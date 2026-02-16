1Âæ2Ìò¤Î¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¾ÈÌÀ¡ÖLED¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº °Ê²¼¡§¥Ë¥È¥ê¡Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯8·î²¼½Ü¤«¤é°ìÉô¥Ë¥È¥êÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖLED¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054400s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054400s/)
ºòÇ¯¤Î8·î²¼½Ü¤Ë°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¡ÖLED¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¡£¤ªÉô²°Á´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹Á´ÂÎ¾ÈÌÀ¤È¡¢ÊÉÌÌ¤ä¿©Âî¤ò¾È¤é¤·¤Æ°Â¤é¤®¤Î¶õ´Ö¤òºî¤ë´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ë¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾ÈÌÀ¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
£±. ¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¡ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤³¤ì1Âæ¤Ç
Éô²°Á´ÂÎ¤ò¶Ñ°ì¤Ë¾È¤é¤¹¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Í³¤Ë¸þ¤¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¡£½¾Íè¤ÏÊÌ¡¹¤À¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¾ÈÌÀ¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇÛÀþ¡¦¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤â¼Â¸½¡£1Âæ¤ÇÂ¿ÌÜÅª¤Ê¾ÈÌÀ±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡4Åô¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Ç¤ªÉô²°Á´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯
¹â¸úÎ¨LED¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥È¤ò4ÅôÅëºÜ¡£Äê³Ê¸÷Â«¤ÏÌó4200lm¤È8～10¾öÄøÅÙ¤Î¤ªÉô²°¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Þ¤¹¡£Ä´¿§µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Î²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¤Î¾ì¤äºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢¡2¼ïÎà¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÇÊÉÌÌ¤ä¿©Âî¤òÈþ¤·¤¯±é½Ð
¾È¼Í³ÑÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¡£35¡ë¤Î¹³Ñ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ï¿©Âî¤Ê¤É¾¯¤·¹¤á¤ÎÈÏ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£15¡ë¤Î¶¹³Ñ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ÏÊÉÌÌ¤Î³¨²è¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¡¢¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥®¥ã¥é¥êー¤ÎÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò¤ªÉô²°¤ÎÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤ë¤È´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Î½À¤é¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2´ð¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£². Ä´¸÷¡¦Ä´¿§µ¡Ç½¤Ç¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¸÷¤ò±é½Ð
ÌÀ¤ë¤µ¤òºÙ¤«¤¯Ä´Àá¤Ç¤¤ëÄ´¸÷µ¡Ç½¡Ê4Åô¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È10ÃÊ³¬¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È5ÃÊ³¬¡Ë¤È¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÅÅµå¿§¤«¤éÁÖ¤ä¤«¤ÊÃë¸÷¿§¤Þ¤ÇÁª¤Ù¤ëÄ´¿§µ¡Ç½¡Ê4Åô¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È11ÃÊ³¬¡Ë¤òÅëºÜ¡£
¢¨ Ä´¿§¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï4Åô¥·ー¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤ä¿©»ö¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥È¥ê¤Î¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¶õ´Ö¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÊë¤é¤·¤òÊØÍø¤Ë¡¢²÷Å¬¤ËºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡ÛLED¥·ー¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È
¡Ú²Á³Ê¡Û19,900±ß
¡Ú¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400054400s/
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È
¡ÚÄê³ÊÅÅ°µ¡ÛAC100V 50Hz/60Hz
¡ÚÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡Ê¢¨1¡Ë¡Û50W
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¥ê¥â¥³¥ó¡ÖÀÚ¡×»þ/ÂÔµ¡¾õÂÖ¡§0.4W¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (¾ïÌëÅô¤Î¤ß¡§0.5W¡¢4Åô¡§38W)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (15¡î¤Î¤ß¡§5.5W¡¢35¡î¤Î¤ß¡§6.5W)
¡Ú¸ÇÍ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¸úÎ¨¡Û110lm/W¡Ê4Åô¡Ë
¡ÚÄê³Ê¸÷Â«¡ÊÌó¡Ë¡Û4200lm¡Ê4Åô¡Ë¡¢400lm(15¡ë)¡¢650lm(35¡ë)
¡Ú¸÷¸»¿§¡Û4Åô¡ËÅÅµå¿§～ÃëÇò¿§¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÄ´¿§²ÄÇ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡ËÅÅµå¿§
¡ÚLED¸÷¸»¼÷Ì¿¡ÊÌó¡Ë¡Û40,000»þ´Ö¡Ê¢¨2¡Ë
¡Ú¥ê¥â¥³¥óÁàºîµ÷Î¥¡ÊÌó¡Ë¡Û0～8m¡ÊÄ¾Àþµ÷Î¥¡Ë
¡Ú¥ê¥â¥³¥óÍÑÅÅÃÓ¡ÛÃ±4·Á´¥ÅÅÃÓ¡ß2¸Ä¡ÊÆ°ºî³ÎÇ§ÍÑ´¥ÅÅÃÓ/ÉÕÂ°ÉÊ¡Ë
¡ÚÄ´¸÷ÃÊ¿ô¡Û4Åô¡Ë10ÃÊ³¬¡Ê¾ïÌëÅô¤ò´Þ¤Þ¤º¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡Ë5ÃÊ³¬¡Ê¾ïÌëÅô¤ò´Þ¤Þ¤º¡Ë
¡ÚÄ´¿§ÃÊ¿ô¡Û4Åô¡Ë11ÃÊ³¬¡Ê¾ïÌëÅô¤ò´Þ¤Þ¤º¡Ë
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û¥ê¥â¥³¥ó¡¢Ã±4·Á´¥ÅÅÃÓ¡ÊÆ°ºî³ÎÇ§ÍÑ¡Ë
(¢¨1) Ä´¿§¤¹¤ë¤ÈÁ´¸÷Â«¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏµÚ¤Ó¸ÇÍ¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¸úÎ¨¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨2) LED¸÷¸»¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÅÀÅô¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁíÅÀÅô»þ´Ö¤Þ¤¿¤Ï¡¢Á´¸÷Â«¤¬ÅÀÅô½é´ü¤Î70%¤Ë²¼¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁíÅÀÅô»þ´Ö¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ò¿äÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¼÷Ì¿¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À½ÉÊ¼÷Ì¿¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÎ¥Åç¤Ç¤Î¤ªÇã¾å¤²¤Þ¤¿¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼è°·Å¹ÊÞ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¾¦ÉÊÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤êÅ¸¼¨¤¬¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001140.000073913.html