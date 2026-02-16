¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡¢ºÆ¤Ó²»³Ú¤È¸þ¤­¹ç¤¦ÍýÍ³¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤ËÇ÷¤ë¡£J-WAVE¡ØTOKYO REAL-EYES GOES ON¡ÙÂè2ÃÆ

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒJ-WAVE



¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó

¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë22:00～22:54¡¢¡ØJ-WAVE SELECTION TOKYO REAL-EYES GOES ON W/ REMIOROMEN¡Ù(¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Æ£ÅÄÂö¸Ê)¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




2005Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Ìó11Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿J-WAVE¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTOKYO REAL EYES¡Ù¡£


¡È¥é¥¸¥ª¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢À©ºî¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤´¤È²»³Ú¤òÆÏ¤±¡¢¥á¥¸¥ãー¡¿¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¡¢ÌÄ¤é¤¹¤Ù¤­²»¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£




ÈÖÁÈ½ªÎ»¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢¡ØTOKYO REAL EYES - GOES ON -¡Ù¤È¤·¤ÆÉü³è¡£


²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤È¼õ¤±¼è¤ë¿Í¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ®¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â³Î¤«¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£




Âè£±ÃÆ¤ÎSUPER BEAVER¤ËÂ³¤­¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ ¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡£


¡ØTOKYO REAL EYES¡Ù¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤òÁö¤êÈ´¤±¡¢ÈÖÁÈ¤È¤â¿¼¤¯¸òº¹¤·¤Æ¤­¤¿Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢


Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥ó¥¨¥¢²»¸»¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£




ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î3¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó²»³Ú¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¸½ºß¤Î¿´¶­¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡¦Æ£ÅÄÂö¸Ê¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£




10Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ø·¸À­¤ò¼´¤Ë¡¢¡ØTOKYO REAL EYES¡Ù¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÀþ¡×¤Ç¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£




ÈÖÁÈ¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤­¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é°ì½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£




¢§radiko¤ÇÄ°¤¯


https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222220000)




¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û

ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë


ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§J-WAVE SELECTION TOKYO REAL-EYES GOES ON W/ REMIOROMEN


ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î22Æü (Æü) 22:00～22:54


¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Æ£ÅÄÂö¸Ê


¥²¥¹¥È¡§¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó


ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://blog.j-wave.co.jp/original/jwaveplus/


ÈÖÁÈX (µìTwitter)¡§ https://x.com/jwave_2019