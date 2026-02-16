¡ÚÂè3²óArentÄ´ºº£³. BIMÊÔ¡Û·úÀß¶È³¦¤ÎBIM³èÍÑ¡¢¡Ö³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤¬4³ä¤ËÇ÷¤ë¸ú²Ì¼Â´¶¤Ï¡Ö¥Çー¥¿À°¹çÀ¡×¤¬Áý²Ã¤â¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¡ÖÆó½Åºî¶È¡×¡Ö¶¨ÎÏ²ñ¼ÒÏ¢·ÈÉÔÂ¡×¤¬²ÝÂê
·úÀßDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒArent¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ·úÀß¶È³¦½¾»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿BIM¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤«¤é¡¢BIM¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢¡ÖÆ³Æþ¤·¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Î³ä¹ç¤¬4³ä¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£BIMÆ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö3D¤Ç¤Î²Ä»ë²½¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÀ°¹çÀ¡×¤Ê¤É¼ÂÌ³¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡ÖÆó½Åºî¶È¡×¤ÎÈ¯À¸¤ä¡Ö¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·ÈÉÔÂ¡×¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢ºÇÂç¤Î·üÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáµÚ¤ËÈ¼¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤ÊÄ´ºº·ë²ÌBIM¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¡§¡ÖÆ³Æþ¤·¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬Ìó4³ä¤ËÇ÷¤êÃå¼Â¤ËÁý²Ã
¡ÖÆ³Æþ¤·¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î31.1%¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï38.0%¤Ø¤È6.9¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£BIM¤¬·úÀß¶È³¦¤ÇÃå¼Â¤Ë¿»Æ©¤·¡¢³èÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¸ú²Ì¼Â´¶¡§¡Ö3D¤Ç¤Î²Ä»ë²½¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤â¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÀ°¹çÀ¡×¤ÎÁý²Ã¤¬¸²Ãø
¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3D¤Ç¤Î²Ä»ë²½¡×¤¬33.5%¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÀ°¹çÀ¤¬¿Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬2024Ç¯¤Î17.9%¤«¤é18.7%¤Ø¤ÈÁý²Ã¡£BIM¤¬Àß·×¡¦»Ü¹©¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿¤ÎÅý°ì¤È³èÍÑ¤Ë¹×¸¥¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡§¡ÖÆó½Åºî¶È¡×¡Ö¶¨ÎÏ²ñ¼ÒÏ¢·ÈÉÔÂ¡×¤¬Âç¤¤Ê¾ãÊÉ
¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¶ÈÌ³¤Ë²Ã¤¨BIM¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆó½Åºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20.3%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÇBIM¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ê¬Ìî¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê15.7%¡Ë¤¬Â³¤¡¢´ûÂ¸¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BIMÆ³Æþ¸ú²Ì¤Î¼Â´¶¡§¡Ö´üÂÔ¤·¤¿¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã
BIMÆ³Æþ´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤¿¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï22.8%¤«¤é34.8%¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£Æ³Æþ´ë¶È¤Î37.4%¤¬´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢BIM³èÍÑ¤¬Ãå¼Â¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤Î·üÇ°¡¦¾ãÊÉ¤Ï¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¡×¤¬¥È¥Ã¥×
BIM³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë·üÇ°¤ä¾ãÊÉ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¡×¡Ê23.7%¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯Ä´ºº¡Ê21.9%¡Ë¤è¤ê¤âÁý²Ã¡£BIM¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤ì¤ò°·¤¨¤ëÀìÌç¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦³ÎÊÝ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼Â»Ü¼Ô: ³ô¼°²ñ¼ÒArent
Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥Ù¥ó¥È¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ººÂÐ¾Ý: ·úÀß¶È³¦½¾»ö¼Ô
Í¸ú²óÅú¿ô: 411·ï
Ä´ºº»þ´ü: 2025Ç¯1·î～2025Ç¯12·î
³ô¼°²ñ¼ÒArent¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö°ÅÌÛÃÎ¤òÌ±¼ç²½¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤È¶¦¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖDX»ö¶È¡×¤È¡¢¼«¼ÒSaaS¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È¡×¤ÎÆó¼´¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BIM¤òÃ¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿Revit¸þ¤±¥×¥é¥°¥¤¥ó·²¡ÖLightning BIM¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÇ¯¤ÏM&A¤òÄÌ¤¸¤ÆM&A ¤òÄÌ¤¸¤Æ6¼Ò¡¦7À½ÉÊ¥·¥êー¥º¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢·úÀß¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒArent
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2-7-19 KDXÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ûÎÓ¹µ°
ÀßÎ©¡§2012Ç¯7·î2Æü
»ñËÜ¶â¡§8²¯75É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÀß¡¦¥×¥é¥ó¥È¶È³¦¸þ¤±DX»Ù±ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÈÎÇä
Web¥µ¥¤¥È¡§https://arent.co.jp/
Ìä¹ç¤»Àè¡§info@arent3d.com