»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡×¥·¥êー¥º¤ÎWeb CM¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡È¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¤Î²½¿È¡É¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡ª¡©
¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀî ¤æ¤¦»Ò¡¢°Ê²¼¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë¤Ï»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤ò½éµ¯ÍÑ¤·¤¿¤·¤Ã¤·¤ó¡¦Èé¤Õ±ê¼£ÎÅÌô¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·Web CM¡Ö¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤è¡×ÊÓ¡¦¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×ÊÓ¤ò¡¢2026Ç¯2·î16 Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Web CM
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡Ö¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤è¡×ÊÓ¡§https://youtu.be/WYSEuRQH0-M
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×ÊÓ¡§https://youtu.be/Hmbl-5h9Mn4
¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¡§https://youtu.be/hWyLvaOIm0E
¢£¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡×¥·¥êー¥ºÀ½ÉÊ¾ðÊó
¡¡¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤·¤Ã¤·¤ó¡¢Èé¤Õ±ê¡¢¤«¤Ö¤ì¤ä¤½¤ì¤é¤ËÈ¼¤¦¤«¤æ¤ßÅù¤Î¾É¾õ¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ëÈéÉæ¼À´µ¼£ÎÅÌô¤Ç¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ç¤ÏºÇ¤â¶¯¤¤¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É³°ÍÑºÞ¤Ç¤¹¡£Æð¹Ñ¡¢¥¯¥êー¥à¡¢¥íー¥·¥ç¥ó¤Î3¤Ä¤ÎºÞ·Á¤«¤é¡¢ÅÉ¤ë²Õ½ê¤ä´µÉô¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢½Õ²Æ½©Åß¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡×¥·¥êー¥º¤Ë½é½Ð±é¡ª¥¯ー¥ë¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¸ì¤ê³Ý¤±¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
¡¡º£²ó¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡×¥·¥êー¥º¤ÎWeb CM¤ËÅÐ¾ì¡£¾¦ÉÊ¤Î²½¿È¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤è¡£¡×¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡£¡×¤È¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¶»¥¥å¥ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾É¾õ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥Þ¥ó¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤ª¤½¤¦¤Í¡£¡×¡Ö¤Ä¤é¤¤¾É¾õ¤Î¤È¤¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¡×¤È¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¥±¥¢¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¤ª²È¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤È¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¥¯ー¥ë¤Ê°ìÌÌ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Web CM³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¡×¥·¥êー¥º¡¡¡Ö¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤è¡×ÊÓ¡¦¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×ÊÓ
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó
¡ÚÊüÁ÷³«»Ï¡Û2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～
¡ÚYouTube¡Û¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡Ö¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¤è¡×ÊÓ¡§https://youtu.be/WYSEuRQH0-M
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×ÊÓ¡§https://youtu.be/Hmbl-5h9Mn4
¢£¥¯ー¥ë¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¡ª
¡¡»£±ÆÅöÆü¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ê¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°áÁõ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤é¤ì¤¿»³Ãæ¤µ¤ó¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥«¥á¥éÁ°¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¡È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¡É¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤äÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤ò´ÆÆÄ¤ÈºÙ¤«¤¯Ä´À°¡£¾¦ÉÊ¤Î²½¿È¤È¤·¤ÆÊü¤Ä¤ä¤µ¤·¤¯¤Æ´Å¤¤¥»¥ê¥Õ¤ä¡¢¥¯ー¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÊý¤ä³ÑÅÙ¡¢¸«¤»Êý¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò²¿ÄÌ¤ê¤â»î¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤»¤º¥Ù¥¹¥È¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÄÉµá¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÈéÉæ*¤Ë·ëÏÀ¡£¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡×¤È²Î¤¦¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é°ìÅ¾¡¢»×¤ï¤º¤ªÃãÌÜ¤µ¤¬¤Î¤¾¤¯¾ìÌÌ¤â¡£»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¡¢¿¿·õ¤Ë»£±Æ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¡§¤·¤Ã¤·¤ó¡¢Èé¤Õ±ê¡¢Ãî¤µ¤µ¤ì¡¢¤¢¤»¤â¡¢¤«¤Ö¤ì¡¢¤«¤æ¤ß¡¢¤·¤â¤ä¤±¡¢¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡¡·ëÏÀ¤È¤Ï¡¢¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤»¤º¤¹¤°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È
¢£»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q.º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ ¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
A. ÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊCM»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é±Û¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¤ÎCM¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A.¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤à¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤òÀ§Èó¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÎÆ°¤¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.CM¤Ç¤Ï¡¢ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤àÁê¼ê¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¤¬¤¤¤ë¤è¡£¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤¬¤´¼«¿È¤¬È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤ÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¥±¥¢¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A.¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¿çÌ²¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤ë¡¢¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¼£¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.2·î¤Ï¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¤«¤éÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A.½Õ¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤ÎÇ¯¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ²Î¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æº£²ó¤Î»£±Æ¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¤¥È¥ì¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.¡Ö¤Û¤é¡¢¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¤¬¤¤¤ë¤è¡£¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ »³Ãæ¤µ¤ó¼«¿È¤¬Æü¾ï¤Ç
¡É¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A.ÍÎÉþ¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ØÎØ¤òºÇ¶á¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2²Õ½ê¡¢¤³¤³¡Ê¿Íº¹¤·»Ø¡Ë¤È¤³¤³¡Ê¾®»Ø¡Ë¡£¤³¤ì¤Ê¤·¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¼ê¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆËè²óÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ï»ØÎØ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡¢¤¹¤´¤¯¡£
Q.²ÖÊ´¤ä´¥Áç¤Ê¤É¡¢È©¤¬¤æ¤é¤®¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A.´¥Áç¤Ï¤¹¤´¤¯¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò¡¢3Âæ¤¯¤é¤¤¤ª²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ²Ã¼¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãë¤âÌë¤â¡Ö¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¤¬¡¢¤¤¤ë¤è¡×AR´ë²è¤â¼Â»Ü¡ª
¡¡³ºÅö¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤ÈAR¤Ç»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¡¢ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¥±¥¢¤ò¡¢»³Ãæ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëAR´ë²è¤â¼Â»Ü¡£
¡¡¤ªÃë¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤â1Æü¡¢¤¬¤ó¤Ð¤í¤Ã¤«¡£¡×¡¢Ìë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Í¡£¡×¤È¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°ìÆüÃæ¡È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ê ¸ì¤ê¤«¤±¤ÇÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£»³Ãæ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹´¶³Ð¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¥»¥ê¥Õ¤ÈÉ½¾ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¸ø³«´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shionogi-hc.co.jp/rinderoncp/cp2026.html
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
2001Ç¯12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£
±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¡¢¡ØBADBOYS-THE MOVIE-¡Ù¡¢¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ 2026 Ç¯£²·î¸ø³«W ¼ç±é±Ç²è¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¡¢WOWOW¡ßLeminoÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢º£ºÇÃíÌÜ¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥¡£5 ¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¢£¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs ¥×¥ì¥ß¥¢¥à Æð¹Ñ¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û
±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ê¥Ù¥¿¥á¥¿¥¾¥óµÈÁð»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤Ë¡¢ÈéÉæ½¤ÉüÀ®Ê¬¤È»¦¶ÝÀ®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿³°ÍÑºÞ¤Ç¤¹¡£
Çò¿§¥ï¥»¥ê¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈéÉæ»É·ãÀ¤¬Äã¤¯ÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§ 8£ç¡§2,288±ß¡¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤ÎÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) Åù
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¯¥êー¥à¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û
±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡Ê¥Ù¥¿¥á¥¿¥¾¥óµÈÁð»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¡Ë¤Ë¡¢ÈéÉæ½¤ÉüÀ®Ê¬¤È»¦¶ÝÀ®Ê¬¤òÄÉ²Ã¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿³°ÍÑºÞ¤Ç¤¹¡£
¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§ 8£ç¡§2,288±ß
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤ÎÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) Åù
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs Æð¹Ñ¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û
¤·¤Ã¤·¤ó¡¢Èé¤Õ±ê¤Ê¤É¤Î±ê¾É¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢¤«¤æ¤ß¤ò¤·¤º¤á¤ë¡Ö¥Ù¥¿¥á¥¿¥¾¥óµÈÁð»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¡×¤ò1£çÃæ¤Ë1.2£í£ç¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅÍÑ¤ÈÆ±À®Ê¬¡¦Æ±ÎÌÇÛ¹ç¤Î°åÌôÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çò¿§¥ï¥»¥ê¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈéÉæ»É·ãÀ¤¬Äã¤¯ÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§ 5£ç¡§1,188±ß¡¢10£ç¡§2,178±ß¡¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤ÎÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) Åù
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs ¥¯¥êー¥à¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û
¤·¤Ã¤·¤ó¡¢Èé¤Õ±ê¤Ê¤É¤Î±ê¾É¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢¤«¤æ¤ß¤ò¤·¤º¤á¤ë¡Ö¥Ù¥¿¥á¥¿¥¾¥óµÈÁð»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¡×¤ò1£çÃæ¤Ë1.2£í£ç¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅÍÑ¤ÈÆ±À®Ê¬¡¦Æ±ÎÌÇÛ¹ç¤Î°åÌôÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§ 5£ç¡§1,188±ß¡¢10£ç¡§2,178±ß¡¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤ÎÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) Åù
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs ¥íー¥·¥ç¥ó¡Ú»ØÄêÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Û
¤·¤Ã¤·¤ó¡¢Èé¤Õ±ê¤Ê¤É¤Î±ê¾É¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢¤«¤æ¤ß¤ò¤·¤º¤á¤ë¡Ö¥Ù¥¿¥á¥¿¥¾¥óµÈÁð»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¡×¤ò1£çÃæ¤Ë1.2£í£ç¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¤Ù¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬Èé¤Ê¤ÉÍÌÓÉô¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§ 10£ç¡§2,178±ß¡¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤ÎÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ONLINE(https://www.shop.shionogi-hc.co.jp/) Åù
¢£SHIONOGI RD Series
¥ê¥ó¥Ç¥í¥óVs¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.shionogi-hc.co.jp/rinderon.html¡¡
¥Ò¥Õ¥·¥ë¥ï¥«¥ë¡§https://www.shionogi-hc.co.jp/hihushiruwakaru.html¡¡
¥Ò¥Õ¥·¥ë¥ï¥«¥ëX¡§@hihushiruwakaru ¡Êhttps://twitter.com/hihushiruwakaru¡Ë
¢£¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎESG·Ð±Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï´Ä¶¡ÊEnvironment¡Ë¡¢¼Ò²ñ¡ÊSocial¡Ë¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡ÊGovernance¡Ë¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÏ¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÌÜÉ¸¡ÖSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö£³.·ò¹¯¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡Ë¡×¡Ö£¸.Æ¯¤¤¬¤¤¤âÀ®Ä¹¤â¡×¡Ö£±£°.ÉÔÊ¿Åù¡Ê¿Í¤ä¹ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡Ë¡×¡Ö£±£±.½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¡×¡Ö£±£².¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¡¡¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¡Ö£±£´.³¤¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤í¤¦¡×¡Ö£±£·.¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Ó£Î£Ó¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¯¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ONLINE¡Ë¤ä¡¢¸ø¼°SNS¡ÊX¡¢Instagram¡¢LINE¤Ê¤É¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÀ½ÉÊ¾ðÊó¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦³ÆÊýÌÌ¤ÎPro¡ÊÀìÌç²È¡Ë¤Ë³Ø¤Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÊýË¡¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ONLINE¡Êhttps://www.shop.shionogi-hc.co.jp/¡Ë
X¡§@shionogi_hc¡Êhttps://twitter.com/shionogi_hc¡Ë
Instagram¡§@shionogi_hc¡Êhttps://www.instagram.com/shionogi_hc/¡Ë
LINE¡§@shionogi-hc
¢£¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHIONOGI¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢°åÌôÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿ÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈÀìÌçÀ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢Àµ¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¯¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§¥·¥ª¥Î¥®¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊSHIONOGI HEALTHCARE CO., LTD.¡Ë
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î15Æü
²ñ¼Ò³«¶È¡§2016Ç¯4·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÀî ¤æ¤¦»Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®5-54¥°¥é¥ó¥°¥êー¥óÂçºåÆî´Û¥Ñー¥¯¥¿¥ïー24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä
URL¡§https://www.shionogi-hc.co.jp/