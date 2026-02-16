³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥¯¥¹¡¡¥¯¥êー¥ó¥ëー¥àÂÐ±þ ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¶áÇ¯¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶ÈÌ³ÍÑÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤ä¥ëー¥È¤ò¼«Î§°ÜÆ°¤ÇÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Æ°½¼ÅÅ¡¢¥»¥ë¥Õ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢Å¹ÊÞ¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¥¨¥¢ー¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¯¥êー¥ó¥ëー¥àÂÐ±þ ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÉC30CR¡É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ーÀ½ÉÊÆÃÄ¹ー¡¡
¡¦HEPA¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ë¤è¤ëÀ¶¾ô²½¤È¹âµ¤Ì©¹½Â¤¤ÇÇÓµ¤¸ý¤«¤é¤Î±øÀ÷¶õµ¤Ï³±Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡
¡¦¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à¤ÎÀ¶ÁÝ¤ËÂÐ±þ¡¡
¡¦£µËÜ¤Î¥Ö¥é¥·¤ÇºÙ¤«¤Ê¤´¤ß¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¡¡
¡¦¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤ÇÀ¶ÁÝÈÏ°Ï¤òÀßÄê²ÄÇ½¡¡
¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¡¡
¡¦¼«Æ°½¼ÅÅµ¡Ç½ÉÕ¡¡
¡¦¹âµ¤Ì©¹½Â¤µÚ¤Ó±¢°µ¹½Â¤¤ÎÆÃµö½Ð´êÃæ
ー»ÅÍÍー
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/153841/table/11_1_afc054504a0a7db9c68cd3458f8626aa.jpg?v=202602161251 ]
ÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´Ø¿´¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÊÀ¼Ò¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¡ä C30CR ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È(https://www.luxnet.co.jp/files/libs/3585/202601161404395190.pdf)¡¡
¡ä ¾¦ÉÊ¾ÜºÙÆ°²è(³°Éô¥µ¥¤¥È¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹)(https://www.youtube.com/watch?si=tq1KQb22ictU0Gbs&v=vVZTbgKDWSM&feature=youtu.be)
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ»ÅÍÍ¤äÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥¯¥¹¡¡¿·µ¬³«Âó¿ä¿Ê¼¼
Ã´Åö¡§Ä¹Ã«Àî¡¡¹É²À
¡¡¡¡¡¡Ä¥¡¡¶¯
Tel.03-5427-3150¡¡Fax.03-5427-3151
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥¯¥¹¡Ã¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://www.luxnet.co.jp/)