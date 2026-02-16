¡Ø°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü ²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé Æ£°æÁïÂÀ²¦¾ vs ±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ù²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëÂè4¶É¤òU-NEXT¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü ²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé Æ£°æÁïÂÀ²¦¾ vs ±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡ÙÂè4¶É¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡£³ÝÀî¾ë Æó¤Î´ÝÃã¼¼¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1¶É¤Ï¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬137¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯Éú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡Ë¤Ç¤ÎÂè2¶É¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¤¬111¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¡£
·Þ¤¨¤¿Âè3¶É¤ÏÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡Ö¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å ¤È¤¤È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Àè¼ê¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬91¼ê¤ÇÆ£°æ²¦¾¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥·¥êー¥ºÀ®ÀÓ¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î2¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£2ÆüÀ©¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÆ£°æ²¦¾¤¬Âè3¶É½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÉé¤±±Û¤¹¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£Ä©Àï¼Ô¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4¶É¤Ï¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Î®¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤«¡¢Æ£°æ²¦¾¤¬´¬¤ÊÖ¤·¤Î°ì¼ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«――
U-NEXT¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃíÌÜ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¤òÁ´¶É¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØALSOKÇÕ Âè75´ü ²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡Ù Âè4¶É ÇÛ¿®³µÍ×
https://t.unext.jp/r/oushousen
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦18Æü¡Ê¿å¡Ë08:40～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Û¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè～3·î4Æü 23:59
¡Ú»ëÄ°ÊýË¡¡Û¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¡Ú²Á³Ê¡Û500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨·î³Û²ñ°÷¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë1,200¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢µÚ¤ÓÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡Û 3·î2Æü 23:59¤Þ¤Ç
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡ÖÏÂ²Î»³¾ë¥Ûー¥ë¡×
U-NEXT¤È¤Ï
U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É42ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢124Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
¢¨GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2026Ç¯1·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£