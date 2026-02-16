¿·¤¿¤ÊÆÃ»£±ÇÁü¥·¥êー¥º¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¤ÎÂè1ÃÆ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Î±¿ÍÑ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º¤¬Ã´Åö
¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ ±Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë9:30¤«¤éÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÆÃ»£±ÇÁü¥·¥êー¥º¡ÚPROJECT R.E.D.¡Û¤ÎÂè1ÃÆ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Live¹çÀ®¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇØ·Ê¤Ê¤É¤ÎCG¥¢¥»¥Ã¥È¤Î»£±Æ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤ª¤è¤Ó¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ç¤ÏUnreal Engine¤ò¶î»È¤·¤¿3D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Live¹çÀ®»£±Æ¼êË¡¤ò³Æ½ê¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì¤Î¥»¥Ã¥È¤ÈCG±ÇÁü¤ò¼«Á³¤Ë¹çÀ®¤·¡¢±§Ãè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ªー¥¸¥ãー¡Ù¡¢¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ãー¡Ù¡¢¡Ø¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ãー¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Ç¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»£±Æ¤ò¥ª¥Ú¥ìー¥È¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½¸¤¦Live¹çÀ®¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ç¤â»£±Æ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://i-pairs.co.jp/service/virtual-production/
¢£¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º¡Ö3DCG±ÇÁüÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸
https://i-pairs.co.jp/service/3dcg/
¢£¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
±§Ãè¤Ï1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¯¤Ä¤â½Å¤Ê¤ëÂ¿¸µ±§Ãè¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÊÌ¤ÎÃÏµå¤¬¤¢¤ë――¡£
±§Ãè¶¦À¸»þÂå¤ò¤à¤«¤¨¤¿¡ÔÂ¿¸µÃÏµåA0073¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ô¥¨¥â¥ë¥®ー¡Õ¤ò°ÍÑ¤·¤¿ÈÈºá¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤Èµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡ÁÜºº´±¤Î×¸¾ëÎç»ü¤Ï¡¢±§Ãè¤Ç1¿Í¤À¤±¡Ô±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Õ¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤À¤¬¡¢ÁëºÝÉô½ð¤Ç¤¢¤ë»ñÎÁ²Ý¤Ë¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¨¥â¥ë¥®ーÈÈºá¤òÁÜºº¤¹¤ë¤³¤È¡£
Îç»ü¤Ï¥¨¥â¥ë¥®ーÈÈºá¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼¡¸µ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼¡¸µ¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁÜºº¤ËÅö¤¿¤ë¡£
¾øÃå¡ª
±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¤¿¤Á¤¬±§Ãè¤òÄ¶¤¨¤Æ°¤ÈÀï¤¦¡ª
¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇËè½µÆüÍË¸áÁ°9:30¤«¤é¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡ª
¢£¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/RED/gavaninf/
¢£¡ÖPROJECT R.E.D.¡×Åì±Ç¸ø¼°X
https://x.com/ProjectRED_Toei
¢£¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¡¦¥Ú¥¢ー¥º¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ì¸µÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆÃ²½·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¤¹¡£²»³Ú¡¦²»À¼¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ä3DCGÅù¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ä¥µー¥Ó¥¹´ë²è¡¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤âÂÐ±þ¡£DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://i-pairs.co.jp/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/ipairs