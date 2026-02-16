¡Ú¥ê¥å¥¦¥§¥ë¡Û¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡ÖOSTCÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
Î°µåÂç³ØÈ¯¤Î°åÎÅAI¥Ù¥ó¥Á¥ãー³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥å¥¦¥§¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àô ¹¸¡¢°Ê²¼¡¢¥ê¥å¥¦¥§¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖOSTCÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤ª¤¤Ê¤ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯1·î¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²Æì²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡ÊOSTC¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥¨¥¹¥Ôー¡ÊKSP¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¡ÊGP¡Ë¤·¡¢Áí³Û4.44²¯±ß¡¦±¿ÍÑ´ü´Ö10Ç¯¤Î¸øÅª¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤Ê¤ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¢¨1¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡õAIÇ§ÃÎ¾É¿ÇÃÇ¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¤ª¤¤Ê¤ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊOSTCÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë(https://www.ostc-okinawa.org/business/2595.php)
- »ñ¶âÄ´Ã£¤Î³µÍ×
Ä´Ã£ÊýË¡¡§Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¡Ê¥·ー¥É¡Ë
°ú¼õÀè¡¡¡§OSTCÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡ÊÄÌ¾Î¡§¤ª¤¤Ê¤ï¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë
¡¡- ±¿±Ä¡ÊGP¡Ë¡§
¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ²Æì²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡ÊOSTC¡Ë
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥¨¥¹¥Ôー¡ÊKSP¡Ë
¡¡- Í¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡ÊLP¡Ë¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²Æì¸©»º¶È¿¶¶½¸ø¼Ò
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò²Æì¶ä¹Ô
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÎ°µå¶ä¹Ô
¡¡¡¡JA¥°¥ëー¥×²Æì
¡¡¡¡ÂóÆîËÜ¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÎ°µå¿·Êó¼Ò¡ÊÄÉ²Ã²ÃÆþ¡Ë Åù
- ¥Õ¥¡¥ó¥Éµ¬ÌÏ¡¦´ü´Ö¡§Áí³Û4.44²¯±ß¡¿±¿ÍÑ10Ç¯¡Ê2021Ç¯12·î13ÆüÁÈÀ®¡Ë
- »ñ¶âÄ´Ã£¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê
¡¡ÃÏ°è²ÝÂê
²Æì¸©¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÄ¹¼÷¸©¡×¤«¤é¤Î¸åÂà¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤ÎÉáµÚ¤È°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤¬µÊ¶Û¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Î¥Åç¤ò´Þ¤àÃÏÍýÅªÆÃÀ¤«¤éÀìÌç°åÉÔÂ¤ä°ÜÆ°ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü²ðÆþ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥¢¥×¥íー¥ÁÅö¼Ò¤Ï¡¢±ÇÁü¡¦²»À¼¡¦¿´ÇïÊÑÆ°¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎ¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ëAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¾õÂÖÉ¾²Á¡¦ÁØÊÌ²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µï½»ÃÏ¤Ë¤è¤é¤º¼Á¤Î¹â¤¤¿ÇÎÅÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¡¦¸å²¡¤·Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î29Æü³«ºÅ¤ÎÁ´¹ñºâÌ³¶ÉÄ¹²ñµÄ¡ÊºâÌ³¾Ê¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀÊ¾åÇÛÉÕ»ñÎÁ¡Ê²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶É¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ»öÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2
¢¨2¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Á´¹ñºâÌ³¶ÉÄ¹²ñµÄ ÀÊ¾åÇÛÉÕ»ñÎÁ p.8(https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Zaimu/okizaimu/keizai/kannaijousei/keizaidoukou20260129.pdf)
»ñ¶â»ÈÅÓ¤ÎÂÅÅöÀ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£²ó¤ÎÄ´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¹âÅÙ²½¡¢±¿ÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢¥Çー¥¿¼èÆÀÂÎÀ©¤Î³È½¼¤Ê¤É¡¢¸¦µæ³«È¯¡ÊR&D¡Ë¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê»ö¶È²½¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·Åê»ñ¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È³ÈÂç¡¢¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¡ÊSaMD¡ËÇ§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¼ñ»Ý¤È¤ÎÅ¬¹çOSTCÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¤Ï¡¢²Æì¤Î²ÝÂê¡ÊSDGs¡Ë¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç²ò·è¤¹¤ë¸©Æâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¸øÅª¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÌÜÅª¡¦ÃÏ°èÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹çÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
- º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸¦µæ³«È¯¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡õAIÇ§ÃÎ¾É¿ÇÃÇ¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¡¢¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¡ÊSaMD¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
²ñ¼Ò³µÍ×¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥å¥¦¥§¥ë
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¡¡Àô ¹¸
¡¡ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯8·î30Æü
¡¡½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤ª¤â¤í¤Þ¤Á4ÃúÌÜ19－1 ¥ë¥«¥Õ¤ª¤â¤í¤Þ¤Á4F
¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡https://www.ryuwell.com/