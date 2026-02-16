Desktop Mate¡ØÀã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×¡ÙDLC ¥µ¥ó¥¥åー¥»ー¥ë³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ëー¥×(ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî¿¿¹°)¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDesktop Mate¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÀã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×(https://store.steampowered.com/app/3465160/)¡ÙDLC¤Î¥µ¥ó¥¥åー¥»ー¥ë¤òËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÀã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×¡ÙDLC¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÈÎÇä½ªÎ»Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Desktop Mate½é¤È¤Ê¤ë30%OFF¤Î¥µ¥ó¥¥åー¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¥åー¥»ー¥ë³µÍ×
¡ØÀã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×¡ÙDLC¤ò¤Þ¤À¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î16Æü(·î)12:00 ～ 2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)23:59(JST)
¡Ú¥»ー¥ë²Á³Ê¡Û
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,540±ß(ÀÇ¹þ) 30%OFF
¡ÚÂÐ¾ÝDLC¡ÛDesktop Mate Àã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×DLC
Steam URL¡§https://store.steampowered.com/app/3465160/
Àã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×DLC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜDLC¤Ç¤Ï2025Ç¯¤ÎÀã¥ß¥¯¥Æー¥Þ¡Ö¥¥é¥¥é¥¹¥Îー¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡×¤Î°áÁõ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ØÀã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£½é²»¥ß¥¯DLC¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·µ¬¥âー¥·¥ç¥ó¤òÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¤·¡¢Desktop Mate¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ë»ÅÁð¤äÆ°¤¤â¤¹¤Ù¤ÆÀìÍÑ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾å¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Èµº¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Desktop Mate¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ°²èURL : https://www.youtube.com/watch?v=CBoimsuqYmA
Desktop Mate¤È¤Ï
Desktop Mate(¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥á¥¤¥È)¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎPC¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬´ó¤êÅº¤¦¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î3Dµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸ø¼°´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¾å¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÆ°¤²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦´Ö¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¥«ー¥½¥ë¤Èµº¤ì¤¿¤ê¤È¡¢°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ï»Å»ö¤äºî¶È¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿µ½Å¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£DLC¤Ë¤Ï¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¤â¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
À½ÉÊ¾ðÊó
¡¦À½ÉÊÌ¾¡§Desktop Mate Àã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×DLC
¡¦¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)12:00 ～ 2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)23:59(JST)
¡¦ÈÎÇä½ªÎ»Æü¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡§1,540±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê2,200±ß¤Î30%OFF¡¡
¡¦ÂÐ±þOS¡§Windows 10/11(64bit)
¡¦ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì
¡¦ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Steam
¡¦Steam URL
¡¡¡¦Desktop Mate¡§https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/
¡¡¡¦Àã¥ß¥¯¡ÖSNOW MIKU 2025 Ver.¡×DLC¡§https://store.steampowered.com/app/3465160/
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/
¡¦¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/desktop_mate
¥·¥¹¥Æ¥àÍ×·ï
- ¥á¥â¥ê¡§8GB RAM °Ê¾å
- ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡§Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U °Ê¾å
- ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡§Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 °Ê¾å
- ¥¹¥È¥ìー¥¸¡§500MB ¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ¡¡
¢¨Æ°ºî¤Ë¤ÏGPU¤â¤·¤¯¤ÏGPUÆâÂ¢·¿CPU¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¦²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ëー¥×
- ½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ°ì¾òÅì»ÍÃúÌÜ1ÈÖÃÏ1 ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー1¾ò´Û
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Ìî¿¿¹°
- URL : https://infiniteloop.co.jp/
¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ëー¥×¤È¤Ï¡Û
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÈµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡¢VR/AR/MR¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2007Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÀ§¤Ï¡ÖºÇÀèÃ¼¤ÎºÇ¸åÈø¤òÆÈÁö¤¹¤ë¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÎÏ¤ÇÂ¾¼Ô¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀìÌç¥¹¥¥ë¤Î¸¦½¤¤ä¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï desktopmate@infiniteloop.co.jp ¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï¡Ûhttps://piapro.net
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤Ç¤¹¡£ÂçÀª¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌö¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¶À²»¥ê¥ó¡×¡Ö¶À²»¥ì¥ó¡×¡Ö½ä²»¥ë¥«¡×¡ÖMEIKO¡×¡ÖKAITO¡×¤â¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤Ç¤¹
¡Ú¡ØÀã¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï¡Û
¡ÖÀã¥ß¥¯¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£2010Ç¯¤Î¡Ø¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ç"¿¿¤ÃÇò¤¤¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤ÎÀãÁü"¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡ÖÀã¥ß¥¯¡×¤¬¼çÌò¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØSNOW MIKU¡Ù¤òËèÇ¯ËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØSNOW MIKU¡Ù¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡ÖÀã¥ß¥¯¡×¤¬Ãå¤ë°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¡¢´ë¶È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤Î¾ì¤òÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯9·î¤«¤é¤Ï»¥ËÚ´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£
(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net