Æü·Ð¿·Ê¹¡¢¶âÍ»Ä£¼çºÅ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖFIN/SUM2026¡×¤ËFINX JCrypto¤¬»²²Ã

°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoin Estate¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFINX JCrypto³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÄ ³¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤È¶âÍ»Ä£¤Î¶¦Æ±¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖFIN/SUM2026¡×¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¡¢¡ÖAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤Î°Å¹æ»ñ»ºÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://finx-jcrypto.co.jp/
¡ÖFIN/SUM2026¡×¤È¤Ï
FIN/SUM¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤È¶âÍ»Ä£¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤è¤êËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖFIN/SUM NEXT AI¡ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤¬ÁÏ¤ë ¿·¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶âÍ»¤Î¿Ê²½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð) ～3·î6Æü(¶â)
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡Ê´Ý¥Ó¥ë¤Û¤«¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢¶âÍ»Ä£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.finsum.jp
ÅÐÃÅ¾ðÊó
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡¡15:20～15:40
²ñ¾ì¡§´Ý¥Ó¥ë¥Ûー¥ë 8³¬ HALL B
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÄÄ ³¤Æ¡ÊFINX JCrypto³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¥Æー¥Þ
AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤Î°Å¹æ»ñ»ºÀ®Ä¹ÀïÎ¬ ― ¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¡¢°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤ÎºÇÁ°Àþ ―
ÆâÍÆ
¶âÍ»³×Ì¿¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¿Ê¤à2026Ç¯¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÀïÎ¬ÅªÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê·èºÑ¡¦²ÁÃÍ°ÜÅ¾¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢´ë¶ÈºâÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¤ä³ô¼çÍ¥ÂÔ¡¦·èºÑ¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æ³Æþ»þ¤ËÎ±°Õ¤¹¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤ä¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖFIN/SUM2026¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
FINX JCrypto³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FINX JCrypto¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoin Estate¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¥È¥ì¥¸¥ã¥êー»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒHP¡§https://finx-jcrypto.co.jp/
²ñ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì°ìÃúÌÜ24ÈÖ9¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÄ ³¤Æ
°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00012¹æ
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡§ÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê1¡ËÂè109600¹æ
²ÃÆþÃÄÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ¡ÊJVCEA¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ°Å¹æ»ñ»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨²ñ¡ÊJCBA¡Ë ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJPCrypto-ISAC
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦°Å¹æ»ñ»º¤ÏËÜË®ÄÌ²ßËô¤Ï³°¹ñÄÌ²ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ±ßÅù¤ÎË¡ÄêÄÌ²ß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¹ñÅù¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¼è°ú²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¤¬Ãø¤·¤¯¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤äÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢ÂÐ²Á¤ÎÊÛºÑ¤ò¼õ¤±¤ë¼è°úÁê¼ê¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢Âå²Á¤ÎÊÛºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÈëÌ©¸°¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢°ÜÅ¾µÏ¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎÇËÃ¾¤Ë¤è¤ê¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°Å¹æ»ñ»º¸½Êª¼è°ú¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ½ñ¡Ê·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¡Ë¡×Åù¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¼è°ú¤ÎÆâÍÆ¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¼è°ú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜºÅ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Äー¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î°ÆÆâ¡¦´«Í¶¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£