¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡¢ºÆ¤Ó²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦ÍýÍ³¡£³èÆ°ºÆ³«¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤ËÇ÷¤ë¡£J-WAVE¡ØTOKYO REAL-EYES GOES ON¡ÙÂè2ÃÆ
¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë22:00～22:54¡¢¡ØJ-WAVE SELECTION TOKYO REAL-EYES GOES ON W/ REMIOROMEN¡Ù(¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Æ£ÅÄÂö¸Ê)¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2005Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Ìó11Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿J-WAVE¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTOKYO REAL EYES¡Ù¡£
¡È¥é¥¸¥ª¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢À©ºî¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤´¤È²»³Ú¤òÆÏ¤±¡¢¥á¥¸¥ãー¡¿¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¡¢ÌÄ¤é¤¹¤Ù¤²»¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ½ªÎ»¤«¤é10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢¡ØTOKYO REAL EYES - GOES ON -¡Ù¤È¤·¤ÆÉü³è¡£
²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤È¼õ¤±¼è¤ë¿Í¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ®¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â³Î¤«¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè£±ÃÆ¤ÎSUPER BEAVER¤ËÂ³¤¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ ¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¡£
¡ØTOKYO REAL EYES¡Ù¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤òÁö¤êÈ´¤±¡¢ÈÖÁÈ¤È¤â¿¼¤¯¸òº¹¤·¤Æ¤¤¿Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢
Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥ª¥ó¥¨¥¢²»¸»¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î3¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¸½ºß¤Î¿´¶¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤¬ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡¦Æ£ÅÄÂö¸Ê¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£
10Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ø·¸À¤ò¼´¤Ë¡¢¡ØTOKYO REAL EYES¡Ù¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÀþ¡×¤Ç¡¢¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é°ì½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§radiko¤ÇÄ°¤¯
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222220000)
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§J-WAVE SELECTION TOKYO REAL-EYES GOES ON W/ REMIOROMEN
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î22Æü (Æü) 22:00～22:54
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Æ£ÅÄÂö¸Ê
¥²¥¹¥È¡§¥ì¥ß¥ª¥í¥á¥ó
ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://blog.j-wave.co.jp/original/jwaveplus/
ÈÖÁÈX (µìTwitter)¡§ https://x.com/jwave_2019