêÂ³¤·¤¿»þ¡¢¤Þ¤º²¿¤òÄ¾¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¥Õ¥éー¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥µ¥ÓÂÐºö¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó£²¿Í¤Ï1964Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥Þ¥ê¥Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Î¾²¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤È¸ò´¹¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥¢¼þ¤ê¤ò¿·ÉÊ¤Î¥¯¥íー¥à¥Ñー¥Ä¤È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ç»Å¾å¤²Ä¾¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡£
1967Ç¯¼°¥·¥Ü¥ìー¡¦¥«¥Þ¥í
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î30Æü(·î)¡¡23¡§30
º£²ó¤Ï¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ñ¥é¥â¥¢¤Î¥Ø¥¤¥êー¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤«¤é¥«¥Þ¥í¤Î½¤Íý¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥¢¼þ¤ê¤«¤é°Û²»¤¬¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥éー¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¥Ç¥Õ¥®¥¢¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤è¤ê¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ó¤ò¼è¤ëÊýË¡¤ä¸Å¤¤ÅÉÁõ¤È¿·¤·¤¤ÅÉÁõ¤Î¿§¤Î¤Ê¤¸¤Þ¤»Êý¤âÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä
¢£ÊüÁ÷¶É¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§CAR FIX ¥·ー¥º¥ó11
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î23Æü(·î)23:00¥¹¥¿ー¥È
¥ì¥®¥å¥éー¡§Ëè½µ·îÍË23:00/23:30
ºÆÊüÁ÷¡§ÆüÍË11:00¤Û¤«
¡Ê30Ê¬¡¦Á´16ÏÃ¡¦¿·¥·ー¥º¥ó¡Ë
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥«ー¤ÎÈëÌ© Âç²òË¶¡× (¥¢¥ó¥³ー¥ë°ìµó)
À¤³¦Ãæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿Ì¾¼Ö¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡£ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ´¤Î¼Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¶¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡£¤É¤Î¼Ö¤â¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÇ¹â·æºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤ä¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë³×¿·¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ã¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ä
¥Ñ¥¬ー¥Ë ¥¦¥¢¥¤¥é ¥íー¥É¥¹¥¿ー
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ)¡¡9¡§00
¥Ñ¥¬ー¥Ë¤Î¥¦¥¢¥¤¥é¥íー¥É¥¹¥¿ー¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÀ½Â¤»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥âー¥¬¥ó£´¡¿£´¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥É¥í¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¯ー¥Ú¤È¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Î£Ó76¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥é¥ó¥É¥íー¥Ðー¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ)¡¡10¡§00
¥é¥ó¥É¥íー¥Ðー¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥íー¥É¼Ö¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥³ー¥ó¥¦¥©ー¥ë¤ÇÂèÆó¼¡ÂçÀï»þÂå¤Î¥¸ー¥×¡¢¥¦¥£¥ê¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥±ー¥Ë¥°¥»¥°¡¦¥ì¥²ー¥é
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ)¡¡11¡§00
¥±ー¥Ë¥°¥»¥°¼Ò¤Î¥ì¥²ー¥é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ææ¤Î¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¡£¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î¥¹ー¥Ñー¥«ー¡¢¥¸¥ã¥¬ーXK120¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¡£
¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£À½Â¤»ÜÀß
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ)¡¡12¡§00
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥â¥ë¥¹¥¢¥¤¥à¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬¡¢1920Ç¯Âå¤Î¹âµé¼Ö¡¢¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥·¥ë¥Ðー¥´ー¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¥Õ¥§¥éー¥ê¡¦¥íー¥ÞÀ½Â¤»ÜÀß
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î14Æü(ÅÚ)¡¡9¡§00
ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥§¥éー¥ê¡¦¥íー¥Þ¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬1960Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Ö¡¢¥¸¥ã¥¬ー£Å¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥êー¥º£±¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£
BMW X5
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î14Æü(ÅÚ)¡¡10¡§00
´è¾æ¤Ê£Â£Í£×¡¦£Ø£µ¤Ï¡¢Áõ¹Ã¼Ö¤È¥¹ー¥Ñー¥«ー¤Î´°àú¤ÊÍ»¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£Å¨¤Î¹¶·â¤ËÂÑ¤¨¤ë¼Ö¤òÀß·×¤·¡¢´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬²òÌÀ¤¹¤ë¡£
¥ê¥Þ¥Ã¥¯ C_TwoÀ½Â¤»ÜÀß
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î14Æü(ÅÚ)¡¡11¡§00
¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤òË¬¤ì¡¢¥ê¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦¥Äー¡¢ÄÌ¾Î£Ã¡²£Ô£÷£ï¤ÎÀ½Â¤»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬¡¢³×¿·Åª¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þー¥Æ¥£¥ó¤¬²¿Âæ¤âÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¸Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¥Ù¥ó¥È¥ìー¡¦¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î14Æü(ÅÚ)¡¡12¡§00
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¯¥ëー¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ó¥È¥ìー¤ÎËÜ¼Ò¤Ç¡¢¹âµé£Ó£Õ£Ö¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¡¢À½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£°ìÊý¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥³ー¥ó¥¦¥©ー¥ë¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿½é´ü¤Î£Ó£Õ£Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¦¥³ー¥Þ¥Ã¥¯¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
BAC ¥â¥ÎR
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î21Æü(ÅÚ)¡¡9¡§00
¥é¥êー¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Ë¥ó¥°¥¹¤¬¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¤Î¥µー¥¥Ã¥È¤Ç£Â£Á£Ã¤Î¥â¥ÎR¤ÎÀÇ½¤ò»î¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥À¥ó¥«¥ó¡¦¥Ô¥¿¥¦¥§¥¤¤Ï¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¿¥¤¥×35¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥À¥ó¡¦¥Ç¥£¥Ã¥±¥ë¤¬¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¾ÂÃÏ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ìー¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Æ¥¹¥é ¥â¥Ç¥ëS
ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î21Æü(ÅÚ)¡¡10¡§00
¥·¥êー¥ººÇ½ª¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¥â¥Ç¥ëS¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Ö¤Î²þÂ¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥í¤¬¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¥»¥Ö¥ê¥ó¥°¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤ÎCitiCar¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä
¢£ÊüÁ÷¶É¡§¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¥¹ー¥Ñー¥«ー¤ÎÈëÌ© Âç²òË¶
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ)¡¢14Æü(ÅÚ) 9:00～13:00¡¢21Æü(ÅÚ) 9:00～11:00
