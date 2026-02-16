¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î²»¸»»ö¶È¼Ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¡¦Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ëIndependent Music Coalition Japan¡ÊIMCJ¡Ë¤Ø¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÄ¶¶Å°¡¢°Ê²¼¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Î²»¸»»ö¶È¼Ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¡¢Å¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIndependent Music Coalition Japan ¡Ê°Ê²¼IMCJ¡Ë¤Ë¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
IMCJ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥ìー¥Ù¥ë¶¨µÄ²ñ¡ÊILCJ¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Í¥Ã¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¶¨²ñ¡ÊJNCA¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È²»³Ú»ö¶È¼ÔÃÄÂÎ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¡¢¶È³¦²£ÃÇ·¿¤ÎÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÃÄÂÎWorldwide Independent Network¡ÊWIN¡Ë¤Î²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ³¤³°¤Î²»³Ú´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È²»³Ú»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎIMCJ²ÃÌÁ¤òµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²»³ÚÇÛ¿®¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ä¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÌ³ÃÎ¸«¤ò²»³Ú¶È³¦¤Ø´Ô¸µ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö²»³Ú»Ô¾ì¤ÎºÇÂç³èÀ²½¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È²»³Ú»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÈÄ¶¶Å°¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIndependent Music Coalition Japan¡ÊIMCJ¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È²»³Ú¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦²£ÃÇ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤È¡¢¥Çー¥¿¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶¦ÄÌ´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²»³ÚÇÛ¿®¤ä´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢IMCJ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤¬À¤³¦¤ÈÂÐÅù¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIndependent Music Coalition Japan (IMCJ)¡¡Íý»öÄ¹¡¡»³²¼Íº»Ë»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²»³ÚÇÛ¿®¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ÍÍ¤ò¡¢IMCJ¤Î¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢¾ï¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ÍÍ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·»²²è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¥ì¥³¥Á¥ç¥¯ÍÍ¤Î»ý¤ÄÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢IMCJ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÏ¢·È¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤ÊºÍÇ½¤¬¹ñÆâ³°¤ÇºÇÂç²½¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥Á¥ç¥¯
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5ÃúÌÜ52-2¡¡ÀÄ»³¥ªー¥Ð¥ë¥Ó¥ë£·³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÈÄ¶¶ Å°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¡Â¾
URL¡§https://recochoku.jp/corporate/
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIndependent Music Coalition Japan (IMCJ)¡¡
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïー8³¬CiPÆâ
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡»³²¼Íº»Ë
³èÆ°ÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥ì¥³ー¥É»ö¶È¼Ô¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëWorldwide Independent Network¡ÊWIN¡Ë¤Î²ñ°÷ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤ËÀßÎ©¡£WIN¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿¹ñÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢ÃÎ¸«¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Î¶¦Í¡¢¤½¤·¤Æ¸øÊ¿¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ°÷»ö¶È¼Ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò»Ù±ç¡¢Â¥¿Ê¤¹¤ëÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¡£
URL¡¡ http://www.imcj.or.jp/
¢£Worldwide Independent Network(WIN)
2006Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ÆÀßÎ©¡£Á´À¤³¦43¥«¹ñ¡¢37¤ÎÆÈÎ©·Ï¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤ò²ñ°÷¤Ë»ý¤ÄÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥ì¥³ー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈ¯Å¸¤È»ýÂ³À¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢Ä´À°µÚ¤Ó»Ù±çµ¡´Ø¡£
URL https://winformusic.org/