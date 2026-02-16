¡ã¥È¥ì¥ó¥É¡õ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¤ËÁª½Ð¡äÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¤Ç´°Çä*¤·¤¿YOLU¡Ö½Ï¿ç¥Ä¥äÈ©**¥Þ¥¹¥¯¡×¤¬ÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¡ªÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò£É-£î£å (ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è) ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥±¥¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYOLU¡Ê¥è¥ë¡Ë¡×¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡ÖYOLU SKIN¡Ê¥è¥ë¡¡¥¹¥¥ó¡Ë¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡¥â¥¤¥¹¥È¡¿¥¯¥ê¥¢¡×¤¬ÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
* ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Qoo10¡¢au PAY¥Þー¥±¥Ã¥È ¤Ë¤Æ2025/11/4¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·11/5¤Ë´°Çä¡Ê11·î5Æü»þÅÀ¡Ë
** ¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½á¤Ã¤Æ±ð¤ä¤«¤ÊÈ©
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥è¥ë¡¡¥¹¥¥ó¡¡¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡¡¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ê¥â¥¤¥¹¥È¡¿¥¯¥ê¥¢¡Ë
²Á³Ê¡§7ËçÆþ¤ê/880±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡¿Î®ÄÌ¡§
2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¤è¤ê½ç¼¡
¡ÚÅ¹Æ¬¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ÚEC¡Û¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://andhabit.com/shop/products/yol031-11025180)¡¢ EC¥µ¥¤¥È(Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/40A4F90A-F79D-4109-A7B1-ACC85347B012?ingress=0&lp_context_asin=B0DJP8DLHX&visitId=b6bf2078-fc72-4a7d-8b22-79013610d919&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/yol031/)¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/yol031.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img)¡¢Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/BIRODE#subtheme_537490)¡¢ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/andhabit/goods/98665000/?did=159348557)¡¢au PAY¥Þー¥±¥Ã¥È(https://wowma.jp/user/91240656/shopcategory/1001731?sort1=shopdisp,a&sort2=ppop30,d)¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ
¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Ìë¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òÈþÍÆ¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÌë´ÖÈþÍÆ¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¿YOLU¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡ÖÄÌÈÎ¡¦EC¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¥°¥é¥ó¥×¥ê2025 ²½¾ÑÉÊ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¾Þ¡×¤Ø¤ÎÁª½Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÚLIPS·î´Ö¥È¥ì¥ó¥É¾Þ2025Ç¯12·î ¥¹¥¥ó¥±¥¢ÉôÌç1°Ì(https://lipscosme.com/rankings/trend_awards/2025/12)¡Û*¤â³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËLIPS¤Ç¤Ï¸µ¡¹¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¿¤ÓÂå¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥È¥ì¥ó¥É¥ïー¥É¡ÖÌ´ÃæÈþÍÆ¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö@cosme 2026¾åÈ¾´ü¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡×¤Î¡ÖÌ´ÃæÈþÍÆ¡×¤Ï¡¢¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤¤¤«¤Ë¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤«¡×¤ËÃåÌÜ¤·ÈþÍÆ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¾ÃÈñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥è¥ë¡¡¥¹¥¥ó¡¡¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡¡¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡¥â¥¤¥¹¥È¡×¡Ö¥è¥ë ¥¹¥¥ó ¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯ ¥¯¥ê¥¢¡×¤â@cosme¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¡ÖÌ´ÃæÈþÍÆ¡×´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¥è¥ë¡¡¥¹¥¥ó¡¡¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡¡¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡¥â¥¤¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯12·î´ü¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ê¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡¦»ÈÍÑÊýË¡¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000854.000012002.html)¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¥è¥ë¡¡¥¹¥¥ó¡¡¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡¡¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡¥â¥¤¥¹¥È
7ËçÆþ¤ê/880±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥è¥ë¡¡¥¹¥¥ó¡¡¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È¡¡¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡¥¯¥ê¥¢
7ËçÆþ¤ê/ 880±ß(ÀÇ¹þ)
YOLU SKIN ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯Á´¹ñÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
YOLU¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖYOLU SKIN ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯Á´¹ñÈ¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë12:00～2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
¡Ö¥è¥ë¥¹¥¥ó ¥ªー¥Ðー¥Ê¥¤¥È ¥Ï¥¤¥É¥é¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡¥â¥¤¥¹¥È/¥¯¥ê¥¢¡×¤òÃêÁª¤Ç´ü´ÖÃæËèÆü40Ì¾ÍÍ¡¢¹ç·×200Ì¾ÍÍ
ÂÐ¾ÝSNS¡§YOLU¸ø¼°X ¡Ê@yolu_official¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§
£±.X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸ø³«¤ËÀßÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç ¡¢YOLU¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@yolu_official)¤ò¥Õ¥©¥íー
£².ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·±þÊç´°Î»
£³.ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ÎURL¤«¤éX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·ë²Ì¤ò³ÎÇ§
¢¨±þÊç´ü´ÖÆâ¤Ë¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤È¤â¤Ë´°Î»¤·¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
YOLU
HP¡§ https://yolu.jp/
Instagram¡§ https://www.instagram.com/yolu_official/
X¡§ https://x.com/yolu_official