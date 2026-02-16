¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Ëºù¥¼¥êー¡©¡ª¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Öºù¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖSAKURA¡×2·î16ÆüÈ¯Çä¡ÃThis is CHIFFON CAKE.
¼êºî¤ê¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥ÀìÌçÅ¹¡ÖThis is CHIFFON CAKE.¡×¤Ï¡¢½Õ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ºù¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡ØSAKURA¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSAKURA¡Ù¤Ï¡¢ºù¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Û¤³¤í¤Ó¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê½ÕÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¾ð·Ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿½Õ¸ÂÄê¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§ºÌ¤ä¼Á´¶¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÌ£¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥óÀ¸ÃÏ¤ò¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥ÍÆþ¤ê¤ÎÆÃÀ½À¸¥¯¥êー¥à¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢³°Â¦¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¤µ¤¯¤é¥¯¥êー¥à¤Ç¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤ÎÅ·ÌÌ¤Ëºù¥¼¥êー¤òÎ®¤·¹þ¤àÆÈ¼«¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë´¶¤¸¤ë¥¼¥êー¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¥¯¥êー¥à¤Î¥³¥¯¤äÀ¸ÃÏ¤Î´Å¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºù¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥¯¥êー¥à¤Ë¤Ï¥Ò¥Þ¥é¥ä´ä±ö¤ò»ÈÍÑ¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤µ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ºù¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¤ËÊÐ¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢Í¾±¤¤Î»Ä¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖThis is CHIFFON CAKE.¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢½Õ¸ÂÄê¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ³Ø¡¦Â´¶È¤Î¤ª½Ë¤¤¤ä¡¢¿·À¸³è¤ÎÌç½Ð¤Ê¤É¡¢½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤µ¤¯¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ²èÌÌ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸ÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¡Ú¤µ¤¯¤é¥«ー¥É´õË¾¡Û¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÄÌ¾ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë
- ¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§This is CHIFFON CAKE.
- ²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¡§4¹æ¥µ¥¤¥º¡ÊÄ¾·ÂÌó12cm¡Ë¡¿Ìó344g
- ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
- È¯Á÷³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷
- ÈÎÇäÊýË¡¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä
- ¤ªÆÏ¤±·ÁÂÖ¡§ÎäÅàÇÛÁ÷
- ÊÝÂ¸ÊýË¡¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§ÎäÅà¡Ê-18¡î°Ê²¼¡Ë¤Ç2¥ö·î°Ê¾å
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊÉ½¼¨¥é¥Ù¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://thisischiffoncake.com/products/sakura-2026(https://link.thisischiffoncake.com/azsjXq)
¡Ö¤À¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¥·¥Õ¥©¥ó¡×
This is CHIFFON CAKE.¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤È¥¯¥êー¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤¹¤ë¼êºî¤ê¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Î¥¯¥êー¥à¤òÆÃÄ¹¤È¤·¡¢ÁÇºà¤ÈÀ½Ë¡¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÂæ°ìÂæÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
This is CHIFFON CAKE.
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò Sweets HD
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç 1-23-1
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤Æ
info@thisischiffoncake.com
¢£This is CHIFFON CAKE.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://thisischiffoncake.com/
¢£¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/