INCLUSIVE Holdings¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë¡Ö²¼³ûÃãÎÀ¡×ÅÅ»Ò¥¯ー¥Ý¥ó¤òÆ³Æþ

INCLUSIVE Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼¡¡Èþ¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò·èµÄ¤·¡¢¤½¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò²¼³ûÃãÎÀ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¾®»³¡¡·°Æ²¡¡ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎÁÄâ¡Ö²¼³ûÃãÎÀ¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¥¯ー¥Ý¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê³ô¼ç´Ô¸µ¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë²¼³ûÃãÎÀ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
º£²ó¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°ÂÀ¯»°Ç¯¡Ê1856Ç¯¡ËÁÏ¶È¤ÎÎÁÄâ¡Ö²¼³ûÃãÎÀ¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅÅ»Ò¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ØÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Î¿©Âî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖÎÁÄâ¤ÎÌ£¤ï¤¤¡×¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥®¥Õ¥È¡¦Â£ÅúÉÊ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µþ²ûÀÐ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ªÊÛÅö¡¦¤ª½Å¡×¡ÖÆé¤â¤Î¡×¡ÖÆù¤Î°ïÉÊ¡×¡Öµû²ð¤Î°ïÉÊ¡×¡Ö¤´ÈÓ¤â¤Î¡¦ÌÍ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÄí¸þ¤±¤«¤éÂ£Åú¸þ¤±¤Þ¤ÇÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤½¤í¤¨¡¢ÎÁÄâ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×
ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ô¼çÍÍ¤ª¤è¤Ó¿ÊÄèÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£·ÑÂ³ÊÝÍ1Ç¯°Ê¾å¡Ê¢¨Ãí¡Ë¤«¤Ä500³ô°Ê¾å¤Î³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ³ô¼°¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ10,000±ßÁêÅö¤Þ¤¿¤Ï30,000±ßÁêÅö¤òÇ¯1²óÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÑÂ³ÊÝÍÇ¯¿ô1Ç¯°Ê¾å¤Î³ô¼çÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/17155/table/146_1_2b439ee6599503bc108e17162d97dd2c.jpg?v=202602161251 ]
¡Ê¢¨Ãí¡Ë·ÑÂ³ÊÝÍ1Ç¯°Ê¾å¤È¤Ï¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ´ð½àÆü¡ÊËèÇ¯3·îËöÆü¡Ë¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Ë500³ô°Ê¾å¤ÎÊÝÍ¤¬µºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¡¢Åö¼Ò´ð½àÆü¤Ç¤¢¤ë3·îËöÆü¤ª¤è¤Ó9·îËöÆü¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±°ì³ô¼çÈÖ¹æ¤ÇÊÝÍ¿ô¤¬500³ô¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ï¢Â³3²ó°Ê¾åµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³«»Ï»þ´ü
2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡¢2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¤ª¤è¤Ó2026Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±°ì³ô¼çÈÖ¹æ¤ÇÏ¢Â³¤·¤ÆµºÜËô¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¿ÊÄè»þ´ü
ËèÇ¯1²ó¡¢6·îÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ô¼çÍÍ¤Ø³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¤´°ÆÆâ¤òÈ¯Á÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢È¯Á÷»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò²¼³ûÃãÎÀ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¿²¼³ûÃãÎÀ ¼ç¿Í¡¡¾®»³·°Æ² ¥³¥á¥ó¥È
Æüº¢¤è¤êINCLUSIVE Holdings¤ò¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¡¢²¼³ûÃãÎÀ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼³ûÃãÎÀ¤ÎÎÁÍý¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤äÎÁÍý¤Ë¹þ¤á¤¿¹Í¤¨Êý¡¢¤½¤·¤ÆµþÅÔ¤Î¿©Ê¸²½¤Î°ìÃ¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍ¥ÂÔ¤¬¡¢²¼³ûÃãÎÀ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊË¤«¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤é´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò²¼³ûÃãÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþÅÔ¡¦²¼³û¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëÎÁÄâ¡Ö²¼³ûÃãÎÀ¡×¤Ï1856Ç¯ÁÏ¶È¡£º£Ç¯¡¢ÁÏ¶È170Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ãã²ûÀÐ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµþÎÁÍý¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ïµ¨Àá¤Î°ïÉÊ¤ä¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢Â£Åú¡¦²ÈÄí¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://shop.shimogamosaryo.co.jp/
¢£INCLUSIVE Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚÂ¼Èþ¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1 ¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸»ö¶È
