CoeFont¡¢¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKotoba for All¡×¤Ë½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¡×¤¬»²²è
³ô¼°²ñ¼ÒCoeFont¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁáÀî ¾°¸ã¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKotoba for All¡Ù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¡×¤ØÂ¿¸À¸ì¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoeFontÄÌÌõ¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼ç¤Ê³èÍÑ¥·ー¥ó¤È¤·¡¢¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÎÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤äÍý²òÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥³ー¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤äÀï½ÑÍý²ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ø¤Î±þÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://coefont.cloud/cir
iOS¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://apps.apple.com/app/6749563379
Kotoba for All URL¡§https://kotoba.coefont.cloud
CoeFont¡¢¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKotoba for All¡Ù¤ËÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¤¬»²²è
¢£ Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¤Ø¤ÎÄó¶¡ÆâÍÆ
CoeFont¤Ï¡¢¡ÖKotoba for All¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¸À¸ì¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoeFontÄÌÌõ¡×¤ò¥Æ¥¹¥ÈÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥×¥ìーÃæ¤Î½Ö»þ¤ÎÀ¼¤«¤±¤ä¡¢Îý½¬¡¦¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëºÙ¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¶¦Í¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¡£³°¹ñÀÒÁª¼ê¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ðー¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¡¢Áª¼êÆ±»Î¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾ÀÜÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÎý½¬¤ä¥Áー¥àÆâ¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³èÍÑ¥·ー¥ó¡§Áª¼ê´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
¸½ºß¤Î¼ç¤Ê¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ï¡¢Áª¼ê´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦Îý½¬Ãæ¤ÎÀ¼¤«¤±¤ä³ÎÇ§
¡¦»î¹çÁ°¸å¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
¡¦Æü¾ïÅª¤Ê¥Áー¥àÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
¡¦´¶¾ð¤ä°Õ¿Þ¤ò´Þ¤ó¤À¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¶¦Í
¡Öº£¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Áー¥à¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
CoeFontÄÌÌõ¤Ï¡¢¸À¸ì¤òÍýÍ³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê¹Ô¤°ã¤¤¤ò¸º¤é¤·¡¢Áª¼êÆ±»Î¤ÎÍý²ò¤È¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§Àï½ÑÍý²ò¤Ø¤Î±þÍÑ¤â»ëÌî¤Ë
º£¸å¤Ï¡¢Áª¼ê´Ö¤Î²ñÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Àï½ÑÍý²ò¤ä¥×¥ìーÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ø¤Î±þÍÑ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³ー¥Á¤«¤é¤ÎÀï½ÑÀâÌÀ
¡¦¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤äÌò³ä¤ÎÍý²ò
¡¦Àï½Ñ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î³èÍÑ
¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÍý²ò¤Î¥º¥ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Àï½Ñ¤Î°Õ¿Þ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì ³ßÂ¼¤Þ¤É¤«Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¿©»ö¤ò¤¹¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤âÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡ªÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì ³ßÂ¼¤Þ¤É¤«Áª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢£¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÎÊÉ¡×¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤¹¡ÖKotoba for All¡×¤È¤Ï
¡ÖKotoba for All¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÎÊÉ¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥¹¥êー¥È»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤äÊì¹ñ¸ì¤·¤«ÏÃ¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¸À¸ì¤òÍýÍ³¤ËËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¸À¸ì¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¡ØCoeFontÄÌÌõ¡Ù¤òÄó¶¡¤·¡¢¶¥µ»¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¤½¤Î½Ö´Ö¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢³°¹ñ¿Í¥³ー¥Á¤Î»Ø¼¨¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢Î±³ØÀ¸¥Áー¥à¤ä³¤³°¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¹çÆ±Îý½¬¡¢±óÀ¬Àè¤Ç¤Î±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¡¢¸À¸ì¤¬¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¸À¸ì¤Î³Êº¹¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬¼ÂÎÏ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°È¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¥¹¥Ýー¥ÄÎã¡ä
1. ¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ìÁª¼ê¡Ê¸Ä¿Í¶¥µ»¡Ë
Î¦¾å¡¿½ÀÆ»¡¿¿å±Ë¡¿¥Æ¥Ë¥¹¡¿Âîµå ¤Ê¤É
¢ª ³¤³°±óÀ¬¡¦¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ±þ¡¦¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ç³èÍÑ
2. ¥Áー¥à¥¹¥Ýー¥Ä
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë / ¥µ¥Ã¥«ー¡¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¿Ìîµå¡¿¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥± ¤Ê¤É
¢ª ³°¹ñ¿Í¥³ー¥Á¡¦Áª¼ê¤È¤ÎÏ¢·È»Ù±ç¡¢Àï½ÑÍý²ò¤ÎÀµ³ÎÀ¸þ¾å
¢£ Â¿¸À¸ì¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoeFontÄÌÌõ¡×³µÍ×
iOS¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://apps.apple.com/app/6749563379
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://coefont.cloud/cir
Äó¶¡¥×¥é¥ó¡§ÌµÎÁ ¢¨ÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ»þ´Ö¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ¸À¸ì°ìÍ÷¡§10¸À¸ì
ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡Ê2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë
¢£ AI²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCoeFont¡×¤È¤Ï
CoeFont¤Ï¡¢À¼¤È¸ÀÍÕ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë³×¿·Åª¤ÊAI²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤òÉ½¸½Ë¤«¤Ç¼«Á³¤Ê²»À¼¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡ÖText-To-Speech¡ÊTTS¡Ë¡×¤ä¡¢ÏÃ¼Ô¤ÎÀ¼¼Á¤ò¼«ºß¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¡ÖVoice Changer¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂ¿¸À¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖCoeFontÄÌÌõ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡ÖCoeFontÄÌÌõ¡×¤Ï¡¢Æ±»þÄÌÌõ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤òAI²»À¼¤Ç¼Â¸½¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Ê¤É¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¥¹¥àー¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CoeFont¤Î¡ÖVoice Hub¡×¤Ë¤Ï10,000¼ïÎà°Ê¾å¤ÎAI²»À¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê²»À¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Æ°²è¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä²ÈÂ²¤È¤Î²»À¼¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²»À¼É½¸½¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¡£
CoeFont¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤É¤ó¤Ê¸À¸ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¼«Í³¤Ë¡ÖÀ¼¡×¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://CoeFont.cloud ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒCoeFont¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒCoeFont¤Ï¡¢2020Ç¯ÀßÎ©¤ÎÅìµþ²Ê³ØÂç³ØÇ§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢AI¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÑÍýÅª¤ÇÊñ³çÅª¤ÊAI²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£CoeFont¡Êhttps://CoeFont.cloud ¡Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£