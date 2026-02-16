¡Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÅ¸³«ºÅµÇ°¡ÛERIC HAZE ¡ß TRADMAN¡ìS BONSAI ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¥àー¥Óー¸ø³«
¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖXLARGE¡×¡ÖX-girl¡×¡ÖMILKFED. ¡×¡ÖSILAS¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÊýÍººî¡Ë¤¬¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ERIC HAZE¡Ê¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥¤¥º¡Ë¤Ï¡¢ ³ô¼°²ñ¼Ò¾¾ÍÕ²°¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÅçÅ´Ê¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖTRADMAN'S BONSAI¡Ê¥È¥é¥Ã¥É¥Þ¥ó¥º¥Ü¥ó¥µ¥¤¡Ë¡×¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò2026Ç¯2·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢TRADMAN'S TOKYO¡ÊÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢ERIC HAZE»á¤È¾®ÅçÅ´Ê¿»á¤Ë¤è¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¥àー¥Óー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ERIC HAZE¡ß¾®ÅçÅ´Ê¿¡ÊTRADMAN¡ÇS BONSAI¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¥àー¥Óー
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎERIC HAZE»á¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡ÖËßºÏ¡×¤ò¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëTRADMAN¡ÇS BONSAI¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¾®ÅçÅ´Ê¿»á¤Ë¤è¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¥àー¥Óー¡£
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§ERIC HAZE¡ßTRADMAN¡ÇS BONSAI EXHIBITION
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21¡ÊÅÚ¡Ë～2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¾ì½ê¡§TRADMAN¡ÇS TOKYO
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-3-1 ¿·Åìµþ¥Ó¥ë£±F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç
TEL¡§03-6256-0471
¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ/VIP PREVIEW
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～18:00¡Ê¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¡Ë¡¢18:00～20:00¡ÊVIP PREVIEW¡Ë
²ñ¾ì¡§TRADMAN¡ÇS¡¡TOKYO
¢¨³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Ø·¸¼ÔÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤·¤¿ÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Ò²ð
ERIC HAZE¡Ê¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥¤¥º¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥¤¥º¤Ï¡¢1970Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¥ー¥¹¡¦¥Ø¥ê¥ó¥°¤ä¥¸¥ã¥ó¡á¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥¹¥¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤ËºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£1980Ç¯\Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀßÎ©¤·¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ø¥¤¥º¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TRADMAN¡ÇS BONSAI¡Ê¥È¥é¥Ã¥É¥Þ¥ó¥º¥Ü¥ó¥µ¥¤¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëËßºÏ¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2015Ç¯TRADMAN¡ÇS BONSAI¤ò·ëÀ®(¤Î¤Á2016Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¾¾ÍÕ²°ÀßÎ©)¡£ ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËßºÏ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¤È¡ÖÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡×¤ÎËÜ¼Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢ー¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë³×¿·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TRADMAN¡ÇS BONSAI¤Ï¡¢ËßºÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄêµÁ¤·¡¢»Â¿·¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÅçÅ´Ê¿¡Ê¤³¤¸¤Þ¤Æ¤Ã¤Ú¤¤¡Ë
ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡¦¾¾ÍÕÄ®¤Ç°é¤Á¡¢Çð»ÔÎ©¾¾ÍÕÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ï²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¿¥È¥¥ー¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê°¦¹¥¼Ô¤È¤·¤ÆÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë²þ¤á¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ËßºÏ¤Ë½É¤ëÀÅëí¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÈÀº¿ÀÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖTRADMAN¡ÇS BONSAI¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Íâ2016Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¾¾ÍÕ²°¤òÀßÎ©¡£¡ÈÅÁÅý¤È¤Ï³×¿·¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ËßºÏ¤Ë¸½Âå¤Î´¶À¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¶õ´Ö¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¼Â¸½¡£shu uemura¡¢NIKE¡¢Dior¡¢RIMOWA¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£ËßºÏ¤òÊ¸²½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈÆüËÜ¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¡É¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
