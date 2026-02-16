VTuber°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¡¢ËÜ¿Í¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ã¶À¡ØIHANERU¡Ê¥¢¥¤¥Ï¥Í¥ë¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¡ª¿·°áÁõ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ê¥¢¥ë´ã¶À¤ò¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÃíÊ¸¼õÉÕ³«»Ï
Bouquet Vision³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤VTuber¡¦°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤µ¤ó¡Ê¤Ê¤Ê¤·¤¤¤ó¤¯½êÂ°¡Ë¤¬¼«¤é¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿´ã¶À¡ØIHANERU¡Ê¥¢¥¤¥Ï¥Í¥ë¡Ë¡Ù¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò¡¢¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î14Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¤Ï2025Ç¯12·î1Æü¤ËBouquet Vision³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆ±ÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤µ¤ó¤Î¿·°áÁõ¤ªÈäÏªÌÜ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¸ø¼°°áÁõ´ã¶À¤Ç¤¹¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò·Ò¤°¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë´ã¶À¤È¤·¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ë²è¤ÎÇØ·Ê¡Û
VTuberËÜ¿Í¤¬¸ø¼°°áÁõÍÑ´ã¶À¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¿·°áÁõÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë´ã¶À¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë――
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢VTuberÉ½¸½¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
IHANERU¤Ï¡¢°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤µ¤ó¤¬À½ºîÁ°¤Î½é´üÂÇ¹ç¤»ÃÊ³¬¤«¤é´ØÍ¿¤·¡¢¥Õ¥ìー¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤Î·Á¾õ¡¢¥«¥éーÇÛ¿§¡¢°ðºÊ¥â¥Áー¥Õ¤ÎÉÆ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ð¥ÁÀè¤Î¼ê½ñ¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ã¶À¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ëÉÊ¼Á¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁÇºàÁªÄê¡¢À½Â¤µ»½Ñ¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ÇÀ½ÉÊ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°°áÁõ¥â¥Ç¥ë¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¿·°áÁõ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°øÈ¨¤Ï¤Í¤ëÃåÍÑ¥â¥Ç¥ë¡£
ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤º¼«Á³¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥«¥éー¡£
´éÎ©¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£IHANERU¤Î¶â¿§¥â¥Áー¥Õ¤ä¥·¥ãー¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Õ¥ìー¥à¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ÁÀè¤Ë¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥µ¥¤¥ó¤È¥»¥ë¥Õ¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£
KONAMON¥â¥Ç¥ë¡Ê¥Ç¥ß¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
IHANERU¤ÎÆÃÊÌ¥«¥éー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°¦¸¤Ã£¡Ê¤³¤à¤®¤³¡¦¤¤Ê¤³¡Ë¥â¥Áー¥Õ¥â¥Ç¥ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ç¼«Á³¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤à¤¿¤á¡¢É½¾ð¤ò²º¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤¿¤¤Êý¤ä¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£IHANERU¤Î¥·¥ãー¥×¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢¤Û¤É¤è¤¤È´¤±´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¤¤Ä¤¯¸«¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ÁÀè¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²Ä°¦¤¤°¦¸¤Ã£¤¬¡¢¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡ü ¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó
¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü °ðºÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÆ
¡Ö°ðºÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê°ðºÊÌÏÍÍ¤ÎÉÆ¤òÇÛÃÖ¡£Â¾¤Î´ã¶À¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤¬½É¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ÃÆÀÈÄºà¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖÄ·¤Í¤ë¡×¥Æ¥ó¥×¥ë¹½Â¤
¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ë¤ÏÃÆÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÈÄºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë½ÀÆð¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¦Æ¬Éô¤Î°µÎÏ¤òÊ¬»¶¡£²÷Å¬¤Ê³Ý¤±¿´ÃÏ¤È¡¢¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥µ¥®¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ü ¥Ð¥ÁÀè¤Ë¤âËÜ¿Í¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È
´ðËÜ¥â¥Ç¥ë¡§ËÜ¿Í¥µ¥¤¥ó¤ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÉ½¾ð¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê
KONAMON¥â¥Ç¥ë¡§ËÜ¿ÍÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î°¦¸¤2É¤¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê
¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥ÁÀè¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡ü ¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤òÉ¸½àÅëºÜ
É¸½à¤ÇÅÙ¤Ê¤·¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤òºÎÍÑ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÍÑ´ã¶À¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥º¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§IHANERU¡Ê¥¢¥¤¥Ï¥Í¥ë¡Ë
¡ü¥â¥Ç¥ë¾Ò²ð
´ðËÜ¥â¥Ç¥ë¡Ê¸ø¼°°áÁõ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯
KONAMON¥â¥Ç¥ë¡ÊÊÌ¥«¥éー¥â¥Ç¥ë¡Ë¡§¥Ç¥ß¥Ö¥é¥¦¥ó
²Á³Ê¡§16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥ó¥º¡§ÅÙ¤Ê¤·¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¡ÊÉ¸½à¡Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥ºÂÐ±þ²Ä
ÉÕÂ°ÉÊ¡§ÀìÍÑ¥±ー¥¹¡¢¥á¥¬¥Í¿¡¤¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ý¤±¤é¤ì¤ëÀß·×
¡ÚÈÎÇä³µÍ×¡Û
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¾¦ÉÊÈ¯Á÷»þ´ü¡§2026Ç¯2·î²¼½ÜÍ½Äê
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§
¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¡ÊÏÏÅ¹¡¦Ä«²âÂæÅ¹¡Ë
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸URL¡§[https://shop.meganeflower.co.jp/view/category/ihaneru]
¢¨ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ïº£¸åÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¢£ ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¹ë²ÚÆÃÅµ¥»¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
£±. ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂç·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
£². ÉÁ¤²¼¤í¤·¥á¥¬¥Í¿¡¤¡Ê2¼ï¤Î¤¦¤Á1Ëç¡Ë
Áª¤ó¤À¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¨ÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ
£³. ÆÃÀ½¥á¥¬¥Í¥±ー¥¹
IHANERUÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¹
¢£ ÀèÃå¸ÂÄêÆÃÅµ
¥È¥é¥ó¥×É÷¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¤è¤ê1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§1¼ïÎà
¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§3¼ïÎà
¢¨µ©¤Ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«ー¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÀèÃåÆÃÅµ¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£È¯ÇäµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2026¡¥2/14~2/22¤Þ¤ÇX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
https://x.com/meganeflower_wt/status/2022672188126699634?s=20
¡Ú°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤Ï¥á¥¬¥Í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥ì¥ó¥º¤Ê¤·¡¦ÅÙ¤Ê¤·¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü¤º¤Ã¤È¥á¥¬¥Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤Ë¤Ï10¸Ä°Ê¾å¥á¥¬¥Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤«¤±ÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
1st°áÁõ¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2nd°áÁõ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏËè²ó¥á¥¬¥Í¤¢¤ê¤Î°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¬¥Í¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Ê～¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¥á¥¬¥Í¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤è¤ê¤âµ¤·Ú¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ï¥Í¥ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î½é¤á¤«¤é²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥âー¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¤µ¤ó¤¬ºë¶Ì¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥¬¥Í¥µ¥ó¥×¥ë¤È½Å¤¿¤¤µ¡³£¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡ª
»ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ë¹ç¤¦¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤«¤é¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤ß¤ä¤·¤íÀèÀ¸¤Ë¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢º£²óÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÂç¹¥¤¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥¬¥Í¥³¥é¥Ü¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾¦ÉÊÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¤µ¤ó¤Î¿·°áÁõ¸ø³«ÇÛ¿®¡Ê2026Ç¯2·î14Æü¼Â»Ü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·°áÁõ¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î´ã¶À¤Ï¡¢ÇÛ¿®Æâ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡§[https://www.youtube.com/watch?v=WtD-WuqLZpM]
¡Ú°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¡Ê¤¤¤Ê¤Ð ¤Ï¤Í¤ë¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
²«¿§¤Î¥¿¥ì¼ª¤¦¤µ¤®¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¤Ê¤É¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤À¤¤¤¹¤¡£
Ëã¿ý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥²ー¥àÇÛ¿®¤ä¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤Ê¤É¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢
¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¥Ç¥Ó¥åーÆü¡§2018Ç¯6·î9Æü
ÃÂÀ¸Æü¡§3·î3Æü
¿ÈÄ¹¡§156cm
¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¡§¥¤¥¨¥íー
¡ÚBouquet Vision³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Bouquet Vision³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Öー¥±¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¡×¡ÖÅìµþ¥¹¥¿ー¥á¥¬¥Í¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¼è°·´ë¶È¤Ç¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥¤¥¦¥§¥¢´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢IP¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ã¶À³«È¯¤Ê¤É
¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.meganeflower.co.jp/
¡Ú774³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤Ê¤Ê¤·¤¤¤ó¤¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
774³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾²¬ ÌÀÉ§
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§VTuber¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
½êÂ°VTuber¡§°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¡¢É÷¸«¤¯¤¯¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤VTuber¤¬½êÂ°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.774.ai/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Bouquet Vision³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email: bv.info@bouquetvision.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.meganeflower.co.jp/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Û
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÅÙ¤Ê¤·¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤¬É¸½à»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£ÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥º¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
·ÇºÜ²èÁü¤Ï´Æ½¤Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÀèÃåÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û
#IHANERU #°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë #¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー #VTuber
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Bouquet Vision³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¬¥Í¥Õ¥é¥ïー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÞ¼ ¼ý
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥¤¥¦¥§¥¢´ë²è¡¦ÈÎÇä¡¢IP¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ã¶À³«È¯¤Ê¤É