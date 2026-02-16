ÈþÇò¹âµ¡Ç½»õ¤ß¤¬¤Çä¾åNo.1*¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×¡Èµ¤»ý¤Á²Ú¤ä¤°¡É¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë»õ¥Ö¥é¥·¤Ë¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤á¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª― 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë4¿§¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë ―
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥í¥º¥ê¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢ÈþÇò¹âµ¡Ç½»õ¤ß¤¬¤Çä¾åNo.1*¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë»õ¥Ö¥é¥·¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÌÓ¤Î¤«¤¿¤µ¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤á¡×¤òÄÉ²Ã¡£»õ¥Ö¥é¥·¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿4¿§¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥éー¤ò°ì¿·¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ïµ¤»ý¤Á²Ú¤ä¤°¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¤¤é¤á¤¯Çò¤¤»õ¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£ 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥µ¥ó¥®¸ø¼°ÄÌÈÎ¡ÖSANGI¡¡SHOP¡×(https://www.sangishop.jp/)¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÇò»õ¤ß¤¬¤¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë»õ¥Ö¥é¥·¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¡Èµ¤»ý¤Á²Ú¤ä¤°¡É»þ´Ö¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿»õ¥Ö¥é¥·¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ñ¥µ¥¤¥Àー(R)¡Ê¹³¶ÝºÞ¡Ë ¤È¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°»þ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ëÀèºÙÌÓ¤òºÎÍÑ¡£ 3Îó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ø¥Ã¥É¤Ï¸ý¹ÐÆâ¤Î±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¡¢»õ¹¤¤äÃå¿§±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤ÆÇò¤¤»õ¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓ¤Î¤«¤¿¤µ¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤Èº£²ó¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤á¡×¤Ï¡¢»õ¤°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤ß¤¬¤¿´ÃÏ¤ò¹¥¤àÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»õ¥Ö¥é¥·¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤Î4¿§¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥éー¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£À¶·é´¶¤È¤¤é¤á¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤òµ¤»ý¤Á²Ú¤ä¤°¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤È±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£4¿§¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Á¥§¥êー¥Ô¥ó¥¯¡¿¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ê¥ó¡¿¥Ôー¥Á¥ª¥ì¥ó¥¸¡¿¥Ê¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î»õ¤ß¤¬¤¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤à¤·»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»õ¤òÈþ¤·¤¯·ò¹¯¤ËÊÝ¤ÄÈþÍÆ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë»õ¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢µ±¤¯Çò¤¤»õ¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_1_2e8b7d70ece0e1fda92b12f7af26b9ac.jpg?v=202602161251 ]
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ç¤Ï¡¢ ¡È¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµ±¤¯¾Ð´é¤¬»õ¤¬Ì¿¡É¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤â»õ¤òÈþ¤·¤¯·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¡ÈÈþÍÆ¡É¤Î°ìÉô¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¡¢ÆâÌÌ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¯¤ëÌ¥ÎÏ¤¬ËÜÅö¤Î¡ÈÈþ¤·¤µ¡É ¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡È¾Ð´é¡É ¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸ý¸µ¤«¤é¡¢¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤ëÇò¤¤»õ¡£¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ï»õËÜÍè¤Î·ò¹¯Åª¤ÊÇò¤µ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Âà¶þ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_2_2764cdf0f4e2ce6f63e5cbab03ab7ce9.jpg?v=202602161251 ]
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_3_cfa8722bd2bf6a8717f0c260a326a8ef.jpg?v=202602161251 ]
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_4_5c7c95c81d4b2b8cbe23a5ea7b4b5c2c.jpg?v=202602161251 ]
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_5_2ae52e12683cfbf00965cfaba183e42b.jpg?v=202602161251 ]
[É½6: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_6_98705b7ad7b0c5ea9c4a2391b455338f.jpg?v=202602161251 ]
[É½7: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_7_4515830dd5ae5dd1cba74c0fac88ee29.jpg?v=202602161251 ]
[É½8: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_8_e9d89a84e186671cc5e4622e1808acf9.jpg?v=202602161251 ]
[É½9: https://prtimes.jp/data/corp/22590/table/198_9_2da2c95d3b67470cebec5d1e09c06418.jpg?v=202602161251 ]
¡ü¤¹¤Ù¤Æ°åÌôÉô³°ÉÊ¡¿ÌôÍÑ»õ¤ß¤¬¤¡Ê¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥Ç¥£ー¥×¥±¥¢¤Î¤ßÌôÍÑ±ÕÂÎ»õ¤ß¤¬¤¡Ë
¡ü¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥µ¥ó¥®¸ø¼°ÄÌÈÎ¡ÖSANGI SHOP¡×(https://www.sangishop.jp/) ¤Ê¤É¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È :
https://www.apagard.com/
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/apagard_official
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¸ø¼°X :
https://x.com/apagard_pr
¥µ¥ó¥®³«È¯¤Î¤à¤·»õÍ½ËÉÀ®Ê¬¡ÖÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¡×ÇÛ¹ç
»õ¤ä¹ü¤Î¼çÀ®Ê¬¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤ò¥Ê¥ÎÎ³»Ò¤Î¥¹¥±ー¥ë¤Ç±þÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥®¤¬³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌôÍÑÀ®Ê¬¡£
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥®¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤ÈOEM¾¦ÉÊ¤Ë¤Î¤ßÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¡×¤Ï¡¢´ðºÞ¡¦¸¦ËáºÞ¡¦À¶ÁÝºÞ¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¤Î¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»õ¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤ØÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¡¢3¤Ä¤ÎºîÍÑ¤Ç¤à¤·»õ¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤È¤Ï :
https://www.sangi-co.com/mechanism/index.html
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=BBlTF-eWHPI ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®
1974Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2024Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£1980Ç¯Âå¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥ÈÇÛ¹ç¤Î»õ¤ß¤¬¤ºÞ¤ò³«È¯¤·¡¢1993Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á½¤ÉüºîÍÑ*3¤Ë¤è¤ê¤à¤·»õ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡ÖÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»õ¤ß¤¬¤ºÞ¤¬ÃÂÀ¸¡£1980Ç¯¡Ö¥¢¥Ñ¥Ç¥ó¥È¡×¡¢1985Ç¯¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×È¯Çä¡¢1995Ç¯¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï»õ¤¬Ì¿¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCMÊü±Ç³«»Ï¡£2011Ç¯°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢EUÂ¾28¥ö¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤äOEM¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¡ÖHAP+R¡×¡Ê¥Ï¥Ã¥×¥¢ー¥ë¡ËÈ¯Çä¡£¼ÒÌ¾¤Ï¡¢ÌÒ»Ò¤¬¾§¤¨¤¿»°µ·¡ÊÅ·¤Î»þ¡¢ÃÏ¤ÎÍø¡¢¿Í¤ÎÏÂ¡Ë¤ËÍ³Íè¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.sangi-co.com/
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=I2OlGmAB6Do ]
¡ã¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sangi-co.com/contact/index.html)
E-mail¡§contact¡÷sangi-co.com
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥®¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-mail¡§sangipr@sangi-j.co.jp
¢©104-8440¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ3-11-6 ÃÛÃÏ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë
* ¡¡ ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI+2025Ç¯ ÈþÇò¹âµ¡Ç½»õ¤ß¤¬¤»Ô¾ìÇä¾å¶â³Û¼çÍ×¥·¥êー¥º¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×
*1¡¡¼À´µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
*2¡¡¥·¥êー¥ººÇ¹â²Á³Ê
*3¡¡ÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤Ï¡¢ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿»õ¤Î¼çÀ®Ê¬¤òÊäµë¡Ê»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¥ß¥¯¥í¤Î½ý¤ò½¤Éü¡¢¤à¤·»õ¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î½é´ü¤à¤·»õ¤òºÆÀÐ³¥²½¡Ë¤·¡¢»õ¹¤¤òµÛÃå½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤·»õ¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£