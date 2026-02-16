¡Ú¥¨¥êー¥¹ËÅçFC¡Û2026¥·ー¥º¥ó¿·¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢·èÄê¡ª¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËÅç¤ò¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤«¤·¹þ¤à¡×
¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °æß· ¹§¹¨¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¥¨¥êー¥¹ËÅçFC(³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥êー¥¹ËÅç ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÃæÂ¼ ·òÂÀÏº)¤Î2026¥·ー¥º¥ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡¢¥¸¥ãー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026¥·ー¥º¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Æー¥Þ¡§ ¡ÖËÅç¤òÅ»¤¦¡×
2026¥·ー¥º¥ó¤ÎÁ´ÂÎ¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖËÅç¤òÅ»¤¦¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÅç¶è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤òÅ»¤¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¥Ñー¥È¥Êー¤Ï2·î16ÆüÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
³Æ¥¦¥§¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÜºÙ
¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡¿¥¸¥ãー¥¸¡§ ¡ÖËÅç¤ò¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤«¤·¹þ¤à¡×
¥¦¥§¥¢Îà¤ÏÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³¹¤ä°ÜÆ°¡¢Îý½¬¤Ç¾ï¤Ë¿È¤ËÅ»¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹ ¡£ËÅç¶è¤ÎÎØ³Ô¤ò¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¡ÊÌÂºÌ¡Ë¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾ï¤ËÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¾ï¤Ë¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¾ðÊó
¥¨¥êー¥¹ËÅçFC 2026 ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢
¡Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡§TRES(https://tres.co.jp/)¡Ë
¥¨¥êー¥¹ËÅçFC 2026 ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥ãー¥¸¾å²¼¥»¥Ã¥È
¡Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡§TRES(https://tres.co.jp/)¡Ë
¢¨COACHING STAFF¾å²¼¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÎÇä²Á³Ê
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡ÊFP/GK/STAFF¡¢È¾Âµ¡Ë
- °ìÈÌÍÑ (S～3XO)¡§\14,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥¥Ã¥ºÍÑ¡Ê110～160¡Ë¡§\9,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥ãー¥¸¾å²¼¥»¥Ã¥È¡ÊPLAYER/STAFF)
- °ìÈÌÍÑ (160～3XO)¡§\30,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ê¤´ÃíÊ¸¤«¤é3～4½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡Ë
¢¨2/25¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç³«ËëÀï¡Ê4/5¡ËÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¡¢3/5¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç³«ËëÀï¡Ê4/5¡ËÁ°¸å¤´¤í¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨Í¢Á÷¤ÎÃÙ±äÅù¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯2·î16Æü(·î)～
¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://shop.aries-toshima.com/collections/2026-trainingwear
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æß· ¹§¹¨
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡2016Ç¯5·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ3ÃúÌÜ20-6
Ê¡²¬»ÙÅ¹¡¡¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À4ÃúÌÜ4-11
HP¡¡¡¡¡¡¡¡ https://commerce-media.info
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥³¥Þー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ã´Åö¡§¹ÊóÉô
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@commerce-media.info