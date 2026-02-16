¡ÖEMODA (¥¨¥â¥À)¡×¡ÖUMBRO¡Ê¥¢¥ó¥Ö¥í¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3·î12Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä
MARK STYLER³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©»³ ÀµÂ§¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è) ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEMODA(¥¨¥â¥À¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUMBRO(¥¢¥ó¥Ö¥í)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)¤Ë¡ÖEMODA¡×Á´Å¹ÊÞµÚ¤Ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖRUNWAY channel¡×¡ÖZOZOTOWN¡×¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢2·î16Æü(·î)¤è¤ê¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡¢¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖRUNWAY channel¡×¡ÖZOZOTOWN¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢EMODA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏUMBRO¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥²ー¥à¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥í¥óT¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Î¥Ê¥Ã¥×¥µ¥Ã¥¯¤ÎÁ´3·¿¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ïー¥È·¿¤ÎEMODA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ÈUMBRO¥í¥´¤ÎW¥Íー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:ed_260216_umbro*&pi=p_sp_ed_260216_umbro&aid=ed_260216_umbro
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
OVER BOXY TS / ¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ / 14,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SHEER LT /¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/ 11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡STRING BACK PACK / ¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ / 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡¦2026Ç¯2·î16Æü(·î)¡¡EMODA ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡¢RUNWAY channel ¡¢ZOZO TOWN Àè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï¡¡
¡¦2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)¡¡EMODA Á´Å¹ÊÞ¡¢RUNWAY channel¡¢ZOZO TOWN È¯Çä¡¡
UMBRO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1924Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¹âÉÊ¼Á¡¦¹âµ¡Ç½¤Ê¾¦ÉÊ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¡¢Áª¼ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EMODA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MODE¡¢MONOTONE¡¢MINIMAL ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î¥àー¥É¤òÉ½¸½¡£
·é¤¤¤³¤È¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¾ï¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ßÂ³¤±¤ë¿Í¤Ø¡£
¢£EMODA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¿SNS
Official Site¡§http://emoda-japan.com/
Web Store¡§http://runway-webstore.com/emoda/
X¡§https://£ø.com/emoda_staff/(https://x.com/emoda_staff/) ( @EMODA_STAFF )
Instagram¡§https://www.instagram.com/emoda_official/ ( @emoda_official )