yutori¡¢´Ú¹ñ¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMARITHE + FRANCOIS GIRBAUD¡Ù¤¬2/28¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÆPOPUP¤ò³«ºÅ

Ê£¿ô¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òyutori¡ÊËÜ¼Ò : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ : ÊÒÀÐ µ®Å¸ / Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É5892 / °Ê²¼ yutori¡Ë¤Ï¡¢ÈÎÇäÆÃÌóÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMARITHE + FRANCOIS GIRBAUD / °Ê²¼ ¥Þ¥ê¥Æ¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¥¸¥ë¥Üー¡Ù¤ÎPOPUP¤òÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë ¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÆâ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜPOPUP¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î30Æü(·î)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤ëÆ±»ÜÀß¤Ë¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥Þ¥ê¥Æ¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¥¸¥ë¥Üー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£´ë²è¤È¤·¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¸ÂÄêBOX¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂ¾¡¢ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤Æ¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆüÄø : 2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î30Æü(·î)
¾ì½ê : ¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È
½»½ê : ¢©412-0023 ÀÅ²¬¸©¸æÅÂ¾ì»Ô¿¼Âô1312 HILL SIDE High Street 4510
±Ä¶È»þ´Ö : Ê¿Æü¡¿ÅÚÆü½Ë 10:00-19:00
¢£ MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD
MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD (¥Þ¥ê¥Æ+¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¥¸¥ë¥Üー)¤Ï¡¢1972Ç¯¤ËMARITHE BACHELLERIE(¥Þ¥ê¥Æ¡¦¥Ð¥·¥§¥ì¥êー)¤ÈFRANCOIS GIRBAUD(¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¥¸¥ë¥Üー)¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£2019Ç¯¤è¤ê´Ú¹ñ³ô¼°²ñ¼ÒLAYER¤È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ³¤¯¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó´¶À¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¿·¤·¤¤MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD (¥Þ¥ê¥Æ+¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¥¸¥ë¥Üー)¥àー¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òyutori
2018Ç¯4·î ÁÏ¶È¡£²²ÉÂ¤Ê½¨ºÍ¤ÎºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¸ÅÃå¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¸ÅÃå½÷»Ò¡Ù¤ò·ÁÀ®¡£¸å¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2020Ç¯7·î ZOZO¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¡Ø9090¡Ù¡Øcentimeter¡Ù¡ØMy Sugar Babe¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡¢Instagram¤ÎÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï294Ëü¿Í¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2022Ç¯4·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØF-LAGSTUF-F¡Ù¡¢8·î¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒA.Z.R¤¬yutori¥°¥ëー¥×¤Ø»²²è¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØHer lip to¡ÙÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ»á¤¬CCO¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Òheart relation¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡£¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ØYZ STORE¡Ù¤ÎÅ¸³«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤âÁ´¹ñ¤Ç60Å¹ÊÞ¡Ê2026Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£2023Ç¯12·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È»Ë¾åºÇÃ»¡¦ºÇÇ¯¾¯¾å¾ì¡ÊIPO¡ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£
