¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Ö¥é¥¯¥µ¥¹11¼þÇ¯¡×¡Û¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥º¥ó¤ò±þ±ç¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
2026Ç¯2·î23Æü¡¢¥é¥¯¥µ¥¹¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¶¶ ·¼²ð¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥é¥¯¥µ¥¹¡×¤¬¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¡È½êÍ¡É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¡¢³ô¼çÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëËÜÇ¯¤Ï¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢Â´¶È¼°¡¦Æþ³Ø¼°¤Ê¤É¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥º¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¥»¥ì¥â¥Ëー±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
X¥Õ¥©¥íー¡õ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤´±þÊç¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç110Ì¾ÍÍ¤ËJCB¥®¥Õ¥È¥«ー¥É3,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢¸¤¯Èþ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°Áª¤Ó¤ò
½Õ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Â´¶È¼°¤äÆþ³Ø¼°¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼°Åµ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¹â²Á¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥¯¥µ¥¹¡×¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤Ù¤ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¥Ð¥Ã¥°Áª¤Ó¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥¯¥µ¥¹¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ 11¼þÇ¯µÇ°¡Ö#¥»¥ì¥â¥Ëー¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥¯¥µ¥¹¤Ç¡×SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
X¥Õ¥©¥íー¤È»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡Ö#¥»¥ì¥â¥Ëー¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥¯¥µ¥¹¤Ç¡× ¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç110Ì¾ÍÍ¤ËJCB¥®¥Õ¥È¥«ー¥É3,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥é¥¯¥µ¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
ÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯4·îÃæ½Ü
¡¡
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡¦JCB¥®¥Õ¥È¥«ー¥É 3,000±ßÊ¬
¡¦ÃêÁª¤Ç110Ì¾ÍÍ
±þÊçÊýË¡¡ÊX¤Ç»²²Ã¡Ë
- X¤Ë¤Æ @laxusco ¤ò¥Õ¥©¥íー
- ¥È¥Ã¥×¸ÇÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡ª
- Åê¹Æ¡ª
»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡Ö#¥»¥ì¥â¥Ëー¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥¯¥µ¥¹¤Ç¡× ¤¬¼«Æ°ÆþÎÏ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¹Æ¤Ç±þÊç´°Î»¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÄÉ²Ã¤â´¿·Þ¡ª
¢¨¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥»¥ì¥â¥Ëー¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥¯¥µ¥¹¤Ç¡×¤Ï±þÊç¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¸í¤Ã¤Æºï½ü¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¾ÜºÙ
URL¡§https://app8.laxus.co/go_app/index/0/campaign_11th
¢¡ ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤âÆü¾ï¤â»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ø
¥é¥¯¥µ¥¹¤Ïº£¸å¤â¡¢Â´¶È¼°¡¦Æþ³Ø¼°¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥Ã¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Î¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë½Û´Ä·¿¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ÖÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¡×¤È¡Ö»È¤¦ËþÂ´¶¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥é¥¯¥µ¥¹¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£